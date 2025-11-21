華強北商場7大｜10層高「深圳版黃金」+食玩買商場　手機配件¥5起

深圳華強北｜華強北｜位於福田區的華強北，有「電子一條街」之稱，以多樣化電子產品和手機配件而聞名，無論你想維修手機、入手二手電器抑或各式配件及電子玩物，來這裡就對了！《香港01》好食玩飛記者就整理了華強北必逛的7大商場，當中有「深圳版黃金」樓高十層的賽格電子市場，也有過千款手機殼市場，還有主售二手相機CCD的現代之窗，即看以下攻略，等你來華強北找到心頭好！



華強北商場【1】賽格電子市場——深圳版黃金商場

賽格電子市場是一座樓高十層的綜合電子產品賣場。無論是手機維修零件、主機板模組、藍牙耳機、滑鼠鍵盤，還是LED燈帶與Arduino開發板等，都可以一站購齊。場內更同時有零售店鋪和專營工廠訂單及批發的商店，適合尋找價格實惠的電子產品，亦建議大家可以在入手心儀貨品前格價。

賽格電子市場 SEG Plaza

地址：深圳福田區華強北路1022號



華強北商場【2】華強北電子世界——自己砌電腦必逛

華強北電子世界分別有1店和2店，其中1店較適合想自己砌電腦而尋找零件的人，不僅有齊全的電腦組件，如主板、CPU、顯卡、內存和硬碟，更匯集了大量通訊器材及各種數碼周邊。另外2店則為攝影發燒友而設，有不少品牌相機、燈飾、也有數碼用品如充電器、小風扇等購買。推薦大家先考慮自己的需要，再到店內問價，否則容易變得眼花繚亂。

華強北電子世界

地址：深圳福田區深南中路華強路口



深圳華強北商場【3】匯通通訊市場——過千款手機殼¥5起

想頻頻為手機換新衣？匯通通訊市場是你必訪之地！場內有數十家專營店鋪，部分更是網店批發商，陳列著上千款手機殼，從簡約純色、潮流印花、動漫聯名到防摔款式，最平僅需5至10元人民幣，另外也有手機支架、吊飾及電子手錶錶帶等，不妨來尋寶！

匯通通訊市場

地址：深圳福田區華強北路1022號

交通：深圳地鐵2／7／8號綫華強北站E2出口



深圳華強北商場【4】中航城君尚購物中心——中場休息食玩買

中航城君尚購物中心是華強北最大商場，佔地約20萬平方米，匯集共277個品牌，當中不乏港人熟知的餐飲、購物和娛樂品牌，包括酸菜魚漁語魚、川菜館椿廬、客家菜客語、港式點心店悅得閒等；服裝品牌URBAN REVIVO、運動品牌Adidas及魅KTV等。另外商場亦與電子商場相連，距離華強北站僅5分鐘路程，一手戰利品時最適合來這裡休息！

中航城君尚購物中心

地址：深圳福田區振中路243號

交通：深圳地鐵華強路站1號綫步行約3-5分鐘



深圳華強北商場【5】現代之窗數碼廣場——CCD相機聚集地

現代之窗數碼廣場屬於二手相機聚集地，可以說是深圳版的星際城市。場內有多間專營二手相機的店鋪，從經典的單反相機，到近期因復古風潮而再度翻紅的CCD相機，價格幾百的有，數千的也有，選擇應有盡有，而且全都列明價格和新舊程度，讓顧客更安心。

現代之窗數碼廣場

地址：深圳福田區華強北路1022號

交通：深圳地鐵2／7／8號綫華強北站E2出口步行3分鐘



華強北商場【6】遠望數碼商城——全新手機批發

遠望數碼商城是深圳手機與通訊產品重要批發地，匯聚多品牌新機、平板與配件，批發量龐大，網民都推薦到3樓購入新手機，有機會比市價更便宜。此外，也有電子手錶、耳機、充電器等。

遠望數碼商城

地址：深圳福田區華強北路2014號

交通：深圳地鐵2／7／8號綫華強北站E2出口步行3分鐘



華強北商場【7】龍勝配件城——¥30無線充電座

龍勝配件城就如其名，主售多種數碼配件，包括藍牙耳機、智能手錶、充電線、手機殼、保護貼，通通有齊。最大賣點是「批發價做零售」，¥10已可入手手機殼，¥30的無線充電座亦隨處可見，難怪被網民稱為「配件自由」必到商場！

龍勝配件城

地址：福田區華發北路5號

交通：深圳地鐵2／7／8號綫華強北站E2出口步行3分鐘



