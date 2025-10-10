飛機禁忌｜物理治療師警告　機上千萬別做3危險動作　嚴重可致死

飛機禁忌｜第一次搭飛機注意事項｜搭飛機前，除了擔心行李限額、暈機浪和時差這些問題之外，不知大家有沒有聽過「經濟艙症候群」呢？患上「經濟艙症候群」可以有很多原因，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了3大飛機上勿做的奪命動作，並綜合專家和衛生署的9招關鍵自救方法，即看下文啦！



搭飛機｜什麼是經濟艙症候群？

重症專家黃軒醫師日前在Facebook專頁上分享到，每逢假期許多人搭乘飛機出行，提醒大家小心患上「經濟艙症候群」（Economy Class Syndrome）。這指的是在狹小的飛機座位上長時間靜坐所引發的靜脈栓塞，有機會在短時間內致命。因為類似情況在搭乘長途巴士、公共交通工具或火車等時也可能發生，後來被重新命名為「旅行者血栓症」。

據澳洲某研究數據顯示，每3.8萬名旅客中就可能發生一宗肺栓塞，而深層靜脈血栓（可引起肺栓塞併發症）的發生率則是每4,500名乘客中一宗。也有論文指出，當飛行時間超過8小時，發生血栓的機率大增2.3倍；飛行距離越遠、時間越長，風險愈高。

搭飛機｜3大高危動作

於今年7月，美國波多黎各的棒球選手Steven Moya Mercedes（台鋼雄鷹的洋將魔鷹）的愛妻Elizabeth Moya在搭飛機，前往台灣途中，疑因「經濟艙症候群」引發肺栓塞過世。

黃軒指，患上「經濟艙症候群」的原因有很多，以下為3大高危動作：

【1】長時間坐著不動

全程「黏」在座位上，血液在下肢停滯不前，極易形成血栓，這是引發肺栓塞的最大風險之一。

【2】使用含雌激素的藥物

如果你正在服用含雌激素的避孕藥或相關藥物，血液凝固的傾向會增加，尤其在長時間飛行中風險更高。

【3】穿著不當的壓力衣物

壓力襪適合長時間站立、久坐、飛行者穿著，有助血液回流。但緊身褲並無醫學加壓效果，若太緊反而會壓迫血管與神經，特別是大腿根部與腹股溝，反而有可能增加靜脈曲張與神經壓迫的風險。 建議可穿壓力襪促進下肢循環，但應避免長期穿著太緊的緊身褲。

搭飛機｜如何避免經濟艙症候群？

英國AXA Health物理治療師Bethany Tomlinson（湯林森）建議乘客在飛機上，每1至2小時就起身走動，幫助血液回流，減少血栓與下肢壓力。（資料圖片）

Bethany Tomlinson提醒，搭飛機時應避免雙腿交叉，如果坐得久想郁動身體，建議善用座位下的腳踏板，讓雙腿微微抬高、放鬆肩膀，靠在椅背支撐背部、每1至2小時就起身走動，幫助血液回流，減少血栓與下肢壓力。

本港衛生署提示，乘客在航程期間可採取以下措施，以減低靜脈血栓栓塞症的風險：

● 定時做腳部及腿部運動。在航程狀況許可下，在通道上走動一會，以保持血液循環和防止腿部血液不流通。

● 把行李放在行李櫃內，而不要放在腳邊附近範圍，以免妨礙腿部活動。

● 穿著鬆身的衣物，尤其腰部和小腿的衣物不可太緊。

● 補充足夠的水分。不要喝酒和避免飲用含有咖啡因的飲品，例如茶、咖啡和可樂，促使體內水分隨尿液排出。

● 個別出現靜脈血栓栓塞症的高風險人士，在乘坐飛機前應先徵詢家庭醫生的意見。

● 如懷疑在航程期間或之後出現靜脈血栓栓塞症，應立刻求醫。



搭飛機｜6類人最高風險

重症專家黃軒醫師指出，若乘客具有下列風險因素，患肺栓塞及深層靜脈血栓的風險會顯著提高。

【1】最近動過手術或創傷

【2】孕婦或產後

【3】有癌症病史

【4】曾有血栓病史

【5】服用荷爾蒙藥物（口服避孕藥）

【6】久坐超過4小時以上（經濟艙）



（全文完）