中國內地公眾假期2026｜北上深圳必睇　Mark實7黃金假過關避人潮

中國內地公眾假期2026｜內地是不少港人短期旅遊目的地的熱門選擇，不過去旅行最怕遇到滿滿人潮！內地最近公布了2026年的法定假日表，《香港01》「好食玩飛」整合中國公眾假期資訊，幫大家避開中國連假人潮！



內地公眾假期2026｜農曆新年連放8日／國慶連放7日

內地與香港的公眾假期體制不同，內地是有調休安排，調休即為了方便民眾集中休假、調整休息日的安排，將一個公眾假日與前後的雙休日「拼湊」起來，形成一個較長的連假，例如將平日的周六或周日調整為工作日，以換取打工仔可連續放一個假期。

元旦

放假日：1月1日至1月3日

調休上班日：1月4日

農曆新年

放假日：2月16日至2月23日

調休上班日：2月14日至2月15日

清明節

放假日：4月4日至4月6日

調休上班日：不調休

勞動節

放假日：5月1日至5月5日

調休上班日：5月9日

端午節

放假日：6月19日至6月21日

調休上班日：不調休

中秋節

放假日：9月25日至9月27日

調休上班日：不調休

國慶

放假日：10月1日至10月7日

調休上班日：9月20日及10月10日

內地公眾假期2026｜避人潮應選聖誕／復活節連假？

香港同樣會在元旦、農曆新年、清明節、勞動節、國慶日放公眾假期，如果在這些連假期間前往旅遊，便容易在景點遇上熱門人潮。此外，一些特別節日如農曆新年，不少穿州過省到城市內打工、讀書的人便會返鄉應節，很多店舖也會提前關閉，交通也會阻塞，因此並不建議這段時間北上。

如果想避開人潮，可以在香港放聖誕或復活節連假期間到中國旅遊。在2026年，香港將有3天聖誕節連假及5天復活節連假，在這段時間北上就可以玩得更開心！以下為大家推介5大景點：

內地公眾假期2026｜北上5大景點推介 玩美攻略／室內滑雪場／動物園

北上景點推介【1】玩美攻略

玩美攻略是福田最大的電競娛樂室內遊樂場，樓高3層、佔地面積近10萬呎，擁有100多項娛樂設施，包括真冰溜冰場、卡丁車、碰碰車、保齡球、飛鏢、專業射擊場景等經典運動；劇本殺、7D影院、VR幻影星空、電子麻雀、5D劇場等特色娛樂；還有DIY串珠手鍊、手工陶藝、數字油畫等可以帶回家的手作體驗，幾乎涵蓋所有你能想到的遊戲！而且只需$188起即可以全日自由出入、不限時任玩！

立即購票👉🏻 玩美攻略10萬呎室內遊樂場🎮人均$188起全日自由出入不限時！

地址：深圳福田區深南大道3018號世紀匯1-3層

交通：深圳地鐵1號線「華強路站」直達



北上景點推介【2】世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，可以賞冰雕、看冰舞、享滑雪，盡情體驗冰雪狂歡的樂趣。滑雪區配備5條破度各異、最長可達280米的雪道等。至於冰雪樂園則是滙集了雪山、湖泊、山谷、森林、村莊的綜合型室內樂園！

立即購票👉🏻 世界之窗阿爾卑斯冰雪世界🏂$60起

地址：深圳市南山區深南大道9037號北門

交通：深圳地鐵1或2號線世界之窗站H2出口步行約5分鐘



北上景點推介【3】卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界是深圳最大的滑雪場，佔地12,000平方米，內有滑雪館、滑冰館及綜合服務館，而滑雪館內亦分了滑雪區、娛雪區及遊樂區共3大區域。滑雪區內的坡度不深、雪道長，而且採用模擬造雪技術，更會有教練指導滑雪技巧，就算是新手都可以體驗！至於娛雪區則提供滑雪圈、螺旋滑梯、挖掘機、雪橇及雪地車等冰雪娛樂活動。

立即購票👉🏻 卡魯冰雪世界❄️玩雪3小時$140起

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘



北上景點推介【4】深圳觀瀾海洋世界

深圳觀瀾海洋世界為國家5A旅遊景區觀瀾湖度假區的海洋主題世界。海洋館有超過5,000種水族動物，可以穿梭60米長海底隧道，看到鯊魚、魔鬼魚等各種魚類在你頭頂和身邊游過，非常震撼！在館內更可以探索水母迷宮、走進熱帶雨林，探望梅花鹿、孔雀等熱帶動物；更有美人魚表演劇場、海獅表演劇場、小丑表演歡樂劇場等精彩演出！

立即購票👉🏻 深圳觀瀾海洋世界🐚一日票$109起

地址：深圳觀瀾海洋世界：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道13號

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘



北上景點推介【5】深圳野生動物園

深圳野生動物園是放養式的野生動物園，園內有超過300多種、近萬隻野生動物！深圳野生動物分為三個園區，其中動物園區有「食草動物區」及「猛獸谷」分別有長頸鹿、斑馬、老虎、獅子、黑熊等來自世界各地的珍禽異獸。在「食草動物區」可以即場購買飼料進行餵飼體驗，在「猛獸谷」亦可以坐進投餵車，與動物近距離接觸！

立即購票👉🏻 深圳野生動物園🐅港澳台專享$99起

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號

交通：福田口岸出關後轉乘深圳地鐵4號線，然後於福民站下車轉乘深圳地鐵7號線，於西麗湖站B出口步行2分鐘



