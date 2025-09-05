深圳版M+懶人包｜免費入場！最美海景日式梯級＋落地玻璃打卡

M+博物館｜深圳灣口岸好去處｜坐落於南山區蛇口的海上世界文化藝術中心，猶如深圳版的M+一樣，多處打卡位，包括户外打卡樓梯、觀景台，跟香港M+一樣，坐擁海景！還設有多個免費展區！此外，亦有2間必去的海景Cafe推介。想知更多就即看下文啦！



深圳版M+｜全新打卡地標 日本設計師打造！

蛇口海上世界文化藝術中心，是由曾獲普利茲克獎的日本設計師槇文彥傾力打造，在建造之時，被《孤獨星球》評為2017年度全球「十大最值得期待新開目的地」。藝術中心的主體空間分別面向三重視野：山、海、城市，即面朝蛇口海灣、背靠深圳大南山、周邊環繞著城市景觀，這座為深圳定製的建築立刻成為了當地必打卡地標！

深圳版M+｜6大展館！

藝術中心內部由主展館、V&A展館、園景展館、深圳觀複博物館、中國改革開放蛇口博物館、聯合國教科文組織創意城市網路交流中心6大展館組成，當中設有免費展區以及付費展區，目前展覽有35位當代前緣國際藝術家聯展！另外還配備了劇場、教育和餐飲空間等。

深圳版M+｜户外打卡樓梯、觀景台

建築的一樓有一塊較大的平台、開放式樓梯和草坪，適合喝下午茶、聊天，同時可以遠眺香港的山景！而二樓觀景台，可以拍攝到廣闊海景和藝術中心的建築外觀！四樓的綠化花園，更多一份休閒自在感！

蛇口海上世界文化藝術中心

地址：廣東省深圳市南山區招商街道望海路1187號

交通：深圳地鐵2號線海上世界站D岀口步行約627米



欣賞完展覽，還可以到館內Cafe唞唞！好食玩飛記者為大家精選2間必去的海景Cafe！

深圳蛇口海上藝術館美食｜【1】山池咖啡——大草坪野餐／美式咖啡／牛肉芝士三文治配薯條

這間「山池咖啡」設有室內和室外位置，室外座位區域是其一大亮點！面朝藝術中心的大草坪和遠處的海景，能一邊野餐一邊遙望深圳灣大橋。店內冷萃咖啡（¥28）、美式咖啡（¥28）、牛肉芝士三文治配薯條（¥68）等菜色都是必點！

山池

地址：海上世界文化藝術中心1樓103號舖



深圳蛇口海上藝術館美食｜【2】溪流Floatie——生椰拿鐵／牛乳茶／抹茶芝士蛋糕

「溪流Floatie」室外設有座位，在天氣宜人時，是享受戶外用餐樂趣的首選！而室內位置最吸引的是靠窗的一整排座位，視野開闊，沒有任何遮擋，是欣賞海景的絕佳位置。店内提供意式、特調、冷萃咖啡和果茶梳打水等。例如生椰拿鐵（¥40）、經典牛乳茶（¥30）等。還有甜品包括抹茶芝士蛋糕（¥35）、芝士牛肉卷（¥26）等。

溪流Floatie

地址：海上世界文化藝術中心A座1樓東門



(全文完)