小紅書網民內地過關　¥2000高級水果被沒收　2類月餅原來也不能帶

內地過關｜近日有網民於小紅書上分享在內地機場出關時，托運行李被上了「大黃鎖」，檢查後發現帶了違規的水果，價值近2,000人民幣的高級水果直接被海關沒收！該網民雖然沒有被罰款，但也非常後悔，發文表示品嘗不到水果「可惜了」。除了水果、原來肉製品、蛋製品、藥材等外，連KPOP專輯、日本漫畫都有機會被銷毀？《香港01》「好食玩飛」整合入境內地禁止攜帶的違禁品，港人入境內地要注意！



內地過關｜入境內地行李被鎖「大黃鎖」 ¥2000水果直接被沒收

一名內地網民近日在小紅書上發文，指在大連機場入境中國時，其托運行李被海關人員上鎖。前往海關櫃檯進行查檢後被發現攜帶了新鮮水果，海關人員表示需要沒收銷毀！該名內地網民表示，雖然事後沒有被罰款，但是價值2,000人民幣的水果一口沒吃十分可惜，同時提醒其他人要留意避免攜帶水果入境中國。

內地過關｜甚麼是大黃鎖？行李被鎖上應該怎麼辦？

除了水果外，過去亦有不少內地網民在小紅書上分享自己在內地機場入境時「喜提大黃鎖」，原因不乏是帶了印刷品、罐頭、肉乾等違禁物品。不過即使行李被鎖也無須擔心，只要配合調查即可。

「大黃鎖」是配合中國海關做「先期機檢」使用的，若託運行李在下飛機後經過X光機檢測到可疑的行李就會被上鎖。若看到自己的托運行李被上鎖，則需攜帶自己的全部行李前往申報通道。

海關人員會根據實際開箱情況指引辦理響應通關手續，例如超過5,000人民幣免稅額的商品需要補稅、違規的物品則會被扣留，如果檢查後沒有任何違規或超過免稅額的商品，則可以免稅放行。

內地過關｜違禁品一覽 日本漫畫竟列違禁品？

一般而言，只要自用物品總值不超過5,000人民幣，而且數目合理，就不需要申報，如果攜帶奢侈品如精品包等超過免稅額的物品，就需要填寫申報表並繳稅，税率由13%至50%不等。

違禁品方面，除了食品、藥品等需要注意外，動漫周邊或專輯等也可能是違禁品！曾有內地網民因帶了許多日本動漫周邊回中國而被查檢，不過中國海關認為「内容健康」，因此可以順利出關。因此，如果大家去旅行習慣看書或漫畫，就要留意書籍內容是否符合內地法律。

此外，中國海關對於唱片、專輯等也有相關規定，若超出自用範圍會直接銷毀，不管是舊有的還是新買的都不能倖免！小編以下為大家列出大部分不可帶入境的手信清單：

內地過關｜禁止攜帶入境物品｜食品類

【1】肉類及其製品

【2】水生動物產品（乾製，熟製，發酵後製成的食用醬汁類水生動物產品除外）

【3】動物源性乳及乳製品

【4】任何未經處理的蛋類及其製品

【5】燕窩（經商業無菌處理的罐頭裝燕窩除外）

【6】新鮮水果、蔬菜

內地過關｜禁止攜帶入境物品｜非食品類

【1】活動物

【2】油脂類，皮張，原毛類，蹄（爪）、骨、牙、角類及其製品（經加工處理且無血污、肌肉和脂肪等的蛋殼類、蹄(爪)骨角類、貝殼類、甲殼類等工藝品除外）

【3】動物屍體、動物標本、動物性廢棄物

內地過關｜禁止攜帶入境物品｜藥物類

【1】能使人成癮的麻醉藥品、精神藥物

【2】動物性中藥材

內地過關｜禁止攜帶入境物品｜文化產品類

入境中國的文化類產品要求「内容健康」（碰瓷兒@小紅書）

【1】對中國政治、經濟、文化、道德有害的印刷品、膠卷、照片、唱片、影片、錄音帶、錄影帶、雷射視盤、電腦儲存媒體及其它物品

