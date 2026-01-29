住酒店禁忌｜專家教入住後勿做8事　別先開行李　飲水隨時被收錢

住酒店注意事項｜住酒店禁忌｜不想在入住酒店時踩中「地雷」？《香港01》好食玩飛記者整理了由旅遊達人分享的8大住酒店禁忌，從衛生檢查到安全隱患一一拆解。包括要提防酒店房內的陷阱，有些看似平凡的飲用水，若不看清標籤隨時會被收取高昂費用！不想退房結帳時被收「冤枉錢」？即看下文啦！



酒店入住先別開行李！旅遊專家揭：必做4大安檢防陷阱

英國旅遊專家迪普爾・丘達莎瑪—亞當斯（Dipal Chudasama-Adams）近期在社交平台上提醒，抵達酒店房間後的第一件事並非開箱行李，而是進行全面的安全與衛生檢查！她特別歸納出4個關鍵步驟，強調這對於獨旅者而言，是確保自身安全不可或缺的防禦機制，想知有哪4項陷阱，就繼續看下去吧！

住酒店禁忌【1】忌直接掀起床被便睡

為了確保住宿品質，Dipal建議入住時應立即翻開床單，仔細搜索床墊四周。一旦看見疑似排泄物的黑點，很可能是臭蟲的跡象，務必提高警覺！畢竟一旦遭受叮咬引發過敏，整趟行程的體驗將大打折扣。

為了確保住宿品質，專家建議入住時應立即翻開床單，仔細搜索床墊四周。（AI生成圖片）

住酒店禁忌【2】勿直接使用酒店用品

Dipal建議，飯店內的電視遙控器、電燈開關及桌面常被頻繁接觸，容易堆積病菌。入住時，最好先用酒精或抗菌紙巾，將這些高頻接觸點擦拭一遍，降低交叉感染的風險。

酒店內的電視遙控器、電燈開關及桌面常被頻繁接觸，容易堆積病菌。（AI生成圖片）

住酒店禁忌【3】房門不宜沒緊緊上鎖

她指出，確保房門徹底上鎖，那是住宿安全的最基本動作。她更特別提醒獨行旅客，加強自我防護，利用門楔或門栓等輔助工具，強化室內隱私與安全。

住酒店禁忌【4】別隨便食用房內飲料或食品

入住酒店時，別忘了先幫雪櫃裡的收費飲料、食品拍張照！Dipal指出，當你沒有享用這些食品的情況下，這個小動作能幫你留下證據，萬一退房被誤收費用時，可向職員顯示照片以及拍下該照片的時間，有圖有真相，省去爭論的麻煩！

除了有以上英國旅遊專家的提醒外，美國多位房務員亦提岀另外4大入住酒店時很有可能落入的陷阱！

住酒店禁忌【5】勿忽略安全設備位置

根據美國酒店Thompson Savannah的高級房務員Afi Anifrani提醒，進房間後千萬不要忽略安全設備的位置！住客必須檢查清楚房門是否關好並妥善上鎖，確認門鎖功能正常後，再檢查房門的貓眼有否將蓋子蓋上。若有使用保險箱的需求，也應檢查是否能正常運作。

此外，美國培訓服務供應商總裁兼創辦人Mary D’Argenis-Fernandez也表示，當住客遇到災害時如何應變也很重要，緊急出口地圖就是救命稻草了！大家可以事先查看貼在門上的緊急出口地圖，並記下逃生門、逃生梯的位置，以備不時之需！

Mary D’Argenis-Fernandez表示，大家可以事先查看貼在門上的緊急出口地圖，並記下逃生門、逃生梯的位置，以備不時之需！（AI生成圖片）

住酒店禁忌【6】勿忽略調節冷氣的重要性

Mary D’Argenis-Fernandez認為住客在入住時，可把冷氣調至適合自己的溫度，並將個人清潔用品擺放好，待一整天忙碌的行程結束後回到酒店，就可以馬上享受舒適的私人時光，提升旅行或出差的休息品質！

住酒店禁忌【7】勿忽略檢查房內設備功能

美國羅德島The Brenton Hotel的高級房務員Denise Perry提醒，大家不要忽略檢查房內的設備功能，包括插座、溫度調節器、電視、衛浴設備、冰箱、咖啡機等，確認有沒有損壞以及正常操作！

住客在檢查時可以打開窗簾，在光線充足的環境下仔細檢查就更佳。一經發現房內有設備損壞，請立即告知酒店人員，表明入住時發現該損毀，並非你本人毀壞房內物品。所以進房後檢查清楚設備，能避免製造不必要的誤會！

住酒店禁忌【8】不要對房間衛生整潔掉以輕心

美國Travel+Leisure A-List的旅遊家Laura Asilis指，大家不要對房間衛生整潔掉以輕心！包括遙控器、溫度調節器、熱水壺、咖啡機、電燈開關、電話聽筒、水龍頭、馬桶沖水按鈕等頻繁使用的物品，都是容易累積細菌。

美國旅遊家指，咖啡機、電燈開關、電話聽筒、馬桶沖水按鈕等頻繁使用的物品，都是容易累積細菌，建議進房後用消毒濕紙巾進行清潔。（AI生成圖片）

即使是在高級飯店也不能掉以輕心，旅遊家建議用消毒濕紙巾進行清潔。如果房內有沙發或椅子，專家建議在坐下前鋪上披肩或圍巾。避免皮膚出現破損時而細菌感染！

