東京流感爆發｜全日一周增11.4萬宗！港人6招自保　流感感冒點分?

日本流感｜流感病徵｜日本病毒｜東京都政府於上周（6日）發布流感疫情警報，全日流感病例在單周內激增至11.4萬宗，當中東京更是17年來首度在同一流感季度內兩度發布警報。消息令不少打算到日本自由行的朋友感到憂慮！《香港01》好食玩飛記者整理6個旅遊對抗流感，以及自保的方法，同時也會解釋流感和感冒的分別，想知更多即看下文啦！



日本流感疫情持續升溫，東京都政府於上周（6日）發布流感疫情警報。根據日本國立健康危機管理研究機構截至2月1日的統計，日本流感病例在單週內激增至11.4萬宗，個案數在短短一周（1月26日至2月1日）大幅增加，其中乙型流感佔比更高達九成。由於東京都內多個轄區的患者人數，再次跨越家醫療機構平均30人的警戒線，病毒擴散速度遠超預期，引發當局高度關注。

鑑於病毒活動已達警戒級別，日本NHK媒體特別邀請川崎醫科大學教授中野貴司分析疫情。他指出，日本去年11月以甲型流感為主，而本次爆發則轉為乙型流感。由於兩種病毒株屬性不同，他強調，即便患者先前已感染過甲型流感，仍有風險再次感染乙型流感。

此外，他表示，乙型流感發燒型態可能較為反覆，徵兆在於顯著的消化道症狀，患者經常伴隨腹痛、嘔吐或腹瀉。乙型流感對兒童的群聚傳染力極強，家長需額外留意孩童是否出現腹部不適等徵兆。這也是自1999年建立監測機制以來，東京首度在同一流感季度內兩度發布警報，顯示疫情反覆且嚴峻。大家遊日時，建議採取以下措施，避免染疫！

日本防流感措施【1】戴實口罩

大家外遊時，記緊建議戴上外科口罩，而且應帶兩個外岀作替換，以免口罩濕掉而無法更換。

日本防流感措施【2】避開擁擠環境

盡量避免去人多食店和商場，例如電梯內人多，就等下一部吧！如果到人氣食店或商店購物時，或許較難徹底執行以上措施，但都要盡量速戰速決，以免染疫！

日本防流感措施【3】不要亂摸，消毒雙手

遊日期間，應時刻提醒自己不要「亂摸」，更不要用手觸摸眼、口、鼻。如接觸過電梯和扶手等，也應該馬上用消毒酒精消毒雙手，如果自己的消毒酒精用光，也不用過分擔心，日本市區多處有消毒酒精可供使用。

日本防流感措施【4】保持安全距離

即使在人不多地方，也應盡量跟他人保持1.5米距離，避免透過飛沫而感染病毒，大家做回疫情期間的自己就可以大大避免染疫了！

日本防流感措施【5】飛機上重點防疫

飛機上空間狹小，需倍加小心！尤其日本感染宗數超多，搭乘內陸機比國際航班更高危。在飛機上，應配戴更高防護性的口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。

除了做足準備預防感染流感之外，大家亦應懂得分辨流感和感冒的分別，不要輕視流感的嚴重性！

日本防流感措施【6】接種季節性流感疫苗/打流感針

接種季節性流感疫苗（流感疫苗）也是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。由於接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，所以建議在出發前至少兩星期前接種流感疫苗！

日本流感｜如何分辨流感／感冒症狀？

衞生署資料顯示，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月，一般2-7日內自行痊癒，跟一般感冒是有分別的，詳細如下：

常見症狀：

流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等

感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒



併發症：

流感：支氣管炎或肺炎

感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛



流感/感冒 潛伏期：

流感：約1-4日

感冒：約1-3日



流感/感冒 痊癒期：

流感：約2-7日可自行痊癒

感冒：約2-5日可自行痊癒



傳染途徑：

流感：透過飛沫直接傳播，或經接觸間接傳播

感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物



痊癒方法：

流感：充足休息、多喝水，如醫生處方可服抗病毒劑減輕病情

感冒：多飲清水、進食有營養及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙鹽水漱口3次或以上



日本流感｜甲型流感死亡率高 3類人風險高

目前在日本流行的H1N1屬於甲型流感的一種，根據衞生署資料顯示，相比其他乙型及丙型流感，甲型流感的併發症相對嚴重，死亡率亦較高！甲型流感常見症狀有發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等。而以下3類人染上甲型流感的機率較高：

高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感柒後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。



嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。

傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發。



日本流感｜乙型流感 對兒童影響較大

乙型流感主要在人與人之間傳播，根據醫院管理局專家關日華醫生在商台節目受訪時表示，乙型流感的症狀與甲型流感相似，會發燒、發冷。但乙型流感容易引起腸胃道不適的病徵，如嘔吐、腹痛、腹瀉以及肌肉痠痛。

高風險人士： 以長者、小朋友及長期病患者為主。



嚴重程度/死亡率： 感染乙型流感會比甲型流感出現更多併發症，可能引發肺炎、心肌炎。



傳播力：乙型流感病毒幾乎只在人類之間傳播，經飛沫、接觸傳播，不像甲型流感會透過禽鳥或豬隻傳播並產生巨大變異。



