東京拉麵推介2025｜TABELOG百名店10大排名　炭火叉燒+黑薩摩雞湯

東京拉麵推介2025｜經常去日本的朋友都知道，TABELOG（食べログ）是尋找美食餐廳的必備網站。網站近日更新了2025年最新的東京拉麵熱門排名榜單，除了繼續有堪稱拉麵天花板、以國產山水地雞熬湯，位於第二名的「Homemade Ramen 麦苗」外，還有以入口即化的叉燒而聞名、位居第三名的「中華そば しば田」，這些餐廳的拉麵各具特色，例如以頂級黑薩摩雞熬製湯底，也有以炭火炙燒的厚切叉燒作為配料，位居榜首的你又試過未？以下拉麵百名店首10位，出發到東京前必看！



東京拉麵推介2025【第1名】：Homemade Ramen 麦苗——堅持天然調味／黑毛和牛叉燒／高級食材熬煮高湯

Homemade Ramen 麦苗隱藏在東京拉麵高手雲集的大森區，餐廳自2015年起便是TABELOG百名店榜單的常客，更多次榮獲TABLELOG AWARD銅獎及米芝蓮餐廳推介。拉麵堅持不使用人工調味料，並以黑毛和牛、黑豚肉、本地雞肉和上等沙甸魚乾等製作高湯，更有自製黑豚肉餛飩、黑毛和牛叉燒，每一碗拉麵都是上乘之作，經典煮干拉麵由1,000日圓起，值得一試！

地址：東京都品川區南大井6-11-10

交通：從京濱急行本線「大森海岸」站步行7分鐘／JR京濱東北線「大森」站（北口）步行7分鐘



東京拉麵推介2025【第2名】：らぁ麺や 嶋——米芝蓮推介／國產山水地雞湯底

らぁ麺や 嶋從2020年開業至今就獲獎無數，不僅獲得「TRY拉麵大賞」新人賞，還連續多年榮獲米芝蓮餐廳推介。拉麵湯底以國產山水地雞及山梨信玄雞為核心，融合豚骨、魚介及多款醬油製作，味道溫潤而充滿層次。店舖即使人氣高企，但拉麵售價仍是相當親民，最平由1,400日圓起。雖然只有鹽味和醬油兩款選擇，但無論配料、麵底還是湯底都是匠心之作！

地址：東京都渋谷区本町3-41-12

交通：都營大江戶線西新宿五丁目站A2出口步行5分鐘



東京拉麵推介2025【第3名】中華そば しば田——7種風味醬油＋本地食材熬製湯底／特製全麥粉麵底／叉燒入口即化

中華そば しば田主打醬油拉麵，湯底融合7種各具風味的醬油，結合本地雞、鴨、海鮮等食材調製而成，味道濃郁鮮美而不油膩；麵條則採用全麥麵粉特製，口感順滑醇厚，帶濃鬱的麥香，而拉麵的靈魂配料叉燒，經慢煮後更是入口即化，令人回味無窮！拉麵店走親民路線，最平拉麵僅1,000日圓。

地址：東京都狛江市元和泉1-8-12

交通：從向丘遊園線狛江車站直達



東京拉麵推介2025【第4名】Ramen Feel——頂級黑薩摩雞＋13種醬油湯底

Ramen Feel位於東京青梅，拉麵店招牌菜式特製醬油拉麵採用山水地雞；以及日本三大名雞的頂級黑薩摩雞、比内地雞，結合13種醬油熬煮，最後加入雞油而成，充滿香濃風味，在吃麵前必定要先喝一口甘醇鮮甜的湯底！自家製麵條口感彈牙，軟硬適中，加上厚切叉燒和內餡飽滿紮實的餛飩，讓人非常滿足。而拉麵價錢亦不貴，鹽味拉麵由1,050日圓起。不過，拉麵店非常受歡迎，如果想品嘗這間拉麵店，就要記得提前排隊了！

地址：東京都青梅市梅郷4-695-1

交通：從JR日向和田站徒步15分鐘／日向和田站步行約10分鐘



東京拉麵推介2025【第5名】ジャパニーズ ラーメン 五感——琥珀色鮮香湯頭／炭燒叉燒

位於東京池袋的ジャパニーズ ラーメン 五感，以高質食材和細膩湯頭聞名，湯底以地雞、干貝、蜆、昆布等不同配料熬煮，湯頭呈清澈的琥珀色，帶有鮮香。而配料則有炭火叉燒、近江鴨胸肉、黑豚雲吞等高級食材。其中叉燒採用山形縣名產山形豚製作，經慢煮後，加上炭火燒製，每一口都充滿油香，兼微微帶有煙薰香，令人難忘！而黑豚雲吞亦充滿肉汁。招牌特上醬油拉麵只售2,200日圓。

地址：東京都豊島区東池袋2-57-2 コスモ東池袋 101

交通：從池袋站東口徒步9分鐘



東京拉麵推介2025【第6名】メヂカそば 吟魚——招牌魚介系醬油拉麵／獨特魚香湯頭

メヂカそば 吟魚位於萬願寺車站旁邊，地點十分就腳。拉麵店連續三年入選TABELOG百名店，其中招牌魚介系醬油拉麵，湯頭以鯖魚、平子魚等魚乾熬製而成，充滿濃郁的魚香，帶有一點鯖魚的味道，風味相當獨特；麵條亦十分爽口彈牙和掛汁！而拉麵售價亦風儉由人，約由1,000-2,000日圓不等。

地址：東京都日野市石田2-9-1

交通：從多摩單軌電車萬願寺站步行4分鐘／從京王線高畠不動站步行14分鐘



東京拉麵推介2025【第7名】銀座 八五——東京米芝蓮一星／無醬油淡雅風味／法式拉麵

銀座 八五由2018年開業至今，店主曾在京都高級酒店擔任法式料理廚師，主打味道獨特的法式清湯拉麵，更憑藉此拉麵榮獲東京米芝蓮一星殊榮。拉麵的特色是不添加醬油和人工調味料，調配出無醬油的淡雅風味拉麵，湯底熬煮足足兩天，吸盡食材精華。有別於一般傳統拉麵店，餐廳設有線上訂位系統，可節省排隊時間，非常方便！每日限量30碗的餃子中華拉麵，亦只售2,200日圓！

地址：東京都中央区銀座3-14-2 第一はなぶさビル 1F

交通：東銀座車站、新富町車站步行3分鐘／JR有樂町車站步行10分鐘



東京拉麵推介2025【第8名】宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 東京本店——長期TABELOG榜頭十／主打鹽味蜆湯拉麵

宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 東京本店於2019年開業，經營僅兩年便獲得米芝蓮餐廳推介，而且長期排在TABELOG百名店頭十。餐廳主打鹽味蜆湯拉麵，湯頭採用島根縣宍道湖最出名的花蜆「宍道湖七珍」，湯底蜆肉的鮮甜味突出，後勁帶有清新鹽味，很容易一個不留神便把湯底喝光！拉麵由1,400日圓起，喜歡貝類風味的朋友必試！

地址：東京都大田区西六郷2-1-3

交通：從京急雜色站步行5分鐘／從JR蒲田車站步行15分鐘



東京拉麵推介2025【第9名】Tokyo Style Noodle ほたて日和——特製帆立貝昆布水沾麵／干貝鮮味湯頭

Tokyo Style Noodle ほたて日和以特製帆立貝昆布水沾麵而聞名，拉麵麵質彈牙、湯頭以鰹魚鹽、芥末、松露油等調味，味道清爽夾帶濃郁的干貝鮮味。而且帆立貝味道相當鮮甜，是喜歡海鮮拉麵的朋友不容錯過的拉麵店！喜歡吃帆立貝的朋友，店家招牌的特製帆立貝鹽味拉麵（1600日圓），值得一試！

地址：東京都千代田区神田佐久間町2-25

交通：從JR秋葉原站昭和通口徒步3分鐘



東京拉麵推介2025【第10名】奈つやの中華そば——師隧拉麵名店「麺処びぎ屋」／拉麵越吃越香濃／餛飩口感煙韌

奈つやの中華そば店主平林利幸出身自拉麵名店「麺処びぎ屋」，拉麵和沾麵都是店家的招牌菜，沾麵的醬油湯底以煮干（即不同的小魚乾）熬煮而成，做到既甘甜又鹹鮮，味道十分平衡，而且越吃越香濃，拉麵亦相當掛汁，充滿雞油香氣。

值得一提，店家的餛飩雖然賣相平平無奇，但卻是店內的熱門菜式，不但大大顆，而且口感煙韌，每一口都相當滿足！提提大家，拉麵店不接受Walk in，僅限預約，想吃的記得在官網預約，千萬不要傻傻去排隊！

地址：東京都大田区下丸子4-4-8

交通：從東急多摩川線下丸子站步行3分鐘



