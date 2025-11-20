中國首位！長隆集團蘇志剛　入選國際遊樂園及景點協會名人堂

11月17日在美國佛羅里達州奧蘭多市舉行的「IAAPA傳奇：名人堂慶典」上，中國長隆集團董事長蘇志剛正式入選國際遊樂園及景點協會（IAAPA）「2025年度名人堂」，成為首位獲此殊榮的中國人。這是繼2024年榮獲全球主題娛樂協會（TEA）西婭獎「終身成就獎」之後，蘇志剛再度獲得國際權威機構的高度認可，彰顯長隆作為中國民族文旅品牌的全球影響力與創新實力。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

IAAPA作為全球規模最大的永久性遊樂設施和景點行業協會，自1918年成立以來，已擁有約7,500家成員單位，遍佈全球100多個國家和地區。IAAPA名人堂設立於1990年，堪稱全球文旅行業的權威殿堂級獎項。該獎項的評選標準極為嚴苛，評選標準極為嚴格，涵蓋創新實踐、精細運營、可持續發展等多個維度，被視為全球文旅行業的權威榮譽。

中國長隆集團董事長蘇志剛正式入選國際遊樂園及景點協會（IAAPA）「2025年度名人堂」，成為首位獲此殊榮的中國人。（官方圖片）

IAAPA總裁兼首席執行官雅各•瓦爾（Jakob Wahl）表示：「蘇志剛先生以其非凡的戰略遠見，重新定義了亞洲遊樂產業的規模與格局，影響力遍佈全球。他憑藉遠見卓識，致力於推動生態保護、文化傳承與旅遊娛樂的深度融合，樹立了行業典範。」

據悉，全球範圍內同時獲得TEA西婭獎終身成就獎和IAAPA名人堂這兩項文旅行業最高榮譽者僅有8人，蘇志剛是其中唯一的中國人。

蘇志剛在慶典上發表感言時說：「我要感謝我的祖國，感謝改革開放，讓我有機會從一個農民開始，一步一步通過創業發展，實現自己的夢想。」他表示：「不論何時何地，我始終把自己看作一個新兵，要繼續學習、繼續努力。我將以此次入選IAAPA名人堂作為契機，進一步加強與國際同行的合作交流，積極引進先進技術和管理經驗，推動中國文旅產業實現更高品質的發展。」

蘇志剛出生於廣東一個普通的農民家庭，1989年從創辦餐廳起步，1997年創辦中國第一個民營野生動物園。36年來，蘇志剛帶領長隆集團始終堅持專注發展文旅產業，憑藉持續的創新精神和卓越的創意能力，成功打造了三個世界級的文化旅遊度假區——廣州長隆、橫琴長隆和清遠長隆。

至今為止，長隆集團旗下的各類產品在國際舞台上熠熠生輝，創下17項世界健力士紀錄，多次斬獲TEA和IAAPA大獎，標誌著中國自主文旅品牌走向世界而邁出的堅實步伐。如今，長隆深受全球億萬遊客的歡迎，已經成為中國文旅行業的一張亮麗名片，讓世界看到了中國文旅產業發展的強大實力和無限潛力。

蘇志剛表示：「未來，長隆將進一步加大創新力度，積極探索新的商業模式和發展路徑，充分融合現代科技，打造更多獨具特色、深受全球遊客喜愛的主題公園。」

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略