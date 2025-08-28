歡樂海岸攻略｜一日遊5大行程！海洋館巨型海龜＋12米高空跳馬戲

歡樂海岸一日遊｜歡樂海岸景點｜歡樂海岸是一個集文化、生態、娛樂於一身的好去處。這裡不僅有魚、水母、海龜等海洋生物，還有精彩表演——大型水秀劇場，啱晒情侶約會、親子同樂、好友聚會！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了歡樂海岸一日遊行程，讓你盡情欣賞12米高空跳的震撼表演，並親睹巨型海龜和夢幻水母，即看下文啦！



歡樂海岸一日遊｜【1】海洋奇夢館

國內首個深圳灣潮汐生態主題展，座落於歡樂海岸！這個海洋奇夢館進行了翻新升級！有精彩的海獅表演、觀賞巨型海龜、澳洲斑點水母、南美海刺、不同種類的魚：銀鼓魚、椒鹽泥猛等。

此外，還推出了「探秘深圳灣」常設展區，設有3大主題場景，展現本土生態。此外，還有科技賦能生態教育，有12米潮汐生態缸，還原深圳灣潮漲潮落！再配合3D打印的「水下未來城市」，絕對值得一去！價錢還非常優惠！¥55就能體驗海洋世界！

歡樂海岸一日遊｜【2】國際水秀大馬戲

歡樂海岸水秀劇場推出重磅演藝IP《海岸傳奇・國際水秀大馬戲》，首創「水陸空三維視效」，表演團隊來自俄羅斯、烏兹别克斯坦、保加利亞及中國，表演項目包括俄羅斯大馬戲團演員會表演12米高空跳；雲南隊會赤腳登上8米刀梯，在吐火表演中展現；而保加利亞小丑會表演肢體喜戲！¥29.9就能入場觀看！

歡樂海岸一日遊｜【3】X-META全感VR樂園

歡樂海岸推岀X-META全感VR樂園七夕特輯，以技術穿透「文化感知」，提供沉浸式體驗。主題為《仙宫赐福》和《大唐奇遇记》，借助720°全景視覺與體感特效，打造穿越感！同时，也推出3A奇幻冰雪全感XR產品《魔法冰堡》，由X-META深圳研發中心依托本地技術生態與政策支持，實現了這項目。

歡樂海岸一日遊｜【4】《光與夜之戀》盛夏巡禮

8月23日至31日期間，歡樂海岸跟袂騰訊旗下爆紅手游《光與夜之戀》聯乘合作，打造「盛夏巡禮幻夢綺緣」主題線下活動，通過「場景重構＋情感共振＋消費閉環」的創新模式，預計吸引逾10萬人参與！當中有多個打卡裝置、角色人偶巡演彩蛋、無人機表演等。還可免費領取深圳站限定物料，讓粉絲和玩家更加真切感受這個手游主題！

歡樂海岸一日遊｜【5】街頭表演、舞林大會

歡樂海岸還會不定期舉辦活動，例如Back to Street街頭文化季，在8月9日晚的狂歡廣場中，吸納了大量年輕人前來觀看，還有銷售週邊商品。值得期待的是，由於周年慶當晚反應熱烈，主辦方隨之決定將於8月29日七夕當晚，舉辦「舞林大會」，並特邀Back to Street主理人段星星與成員Michael Wu跟粉絲同台競技！

歡樂海岸｜14周年慶典

今年8月，深圳歡樂海岸以14周年為契機，以文旅煥新、國際演藝、科技跨界、次元破圈4大維度，打造大灣區文旅消費升級活動。數據顯示，8月期間日均客流達8萬人次，Z世代群體佔比提升了47%，夜間消費率更突破了65%！

歡樂海岸負責人餘粵表示：「十四週年慶是業態煥新的里程碑。我們透過海洋館科普教育、國際演藝IP引進及科技場景賦能，持續強化『常來常新』的文商旅地標屬性，為市民提供高品質城市休閒空間。 」

深圳歡樂海岸

地點：深圳南山區沙河街道濱海大道2008號

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E岀口



