曼谷無邊際泳池酒店11間推介｜全球TOP1酒店！新開幕／人均$199起

曼谷無邊際泳池酒店推介2026｜香港不是常常可以看著靚景游泳，一場來到曼谷，當然要預訂一間有靚泳池的酒店，盡情游返夠本！《香港01》「好食完飛」整合11間設有無邊際泳池的酒店，有幾間酒店更入選全球最佳酒店頭20名，人均只需$199起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

😃Agoda X 《香港01》獨家優惠😃 😍全球酒店免優惠碼額外減5%（經指定連結預訂）😍

曼谷無邊際泳池酒店推介【1】格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok）

曼谷格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok） 已於2025年12月1日隆重登場！酒店的地理位置非常方便，正正鄰近四面佛，35樓設有可飽覽城市全景的天際泳池，還有兒童玩樂室、遊戲室及日式溫泉，堪稱是集奢華住宿、美食、打卡及親子放電於一身的曼谷新酒店！

+ 2

格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok）

房價：人均HK1,504起（尊貴招牌雙床房）

地址：153, Ratchadamri Road, Lumpini, 巴吞旺區 10330, 曼谷, 泰國

交通：拉差丹力站／七隆地鐵站步行5-9分鐘

格蘭德中心臻尚大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【2】曼谷湄南河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷湄南河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）於2020年開幕，短短5年就擠身全球最佳酒店第14位。酒店擁有299間房，部分房間可以俯瞰湄南河，房內環境令人很舒服放鬆，高樓底且設有景觀落地窗、打卡浴缸等，更配備iPad及遊戲機！酒店附設無邊際游泳池、足浴、日光浴場、兒童遊樂場、健身室等超多休閒娛樂設施。

曼谷湄南河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

房價：人均HK$1,390起（豪華棕櫚閣大床房）

地址：300/1 Charoen Krung Road, Sathorn, Bangkok

交通：鄭皇橋站步行18分鐘

曼谷湄南河四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【3】曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）於2020年開幕，僅用了5年時間便躍升至全球最佳酒店榜首！酒店內的101間套房別墅皆能飽覽帝王湄南河的景色，且配備陽台、打卡大浴缸、休息區、免費迷你吧等設施。酒店亦附設餐飲設施、無邊際游泳池、高爾夫球場、公共浴池、足浴、土耳其澡堂、Spa等休閒娛樂體驗。

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

房價：人均HK$2,684起（河濱特大床房）

地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok

交通：鄭皇橋站步行14分鐘

曼谷嘉佩樂酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【4】曼谷奈樂安縵（Aman Nai Lert Bangkok）

曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）於2025年4月全新開幕，是頂級酒店及度假村品牌安縵在泰國的首家城市型酒店，鄰近購物商場及BTS站。酒店客房位處高層，坐擁曼谷天際線美景，配備免費迷你吧、半開放浴室及打卡浴缸，部分房型亦配備露台。酒店另設無邊際泳池、健身室、桑拿、Spa、餐廳等設施。

曼谷奈樂安縵（Aman Nai Lert Bangkok）

房價：人均HK$4,061起（豪華特大床套房；包早餐、免費機場接送）

地址：The Residence Gallery, 2/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok

交通：奇隆站步行10分鐘

曼谷奈樂安縵搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

曼谷無邊際泳池酒店推介【5】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

房價：人均HK$1,107起（園景豪華特大床房）

地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

交通：是隆站步行4分鐘

曼谷都喜天麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【6】帕亞泰易思廷大酒店（Eastin Grand Hotel Phayathai）

易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）於2023年4月開幕，位於BTS站旁邊，鄰近水門市場及尚泰中央世界購物中心。酒店提供466間房，房間的落地大玻璃窗均坐擁曼谷城市景觀，整體空間寬敞。酒店亦附有無邊際室外泳池、健身室、日光浴場、24小時lounge等休閒娛樂設施，性價比超高！

易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）

房價：人均HK$454起（高級全景房）

地址：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400

交通：拍耶泰站步行1分鐘

易思廷大酒店帕亞泰搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

曼谷無邊際泳池酒店推介【7】洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collection）

洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collection）鄰近四面佛、三面佛及暹羅海洋世界，距離BTS七隆站亦只需步行8分鐘，地理位置優越！酒店提供393間客房及套房，配備私人浴室、各規格電源插座、遊戲機等，部分房間亦設有客廳、飯廳及臥室等。酒店提供無邊際游泳池、健身室、桑拿等設施。

洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collection）

房價：人均HK$391起（工作室特大床房）

地址：68 Langsuan Rd, Soi Langsuan, Khwaeng Lumphini, Khet, 10330, 巴吞旺區, 曼谷, 泰國

交通：七隆站步行8分鐘

洲至奢選曼谷新浩中央酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【8】曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）

曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）於2020年開幕，鄰近四面佛、倫披尼公園、尚泰百貨旗艦店、夜市等，地理位置優越。酒店擁有360間客房，房內均配備壁爐和LCD電視，選用優質床品及家具，部分房型設有廚房可供煮食。酒店另設無邊際游泳池、健身室、Spa、3間餐廳等設施，並提供免費自行車租借、免費停車場及托兒服務。

曼谷金普頓玫蘭酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）

房價：人均HK$855起（一卧室公寓）

地址：78 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok, Thailand

交通：七隆站步行14分鐘

曼谷金普頓玫蘭酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【9】曼谷素坤逸洲際酒店-IHG旗下（InterContinental Bangkok Sukhumvit）

曼谷素坤逸洲際酒店-IHG旗下（InterContinental Bangkok Sukhumvit）於2023年開幕，距離BTS站僅5分鐘步程，交通方便。酒店共有241間客房，房間設計奢華，有大面積景觀窗、特大睡床、寬敞浴室及浴缸，電視更提供串流媒體可觀看Netflix、Youtube！酒店亦提供無邊際泳池、健身室、Spa、3間餐廳、免費停車場等設施，並設有托兒服務。

曼谷素坤逸洲際酒店-IHG旗下（InterContinental Bangkok Sukhumvit）

房價：人均HK$583起（經典特大床間）

地址：10 Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Road Bangkok, 10110 Thailand

交通：通羅站步行5分鐘

曼谷素坤逸洲際酒店-IHG旗下搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【10】曼谷薩碼拉酒店（Samala Hotel Bangkok）

曼谷薩碼拉酒店（Samala Hotel Bangkok）於2023年開幕，鄰近班坎姆希安博物館、牛仔街、21客運大樓購物中心、Alley11等景點。酒店提供222間客房及家庭房，房間空間寬敞、設備齊全，部分房間亦設有按摩浴缸，最多可容納4人入住。酒店同時配備天台無邊際游泳池、健身室、餐廳、咖啡室、免費停車場等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

曼谷薩碼拉酒店（Samala Hotel Bangkok）

房價：人均HK$199起（高級特大床房）

地址：43 Sukhumvit Soi 15, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

交通：那那站步行9分鐘

曼谷薩碼拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷無邊際泳池酒店推介【11】曼谷大倉新頤酒店（The Okura Prestige Bangkok）

曼谷大倉新頤酒店（The Okura Prestige Bangkok）於2012年開業，與BTS天軌奔集站相連，步行3分鐘即達酒店！酒店擁有240間客房，房內設有大面積景觀窗、特大睡床、奢華浴缸等設施，空間十分寬敞。酒店於25樓設有無邊際游泳池，同時配備健身室、Spa、3間餐廳、酒吧等設施，並提供托兒服務及彈性接送及服務。

曼谷大倉新頤酒店（The Okura Prestige Bangkok）

房價：人均HK$528起（豪華房）

地址：Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand

交通：奔集站步行3分鐘

曼谷大倉新頤酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略