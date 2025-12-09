華強北美食8大｜部隊鍋¥42起！活烤鰻魚/中式糖水/創意日本料理

華強北站美食｜華強北攻略｜華強北燒肉｜華強北不僅是深圳的電子科技集散地，更是隱藏著無數CP值極高的平價美食寶藏區！厭倦了昂貴的連鎖餐廳，想以親民的價格歎盡深圳美食？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了8大必試的平價美食，包括人均只需¥42的部隊鍋、外形吸睛且內餡豐富的極高CP值蛋包飯，還有聽起來奢華卻價格親民的黑松露鵝肝脆。即看下文啦！



華強北美食｜【1】匣倍inBox日風食集——黑松露融化鵝肝脆！

匣倍inBox日風食集是深圳福田區，一間以「森系創意日本料理」為主題的餐廳，餐廳打破了傳統日料餐廳的封閉和沉悶感，主打鬆弛又有貴氣的氛圍。餐廳以高性價比、創意日料與精緻日料聞名，是深圳日料界的隱藏寶藏！

菜色方式，餐廳推薦菜包括鰻魚鵝肝脆（¥38）、黑松露融化鵝肝脆（¥48）、玉匣雲頂和牛壽司（¥38）、焦糖三文魚箱押（¥48）等。玉匣雲頂和牛壽司的和牛肉質幼嫩如豆腐！頂層是雲朵狀蛋白，飯粒酸度剛好，整體入口輕盈像在吃和牛泡沫。

匣倍inBox日風食集

地址：福田區中航城君尚購物中心C區2樓L273-3號（近鴿子廣場）

交通：深圳地鐵1號線華強路站步行約410米



華強北美食｜【2】池奈·咖喱蛋包飯——¥29.9起！CP值極高！

池奈·咖喱蛋包飯是一間主打日式咖喱蛋包飯的連鎖餐飲品牌，在深圳擁有多家分店，是當地受歡迎的日式料理店之一。單人套餐價錢為¥29.9，包括蔬菜咖喱蛋包飯、小食、湯品以及飲品。蔬菜咖喱蛋包飯中的咖喱味道濃郁，且帶有日式特有的微甜味道，性價比超高！

池奈·咖喱蛋包飯

地址：福田區華強北路2009號茂業天地負一樓B01

交通：深圳地鐵華強北站B岀口步行約130米



華強北美食｜【3】麥記牛奶——這款必吃招牌糖水¥19.5

「麥記牛奶公司」是一間主打新中式糖水和牛奶類茶飲甜品的加盟品牌，大部分網民評價店家的菜品用料純正，能吃到最原始的味道。招牌「麥麥大滿貫」是必點，當中含有牛奶、桃膠等，口感軟滑滋潤，味道清甜且帶有奶香，桃膠等配料增添了豐富的層次感！¥19.5就能品嚐到超高人氣的招牌菜！

麥記牛奶

地址：福田區中航城君尚購物中心E區L1層1008號

交通：深圳地鐵華強北站／華強路站



華強北美食｜【4】二姐夫煎餅果子——¥29套餐

「二姐夫煎餅果子」是一間主打快餐和小吃類的店舖，主要提供天津特色小吃——煎餅果子。餅果子以麵糊、雞蛋、蔥花、芝麻等材料而成，帶岀鹹甜適中的味道。外層方面，煎餅皮原先是軟糯而帶有韌性，邊緣煎過後，變得焦脆，提供酥脆、鬆軟的對比，口感好豐富！大眾點評購買，更可以¥29的價格品嚐餅果子和豆花。

二姐夫煎餅果子

地址：福田區振興路華強北港澳城112號

交通：深圳地鐵華新站A2岀口步行約240米



華強北美食｜【5】南家釜·韓國料理——部隊火鍋人均¥42起！

「南家釜·韓國料理」是深圳一間受歡迎的韓式餐廳，主要提供多種韓式定食、石鍋拌飯、嫩豆腐湯、部隊火鍋和烤肉等經典韓國美食。店家在大眾點評等平台上獲得不錯的評價，到店必吃部隊火鍋和烤肉！部隊火鍋2至3人餐的價格為¥125，人均價格只是¥42；而烤肉2至3人餐的價格為¥238，人均價格只是¥79，非常划算！

南家釜·韓國料理

地址：福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區負一樓B101-9

交通：深圳地鐵華強北站C岀口步行約320米



華強北美食｜【6】合氣屋·糖果居酒屋——人均¥74.5歎刺身、壽喜鍋

「合氣屋·糖果居酒屋」是一間以日式家庭料理、溫馨氛圍和結合童趣元素為特色的餐廳，非常適合朋友小聚或家庭聚餐！3至4人套餐包括前菜、刺身、壽喜鍋、鰻魚卷、招牌炸雞、香菇蝦球、肥牛蓋飯、日式煎餃、飲品等，相當豐富，人均¥74.5！

合氣屋·糖果居酒屋

地址：福田區華富路1002號（上海賓館首層）

交通：深圳地鐵1號線華強路站B岀口步行約320米



華強北美食｜【7】I HOLIC——四人餐¥368！澳洲谷飼肩胛牛排／炙烤澳洲谷飼牛肉Pizza

I HOLIC是一間主打創意料理和分子料理的餐廳，每道菜色都把烹飪與科學、藝術相結合，提供新穎且具有戲劇性的用餐體驗給食客，打破傳統的烹飪界限。聚會4人套餐的價錢為¥368，套餐包含前菜沙律、主菜：I HOLIC特制牛排／香煎三文魚／澳洲谷飼肩胛牛排、主食：炙烤澳洲谷飼牛肉Pizza／意式傳統帕爾馬火腿Pizza等、配菜：炸龍利魚塊／炸紅薯條等。

I HOLIC

地址：福田區振中二街中航城君尚購物中心B區頂樓L509號舖

交通：深圳地鐵1號線華強路站步行約380米



華強北美食｜【8】森順碳烤肉・活烤鰻魚——專人代烤服務／鰻魚口感軟糯、Q彈

森順碳烤肉・活烤鰻魚是一間以韓式碳烤為主的餐廳，主打活烤鰻魚及優質烤肉。店家最大特色之一是提供專人代烤服務，顧客幾乎只需負責享用美食，無需自己動手，非常方便！店家的活烤鰻魚是現點現殺，口感軟糯、Q彈，且非常入味！搭配特製醬料或紫菜一同食用，層次感倍增！三人餐只需¥298！

森順碳烤肉・活烤鰻魚

地址：福田區振華路65-12號藝華大樓1樓

交通：深圳地鐵2、8號線燕南站C岀口步行約130米



