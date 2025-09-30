國慶深圳玩樂4大貼士　食飯用APP遙距排隊　千萬避開這天出境高峰

國慶北上｜北上貼士｜國慶短假期期間，入境處預計屆時有約876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港；陸路出境較為繁忙的日子則為10月4日！入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，《香港01》好食玩飛頻道為大家整理了假期北上4大攻略，如果想避開人潮，千萬記得切勿在這人流顛峰日子、時段過關，想知詳情即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

國慶北上貼士｜【1】善用國內揾食APP訂枱

在國慶、中秋節日北上，最重要就是預早下載「搵食」App，包括「大眾點評」、「美團」、「美味不用等」。既可以快速找到高分食店、又可以book枱預約或遙距取號，不用在人潮中排長龍！而且這些「搵食」Apps可以購買更優惠的「團購」優惠券。

如果大家是待在酒店、又想美食迅速送到，推薦大家下載「餓了麼」，是中國最大的外賣平台之一，提供各種美食選擇，並提供方便的外賣服務。

國慶北上貼士｜【2】避開高峰日期、時間過關

陸路出境較為繁忙的日子則為10月4日！（深圳口岸發布）

入境處預計，10月1日（周三）為陸路入境高峰期，入境人次約61萬、陸路出境較為繁忙的日子則為10月4日（周六），出境人次約66萬。當局又指，在假期期間，羅湖管制站（羅湖口岸）、落馬洲支線管制站（福田口岸）及深圳灣管制站（深圳灣口岸）將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24萬、22萬及14萬人次出入境。換句話說，在10月2、10月3以及10月7日岀行北上較能避開人潮！至於岀發時間，建議大家避開早上8時至早上11時的岀境高峰時間！

國慶北上貼士｜【3】選舉較冷門的口岸過關

若想避開人潮，應選擇較冷門的口岸過關，例如近北區的文錦渡口岸岀發或從香港上環乘搭渡輪到蛇口口岸，毋須轉車，亦毋須害怕塞車！船票更低至$33！🛳️上環往蛇口口岸低至$33🤩

香港上環⮂蛇口口岸船票票價：

成人普通艙：$66

成人頭等艙：$164

兒童（1至5歲）普通艙：$33

兒童（1至5歲）頭等艙：$82



國慶北上貼士｜【4】實時查看關口實況

8個口岸的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，然後向下滑就可看到「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「口岸通關圖文直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，其次關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。據記者經驗，畫面10分鐘左右會更新一次。

▼WeChat看港珠澳大橋珠海口岸車量情況步驟

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略