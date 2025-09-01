酒店退房浴巾放哪裡？日酒店官方教正確方法　一個舉動超有公德心

在日本酒店準備退房的時候，或多或少也有個疑問，用過的毛巾應該隨手一扔，還是把它疊得整整齊齊，展現自己超高的個人質素？日本著名連鎖酒店Super Hotel曾在官方社交平台拍片，教大家將用過的所有毛巾集中放在這兩個位置，就可幫助員工快速執房。酒店亦提醒住客，入住期間應注意以下這些細節，以免不小心闖下觸發警報！



不少人擔心在日本旅行時，會因文化差異而被當成麻煩的客人看待。在日本擁有約170間分店的Super Hotel曾於影音平台TikTok拍攝影片，分享入住日本酒店時的注意事項，以便釋除旅客對日文住宿文化的各種疑慮。

日本酒店禮儀｜退房時用過的浴巾勿亂丟！

其中一條影片提及，住客在退房前可把用過的毛巾、浴巾、浴袍等東西集中放在浴缸邊緣，或是浴室的置物架上。另外還可將風筒、遙控器等房內公物放回原來的位置，以便員工收拾。

Super Hotel亦在其他影片中提醒住客，洗澡時應確保浴室門已經關好。因為在過去曾有不少住客在洗澡期間，將浴室門打開，令大量水蒸氣湧出來，繼而觸發房間內的自動灑水系統，導致整層樓響起警報，造成軒然大波。

此外，酒店亦指出，許多客人在淋浴時總會將浴簾放在浴缸的外側，導致地下濕了一大片,其實浴簾應該放在浴缸內側，才能避免淋浴時濺濕地板。

浴簾應該放在浴缸內側，才能避免淋浴時濺濕地板。（小紅書@CC）

日本酒店禮儀｜先將塑膠瓶內的液體倒掉

除了浴室的注意事項之外，Super Hotel亦有教導住客關於退房時，垃圾該如何處理。酒店指出，員工收拾房間時，如發現沒有丟進垃圾桶的東西，便會先當作「遺留物」暫時託管。因此，住客可在退房前將所有垃圾丟進垃圾桶內。若垃圾桶已滿，可先倒掉塑膠瓶內的液體，再將空瓶放在垃圾桶旁邊。

日本酒店其他入住禮儀：

1. 遵守日本酒店入住時間

除了準時退房外，大家亦因按照酒店入住時間準時Check-in。若然遇上意外而遲到，應盡可能提早與酒店聯繫。因在旅遊旺季時，如果遲到時間過長，住客又不主動聯絡酒店，酒店或會根據規定取消預訂，把客房讓給其他客人。

2. 晚上10:00後保持安靜

日本大部分酒店設有「安靜時間」，一般在晚上10:00後。因此，這段時間無論在房間、走廊還是使用升降機時，也因盡量輕聲細語，以免騷擾別人。

3. 溫泉和浴場禮儀

日本不少酒店會提供溫泉和浴場，大家進入浴池前，應要徹底沖洗身體，並確保毛巾不接觸浴池水。

