酒店入住後千萬別急打開行李！房務員揭先做4件事　危難時救一命

住酒店注意事項｜住飯店須知｜相信許多人進入酒店房間的第一反應，就是迫不及待地攤開行李箱，準備享受假期。然而，旅遊專家卻要提醒您，這個習慣，萬萬不可！有4件至關重要的事情，是你絕對不能跳過的步驟！這些舉動不僅關乎住宿衛生、睡眠品質，甚至能決定你的人身、財物安全！立即閱讀下文啦！



住酒店禁忌｜【1】不要忽略安全設備位置

根據美國酒店Thompson Savannah的高級房務員Afi Anifrani提醒，進房間後千萬不要忽略安全設備的位置！住客必須檢查清楚房門是否關好並妥善上鎖，確認門鎖功能正常後，再檢查房門的貓眼有否將蓋子蓋上。若有使用保險箱的需求，也應檢查是否能正常運作。

此外，美國培訓服務供應商總裁兼創辦人Mary D’Argenis-Fernandez也表示，當住客遇到災害時如何應變也很重要，緊急出口地圖就是救命稻草了！大家可以事先查看貼在門上的緊急出口地圖，並記下逃生門、逃生梯的位置，以備不時之需！

Mary D’Argenis-Fernandez表示，大家可以事先查看貼在門上的緊急出口地圖，並記下逃生門、逃生梯的位置，以備不時之需！（AI生成圖片）

住酒店禁忌｜【2】先檢查房間用品是否有缺漏

Mary D’Argenis-Fernandez認為，進房後第二件事，是檢查房間用品是否有缺漏！如果酒店提供手機房卡（電子鑰匙），住客應確保能在自己的手機上正常操作！

還有一個小撇步！住客在入住時，可把冷氣調至適合自己的溫度，並將個人清潔用品擺放好，待一整天忙碌的行程結束後回到酒店，就可以馬上享受舒適的私人時光，提升旅行或出差的休息品質！

住酒店禁忌｜【3】不要忽略檢查房內設備功能

進房後第三件事，美國羅德島The Brenton Hotel的高級房務員Denise Perry提醒，大家不要忽略檢查房內的設備功能，包括插座、溫度調節器、電視、衛浴設備、冰箱、咖啡機等，確認有沒有損壞。

住客在檢查時可以打開窗簾，在光線充足的環境下仔細檢查就更佳。一經發現房內有設備損壞，請立即告知酒店人員，表明入住時發現該損毀，並非你本人毀壞房內物品。所以進房後檢查清楚設備，能避免製造不必要的誤會！

住酒店禁忌｜【4】不要對房間衛生整潔掉以輕心

進房後第四件事，來自美國Travel+Leisure A-List的旅遊家Laura Asilis指，大家不要對房間衛生整潔掉以輕心！包括遙控器、溫度調節器、熱水壺、咖啡機、電燈開關、電話聽筒、水龍頭、馬桶沖水按鈕等頻繁使用的物品，都是容易累積細菌。

美國旅遊家指，咖啡機、電燈開關、電話聽筒、馬桶沖水按鈕等頻繁使用的物品，都是容易累積細菌，建議進房後用消毒濕紙巾進行清潔。（AI生成圖片）

即使是在高級飯店也不能掉以輕心，旅遊家建議用消毒濕紙巾進行清潔。如果房內有沙發或椅子，專家建議在坐下前鋪上披肩或圍巾。避免皮膚出現破損時而細菌感染！

