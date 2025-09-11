100萬円體驗日本郵輪級觀光列車　車廂內浸温泉+嚐米芝蓮餐廳美食

不少人都喜歡乘坐火車欣賞沿途鐵道風景，更把乘坐豪華觀光列車列入「人生必做清單」，當中最受歡迎的莫過於日本3大頂級豪華觀光列車之一的「TRAIN SUITE四季島號」！四季島號被稱為移動的城堡，從列車的公共空間到客房都極為奢華！而且車上每頓餐飲都媲美米芝蓮餐廳！這次將會帶大家登上TRAIN SUITE四季島號，體驗五星級列車旅程！



四季島號是JR三大郵輪式觀光列車之一（JR東日本官方圖片）

「TRAIN SUITE四季島號」的旅程從東京上野站出發，展開為期1至3晚的日本深度之旅，目的地涵蓋日本東北地區，如輕津海峽或四國等地，最長行程約行駛2,000公里。行程中精心安排特色車站停留，讓旅客下車觀光，當中包括參觀1918年建造的舊齋藤家別墅、千曲川葡萄園、三內丸山遺址、鳴子溫泉等等。四季島的獨特之處是每趟旅程都會因應四季變換而調整路線，製作出期間限定行程。

列車提供17間奢華套房，最多僅接待34位賓客。費用更包含了所有餐飲，包括星級主廚選用沿途當地最新鮮食材製作的美食，讓四季島成為一輛懂得移動的米芝蓮餐廳！

儀式感滿分的五星級服務

四季島的旅程從東京上野車站展開，旅客到達上野車站後，會安排進入上野車站的四季島專用貴賓室「PROLOGUE四季島」休息，旅客可以享用預先準備好的小食、飲料，參與四季島歡迎儀式，整個過程都儀式感滿滿，每位旅客都可以享受VIP待遇！

上野車站的四季島專用貴賓室「PROLOGUE四季島」（創造旅遊圖片）

隨後就可以去迎接四季島到車進站，跟四季島列車自拍，職員會安排分批登上四季島列車，讓每組上車的乘客都有充足的時間拍照、聽職員講解客房的設備，職員還會幫忙拿行李、手提包，全程都五星級招待。當列車開出一刻，車站月台還站滿職員揮手送別，情緒價值滿分！

移動式五星級客房

四季島號的車廂出自法拉利、保時捷的設計名師「奧山清行」之手，除了流線形的車身設計，車廂內亦大有玄機！當中不得不提四季島的1號、10號的觀景車廂。踏進車廂就可以看到270度的窗外景色，觀景車窗選用三角形獨特設計，加上白色的皮質單座位及雙人梳化，看起來未來感十足，看起來猶如太空艙！觀景車廂和駕駛室更使用玻璃門，盡覽車頭風景！

1號和10號車廂是觀景列車，可以270度欣賞鐵路風景！（創造旅遊圖片）

列車中最大面積的客房是215呎的四季島套房及150呎的豪華套房，前者更是全車唯一一間複式客房，上層是和式起居，兩間套房都擁有私人風呂，風呂更使用樹齡超過300年的檜木製成，非常奢華！

標準套房的床舖選用單人沙發床，旁邊有特大觀景窗，旅程途中可以攤坐在沙發上欣賞窗外的風景，窗戶亦有雙層遮光簾，保護旅客的私隱。晚餐期間，職員會協助將沙發床展開成為睡床，別以為這張床跟平日的沙發床一樣不好睡，床墊是日本品牌France Bed及東洋紡織株式會社為四季島專門研發，床墊厚度達20cm，軟硬適中，而且透氣度高，特別好睡！

客房用品全是高檔次品牌

而客房的用品跟五星級的酒店一樣，全部細節都別出心裁！例如客房裡地毯選用設計師奧山清行的「UMI」羊毛地毯、毛巾選用日本百年品牌Hotman、保養品用意大利品牌La Bottega、洗護用品英國bamford、被子用福島的「入金真綿」做的手工蠶絲被，而地毯、鑰匙盒、垃圾桶等等，都用上日本東北的傳統古法工藝品！

行動式米芝蓮餐廳

旅程有大約2/3時間都在列車上，除了客房要住得舒適，列車上的餐飲亦非常重要！四季島可說是觀光列車中的美食擔當，車上每一頓主餐都精心邀請各地名廚登上列車為旅客現場烹調美食，例如頂級懷石料理、法國菜、意大利菜等等。而且每位主廚都會跟客人打招呼、介紹菜式，四季島上每頓正餐都用最好的食物招待旅客！能媲美米芝蓮餐廳！

而四季島的5號車廂是Lounge，提供四季島的特色食品和飲料，除了餅乾、蛋糕、布甸等輕食，亦會供應拉麵、咖喱飯等餐點。喜歡小酌一杯的朋友，現場亦提供日本威士忌、威士忌、香檳、雞尾酒等等。

日本深度觀光之旅

作為觀光列車，四季島除了穿梭不同的鐵路，帶大家欣賞日本鐵路風景，亦會安排當地一日遊活動，旅客可以登上四季島的專用車，離開列車深度體驗當地的文化。當中包括參觀1918年建造的舊齋藤家別墅、千曲川葡萄園、三內丸山遺址、鳴子溫泉等等。

除了在當地遊玩、用餐，四季島更會安排在當地著名的溫泉旅館住宿，當中包括北海道登別市的瀧野屋、北海道千歲市青之座，享受天然溫泉帶來的舒適。

專屬攝影師記錄美好回憶

隨行還會有一位攝影師負責記錄這次旅程的點滴，在行程結束約1.5至2個月後，每間客房的旅客都會收到1套旅程的相片集及DVD，相片集紀錄了你跟這趟旅程的風景照、餐點照，而DVD就收錄了整個旅程的照片，甚至列車離開車站的歡送影片（如果不希望樣貌出現在相片集或DVD裡，可以在行程確定後的問卷內填寫），讓大家隨時都可以回味這次旅程。

旅程結束1.5-2個月，旅客會收到1套旅程的相片集及DVD。（JR TIMRES）

四季島每季都會訂製不同的行程，費用視乎行程、房型而有所不同，一般由70萬円起，最高可達過百萬円！四季島的行程會在半年至九個月前上載到四季島官網，讓有興趣參與的旅客報名登記。雖然團費價值不菲，但由於日本豪華觀光列車選擇稀少，加上每次旅程名額有限，所以有不少日本當地及海外旅客都趨之若鶩，即使能負擔上百萬円的費用，仍需要經過抽籤才有機會登上這輛豪華光觀光列車。

