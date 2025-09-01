深圳最大萬象匯11開幕　港人最愛茶飲、餐廳等400+店進駐新商場

萬象匯美食｜深圳商場2025｜深圳又有新商場開幕啦！華潤萬象生活旗下「懷德萬象匯」將於今年11月底在深圳寶安區開幕！商場佔地18萬平方米的建築空間，更引入超過400個品牌，還連接深圳地鐵12號線懷德站，想知更多即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳懷德萬象匯｜11月底開幕！地鐵直達！

+ 3

深圳懷德萬象匯是由懷德股份與華潤萬象生活聯手打造，預計於11月底正式開幕！佔地面積達18萬平方米，分為AB兩座建築，地上5層、地下2層，共7層。L2層和L3層都能連接AB兩館，是深圳目前面積最大的萬象匯。

商場內還有一個逾5,000平方米的屋頂花園，以粉色風鈴木營造浪漫氛圍。據官方微信公眾號顯示，商場更將引入超過400個品牌，包括近100間特色餐廳，如深圳老字號「潮八珍橄欖雞煲」、貴州人氣茶飲「去茶山」、休閒西餐「JOETYLER」等。

深圳懷德萬象匯｜3大交通方法 地鐵／高鐵／自駕

大家從深圳灣口岸岀發，乘搭深圳地鐵13號線往后海站轉11號線至福永站，福永站轉12號線乘搭1個站就能抵達懷德站，車程為44分鐘，是最方便快捷的方法。如果是從福田口岸或羅湖口岸岀發，車程則較長，需時1小時5分鐘至1小時至15分鐘。又或者乘搭高鐵至深圳北站後轉乘地鐵。

不過，商場還有個賣點，就是車位更超過3,500個！大家亦可考慮港車北上，節省時間。

深圳懷德萬象匯｜周邊景點

商場位於核心地帶寶安區，鄰近多個熱門旅遊景點，例如深圳國際會展中心、寶安科技館、鳳凰山森林公園、立新湖公園，還有華發冰雪世界！

+ 1

懷德萬象匯

地點：深圳寶安福永大道與懷德南路交匯處

交通：深圳地鐵12號線懷德站C出口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略