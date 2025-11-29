上飛機前要先吃飽？網民帶外賣搭廉航被丟掉：想吃被阻，餓到落機

搭飛機出國前，別忘了先確認航空公司的規定！早前一名網友分享，自己過去多次攜帶外賣上飛機都沒問題，但這次搭乘台灣虎航，食物竟被空服員直接丟掉，才驚覺「原來虎航禁止攜帶外食上機」，貼文一出，引發熱議。



事主在Threads上發文表示，之前搭乘虎航時發現機上是沒有附餐點的，這次搭乘前特地先買了麵包跟果汁，打算就位之後可以趕快吃一吃，沒想到登機時卻被地勤人員攔下。事主驚呼，坐這麼多次虎航，第一次心血來潮買東西吃，才知道原來不能買吃的上機，

大長知識了！還是只有我不知道？

相關文章：旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免 販賣機飲品都高危（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7

貼文一發引發網友紛紛留言：

「真假！水也不行嗎」

「搭虎航吃東西像在訓導處」

「現在才知道原來廉航是不能帶東西上去吃的喔？之前搭越捷直接帶兩大袋漢堡王機上開嗑居然沒被制止」



另外，也有網友表示自己也曾遇過同樣狀況，不得不當場丟掉食物，並分享苦痛經驗：

「第一次搭虎航也不清楚規定，在星巴克買的咖啡被拒絕上機」

「虎航空服員巡場超勤快，乘客連偷吃的空檔都沒有」

「在飛機上拿東西吃立刻被制止，一路餓到下飛機」



貼文也釣出不少內行網友：

「多數廉航都有禁止攜帶外食的規定，若肚子餓可以選擇加購機上餐點」

「訂票前最好先查看航空公司規定，以免吃虧」

「廉航大部分都禁，下次訂票前先看一下航空公司的規定吧」



依據台灣虎航官網規定：

除了人道考量如沖泡牛奶及服藥外，禁止攜帶非該航空公司販售的外食上機，且機上不提供冷熱水服務。

其他廉價航空如香港快運 HK Express、酷航、亞洲航空等，也都實施類似的禁止攜帶外食政策。

相關文章：旅遊注意｜飛機失事9大逃生冷知識 「這1點」決定了能否逃出機艙（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19

延伸閱讀：

MLB/歸隊8戰4轟手感正燙 道奇重砲馬恩西又傷了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】