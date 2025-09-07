搭飛機出國旅遊應該鎖行李嗎？ 女網友震驚不少人因「1原因」拒鎖

出國旅遊時，行李箱真的有必要上鎖嗎？



一名女網友發文，稱她跟同事聊天才發現很多人出國旅遊不會把行李箱上鎖，她本身一定會上鎖，讓自己有安全感。對此，有網友透露託運行李若遇到查驗需打開，上鎖只是「多此一舉」。

一名女網友在Dcard發文，表示近期跟同事聊天，發現許多人出國託運行李時並沒有將行李箱上鎖，無論是密碼鎖還是鑰匙鎖都沒有，讓她感到很震驚，甚至行李箱內還會放外幣現金，讓她直言「心真的超大」。

原PO表示，她自己的行李箱一定鎖好鎖滿，連自身的隨身行李都會上鎖，甚至在國內旅遊的登機箱也會上鎖，讓自己有「安全感」，同時也就此事詢問網友。

此文一出，不少網友透露不上鎖的原因，

「託運行李如果要查驗也是要打開，完全不用鎖，海關鑰匙任何人都可以打開，鎖真的是多此一舉」

「被抽到就會整個被破壞打開，乾脆不鎖還可以保持開關完整」

「之前鎖過，結果被抽檢撬開，鎖也壞了。之後託運行李不放貴重物品，也不再上鎖」



也有網友分享自己的經驗，

「會調密碼鎖」

「我都不上鎖，前幾天滑脆看到海關鎖完全打不開的，好像是託運時那邊有被碰撞到，密碼就整個失效」

「鎖啊，我不想看到爆開的行李在轉盤上跑」

「我妹之前行李被掃瞄發現可能被誤會帶不能帶的東西，上機前把我們叫去櫃檯，看沒鎖他們就直接開起來檢查了」



