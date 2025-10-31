日本熊出沒｜12人死創新高　遇上熊千萬勿跑？5大禁忌做錯隨時死

日本熊出沒地點｜日本熊出沒季節｜到日本旅遊注意！今年4月迄今，日本環境省統計，全國至少有172人因遭遇熊襲擊而傷，其中12人死亡，死亡數創歷年紀錄。《香港01》好食玩飛記者整合了專家們「遇熊5大禁忌」，以及當遇熊時，該怎樣面對，做錯隨時喪命！立即閱讀下文，學習如何在緊急情況下保護自己！



日本熊｜哪裡最多熊襲事件？

今年4月迄今，日本環境省統計，日本全國至少172人因遭遇熊襲擊而傷，其中12人死亡，死亡人數破曆來紀錄！有日媒繪製「熊出沒地圖」，以供民眾參考避險，其中岩手縣和秋田縣為「熊害」的高危地區！

日本黑熊研究所所長米田一彥估計，日本目前約有2萬至5萬頭熊，數字一直急升！他續指，基於氣候變化、果實減產及人口老化導致鄉村獵人減少，令熊隻逼近人類聚居區，為人類帶來威脅。

今年截至10月27日，日本環境省統計，日本全國已有172人因遭遇熊襲擊而傷亡！（Freepik）

熊襲事件亦由以往多數在郊區發生，變成近年在市區出現。根據日本放送協會（NHK）今年的統計顯示，熊襲事件中有68%發生於居民生活圈內，最常見地點包括公路、住宅區周邊、農田及居民區內，甚至有13人於自家門前遇襲！

日本熊四處出沒襲擊人類，拖累旅遊業也受影響，連帶原定在今年10月底及11月初舉行的白川鄉合掌屋亮燈活動，亦被迫取消！

原定在10月底及11月初舉行的白川鄉合掌屋亮燈活動都被迫取消！（網上圖片）

日本熊｜如何避免熊襲擊？

根據台灣黑態保育協會，應注意以下5項禁忌，以免被熊襲擊！

1. 避免於清晨或黃昏時健行，因為這時段是熊活動的時間

2. 兒童與寵物不要走遠成人，最好成群結隊旅行！

3. 不要忽然熊鈴的重要性！當你在濃密植被區域、或接近溪流處時，可以拍手、大聲講話、揮動熊鈴以製造噪音，讓熊知道你的存在

4. 絕對不要接近、餵食熊

5.不要怕重而忽略攜帶頭盔！當遇到熊襲擊，就有用了！



日本熊｜遇到黑熊時怎麼辦？

在步行時遇上熊，首先保持冷靜、原地不動，以冷靜和溫和的語氣對熊說話，以表明自己沒有威脅！（Freepik）

綜合日媒NHK以及台灣黑態保育協會，在步行時遇上熊，首先保持冷靜、原地不動，切勿逃跑掙脫，避免讓熊誤會你會帶來殺傷力而上前襲擊；

如果牠走近你，可拿岀防熊胡椒霧器（射程至少為三公尺）立即向熊噴射，保護自己！然後慢慢後退撤離，拉開彼此距離，同時目光不要離開熊，留意著牠的一舉一動！

萬一被熊襲擊，記得要採取保護動作！日媒NHK建議用背包保護後背，用地面保護腹部，用雙手護住頸部和頭部，即使被熊掀翻，也要恢復以上姿勢！

日本熊｜日本自駕時遇到黑熊，怎麼辦？

萬一自駕時如果遇上熊，首先要停車並關上車窗，待在車內！同時不要鳴笛，避免刺激野熊！如果野熊擋路的話，應等待熊離開後再駕車緩行通過！若野熊一直在路邊的話，不妨繞道或離開該區。

