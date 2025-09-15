手信｜小紅書女遊港後吐苦水　過關因帶1手信被收　5類違禁品一屬

北上｜不少港人經常在深圳和香港兩邊走，而在香港入境深圳時，還會專程帶一些香港手信作為送禮或自用，但其實當中有不少食物可能屬於違禁品。近日就有內地網民於小紅書分享，在香港旅遊回深圳過關時，因買了兩款香港熱門零食而被海關截查及沒收。到底有什麼帶得，又有什麼不能帶？



手信｜事主零食過關時被沒收

近日有內地網民於小紅書上大吐苦水，她表示自己在香港旅遊回程時，因購買了「烤貝柱裙邊」和「八爪魚芥辣絲」零食，而在入境內地期間被海關截查。海關人員告訴她所帶的零食屬於不可入境的「海產品」，並當場沒收及列為待銷毀品處理。

事主對事件感到非常生氣，且聲稱當局審查過程極為嚴謹，更稱「海關態度就好像審犯人」，從等候被叫名字、沒收手機、排隊等待檢查的過程都令她瑟瑟發抖。

手信｜網民分享類似經歷 臘腸、燕窩都不能帶？

有不少內地網民也紛紛在事主的貼文留言表示有過類似的經驗，有網友指，曾因為帶臘腸入境而被海關攔截，並告之不能帶；也有網友分享，曾試過帶燕窩過關時被沒收，要三個月內自行到澳門取回。不過，也有網友表示，之前買了十多包「裙邊」和「魚乾」過關也沒事，令人不禁疑惑，到底有什麼可以從香港帶到內地？

到底有什麼手信不可以從香港帶到內地？（小紅書@kiki）

其實除了「烤貝柱裙邊」和「八爪魚芥辣絲」這兩款零食之外，根據《中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產品名錄》，以下這5類的食品同樣屬於海關違禁品。

北上違禁品【1】臘腸、豬肉乾、燕窩可以帶嗎？

常見的香港手信，如臘腸、豬肉乾、肉鬆等均屬於「動物及動物產品類」，即使是真空包裝、罐頭或經烘烤過的熟肉，可能也會傳播動物疫病，因此均不能入境。至於燕窩，同樣屬於「動物及動物產品類」，因此同屬違禁品，不過罐頭裝燕窩除外。

北上違禁品【2】蟲草、靈芝可以帶嗎？

有不少人會在香港買保健食材帶回內地，例如蟲草、靈芝等，但其實這些都屬於違禁品。據《中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產品名錄》，新鮮水果、蔬菜、煙葉、種子、苗木、土壤、菌種及其他具有繁殖能力的植物材料等均不能從香港入境內地。

北上違禁品【3】皮蛋、鹹蛋可以帶嗎？

在香港雜貨店可以買到的皮蛋、鹹蛋其實也不能帶回內地。根據深圳海關規定，蛋及其製品，包括鮮蛋、皮蛋、鹹蛋、蛋漿、蛋殼、蛋黃醬等蛋源產品，屬於「動物源性乳及乳製品」，均不能入境內地。

在香港雜貨店可以買到的皮蛋、鹹蛋其實也不能帶回內地。（VCG）

北上違禁品【4】牛奶、牛油、芝士可以帶嗎？

根據深圳海關規定，新鮮牛奶、巴氏殺菌的牛奶、滅菌牛奶、調製牛奶、牛油、忌廉、芝士、煉奶等乳製品屬於「動物源性乳及乳製品」，因此禁止入境內地。

北上違禁品【5】海味乾貨可以帶嗎？

烤扇貝、八爪魚和魚乾等海產零食，以及海味乾貨產品雖然經過加工處理，但仍屬於「水生動物產品」，因此同樣會被中國海關總署定義為違禁品處理。

烤扇貝、八爪魚和魚乾等海產零食以及海味乾貨產品屬於「水生動物產品」。（資料圖片）

手信｜如觸犯法例怎麼辦？

假如不小心帶了違禁品入境內地怎麼辦？據中國海關總署《中華人民共和國海關法》，任何人士攜帶國家禁止進出境的物品進出境，未向海關申報但沒有以藏匿、偽裝等方式逃避海關監管的，予以沒收，或者責令退回，或者在海關監管下予以銷毀或者進行技術處理。

雖然條例列明了違禁品只會被沒收或退回，但國內對於進出境的物品管制嚴格，如不想承受刑罰，建議大家還是在入境內地時主動申報，或是出發前向相關部門查詢清楚。

