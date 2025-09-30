領展中心城代金券｜$10當¥20用　珍珠奶茶+芋圓糖水 重陽節都用得

深圳領展中心城 x《香港01》獨家優惠！深圳領展中心城聯乘《香港01》獨家推介「港人茶飲¥20優惠券活動」，大家只要點擊指定連結，即可用優惠價$10買到代金券，在商場指定茶飲店當¥20使用，以匯率計相當於消費即享約45折。提提大家，優惠搶完即止。《香港01》「好食玩飛」頻道同時介紹10間參與活動的茶飲店，當中包括港人十分熟悉的鮮芋仙、霸王茶姬等！



深圳領展中心城優惠｜《香港01》獨家優惠 激抵代金券

深圳領展中心城聯乘《香港01》推介獨家優惠「港人茶飲¥20優惠券活動」！大家只要用$10購買一張價值¥20的代金券，相等於消費即享約45折優惠。

值得一提，今次重陽節優惠，於公眾假期同樣適用！代金券不設最低消費，每個用戶ID可以購買最多2張，每單消費限用2張，相等於¥40，不可與店內其他優惠同時使用。今次推出的代金券限量4,000份，打算北上盡情食到飽的朋友，就要快啲搶啦！

價錢：$10（原價¥20）

銷售時間：2025年10月10日11AM至2025年10月31日10PM

使用日期：

2025年10月13日至10月31日（限週一至五使用）

＊2025年10月29日重陽假期適用

使用時間：10:00AM - 10:00PM

限額：4,000份



深圳領展中心城｜10大茶飲店推介

今次參與活動的商場茶飲店共10間，《香港01》好食玩飛頻道立即為大家介紹：

參與茶飲店【1】茶大椰

茶大椰是主打「椰子」口味的茶飲店，以新鮮椰青水配搭不同的茶或水果，味道既清新又清甜，近年亦開始在香港插旗！當中最多人推介的茶飲就是「大椰凍」！是以原個椰青作為器皿盛載著口感嫩滑的椰凍！椰凍的表面還灑上烤椰子碎，增加口感層次之餘，更帶來淡淡的椰子香味，整體口味清新！

茶大椰

人均價格：¥19

門市地址：領展中心城L1層



參與茶飲店【2】鮮芋仙

台灣過江龍鮮芋仙，相信大家都不陌生。內地分店的食物選擇亦有別於香港分店，除了主打的招牌芋圓、仙草凍系列，還有芋泥厚奶、芋泥米乳冰系列！而且價錢超級划算，喜歡吃鮮芋仙的朋友就不能錯過。

鮮芋仙

人均價格：¥29

門市地址：領展中心城L1層



參與茶飲店【3】喜乳酪

喜乳酪是一家主打美式自助Froyo的內地連鎖品牌，主打健康低脂的義大利乳酪雪糕，客人可以根據個人喜好，搭配新鮮水果、各式脆片或醬料。當中最受歡迎就是¥8/50克的自助冰淇淋，很多網民都喜歡挑戰擠出又長又大杯的乳酪雪糕！

喜乳酪

人均價格：¥26

門市地址：領展中心城M層



參與茶飲店【4】寶珠奶酪

寶珠奶酪主打傳統中式奶酪，把傳統北京宮廷的甜品帶到民間，口感類似意式奶凍（Panna Cotta），或者濃厚的酸奶，除了奶酪，還有酪飲、輕酪、冰釀等等，人氣商品有酒釀桂花奶酪，奶酪味道帶有酒香、米香，並且加入桂花蜜，口感非常有層次。

寶珠乳酪

人均價格：¥25

門市地址：領展中心城M層



參與茶飲店【5】椰水之家

椰水之家主打天然椰子水，強調是100%新鮮椰青水，堅持使用原椰現榨，標榜零添加，不含防腐劑與香精，加上低卡路里，是夏天清熱消暑的好選擇。人氣推介有口感清甜的馬蹄爆珠椰子水和芒果奶油椰子冰。

椰水之家

人均價格：¥28

門市地址：領展中心城M層



參與茶飲店【6】野人先生

野人先生是源自北京的高級意式冰淇淋品牌，主打手工Gelato（意式雪糕），採用新鮮水果、優質奶源及進口原料製作，標榜「當天現做，拒絕隔夜」！店內人氣商品有金牌開心果Gelato，口味非常濃郁。

野人先生

人均價格：¥32

門市地址：領展中心城M層



參與茶飲店【7】眷茶臻選

眷茶是內地人氣新中式茶飲品牌，主打東方香料沖調鮮奶茶，而眷茶臻選就是品牌的Premium Line，用料會選用更高級的茶葉、頂級時令水果製作。當中必試汴京梦，利用新鮮檸檬與荊芥製作而成，入口是清新的檸檬茶味道，隨後再帶來一種荊芥的草本植物味，口感非常獨特。

+ 2

眷茶臻選

人均價格：¥16

門市地址：領展中心城G層西廣場



參與茶飲店【8】霸王茶姬

霸王茶姬是現時內地大受歡迎的茶飲店之一，主打原葉鮮奶茶，用茶葉萃取茶湯，再加新鮮牛奶調製，店內的必試之選是銷量累計6億杯的「伯牙絕弦」，茶底是茉莉花綠茶，並加入鮮奶，茶香、奶香平衡得剛剛好，口感非常清爽！

霸王茶姬

人均價格：¥20

門市地址：領展中心城G層西廣場



參與茶飲店【9】果枝果子

果枝果子主打醃水果、鮮榨果汁，最受歡迎的商品就是甘草水果，做法是把新鮮水果（例如芒果、士多啤梨、西瓜等等）切件，再加上特製的甘草汁、酸梅粉或辣椒粉，口感酸甜清爽。

果枝果子

人均價格：¥20

門市地址：領展中心城G層



參與茶飲店【10】霧鮮

霧鮮以花香入盞的概念，選用優質茶葉和花卉手工現製，主打原創豆腐系列、原葉輕乳茶、奶油雪頂系列，主打海鹽冰茶，鹹甜口感帶著觀音茶底的清香！另一款人氣產品是開心果豆腐奶茶，奶茶甜度剛剛好，而豆腐的口感綿密，可以飲到開心果的味道和鐵觀音的茶香。

霧鮮

人均價格：¥17

門市地址：領展中心城B1層



深圳領展中心城點去?交通方法？

從羅湖站出發，搭乘深圳地鐵1號線（機場東方向），坐7個站即可到達會展中心站，步行至B出口即達深圳領展中心城。從福田口岸站出發，搭乘深圳地鐵4號線（牛湖方向），搭乘2站即可抵達會展中心站，交通十分方便！

深圳領展中心城

地址：中國廣東省深圳福田福華一路3號

交通：會展中心地鐵站B出口



（全文完）