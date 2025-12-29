深圳交通優惠｜坐東鐵頭等只需+$20？金鐘至羅湖落馬洲多1步慳$83

深圳交通優惠｜想在金鐘坐車到福田口岸／落馬洲或羅湖口岸舒舒服服，頭等車廂便是最佳選擇。不過，頭等車廂比普通車廂貴一倍，價錢並不便宜。但原來只要多做一個動作，便可每程車費減$40.1。如果是往返落馬洲，來回最高更可慳$83，算是幫補了不少！這個方法特別適合港島居民，如果想舒舒服服坐頭等往返深港兩地，就要留意下文！



深圳交通優惠｜金鐘到口岸最快要1小時

港島居民要到福田口岸／落馬洲或羅湖口岸，不像新界地區，有多條巴士線直達。因此，最快、最方便的方法一定是乘坐東鐵線。不過，如以金鐘作為起點出發，車程最快也要接近一小時，無論是出發還是在深圳玩到累了回程，沒有位置坐的話，就要站到腿都酸；而且每逢假日，車廂便會變得非常多人，超級擠迫，未到達關口已被擠成「沙甸魚」。

深圳交通優惠｜怎樣乘搭頭等車廂最抵？

不想出發時被人潮擠到破壞美好心情，或是回程時帶著戰利品「一抽二掕」迫入車廂，坐東鐵線頭等車廂，便是最好的方法，但比較之下，使用八達通購票，由金鐘到羅湖口岸或落馬洲的普通車費為$52.2；頭等車廂則為$104.4，相差一倍，如果直接用現金買票，更要花$111，實在不便宜。不過，原來有一個方法，每程只需加大約$18，就可坐頭等車廂往返深港兩地！

港鐵東鐵線的頭等車廂票價通常是普通車廂的兩倍。（資料圖片）

深圳交通優惠｜多做1步慳約$40！去／回程都適用

如果想慳錢又不想和人擠迫，其實只要使用八達通在金鐘站選擇頭等車廂直達上水站，然後拍卡出閘，約一分鐘後入閘，接著由上水到落馬洲則可換乘普通車廂，因其車程僅一個站，最快約7分鐘便可到達，大大減低和人迫車的時間，而全程車費只需$70.9，比原本以現金購票的$111平足足$40.1！

只要在回程時也用這個方法，使用八達通購票，從口岸坐東鐵線普通車廂到上水，再在上水站出閘後重新入閘，接著在上水站乘坐頭等車廂回到金鐘即可，非常便利！

深圳交通優惠｜頭等車廂車費比較

直達路線（直接以現金購票）：

金鐘直達落馬洲站／羅湖站$111（頭等車廂），回來即$222。



上水出閘轉乘方法（八達通購票）：

金鐘到上水站$44.4（頭等車廂）→上水再到落馬洲站／羅湖站$26.5（普通車廂）＝$70.9，來回即$141.8。



來回車費共節省：$222-$141.8=$80.2



深圳交通優惠｜福田口岸回港搭乘深圳4號線 再減$3！

如果是前往福田口岸北上，同時又會即日來回的朋友，想節省更多車費，可選擇搭乘深圳地鐵4號線回到深圳福田口岸站，然後在出閘前先在「港鐵特惠站」拍八達通，即可在落馬洲站乘搭港鐵回港。當抵達目的地，出閘時便會自動扣減$3。使用上述由上水出閘再轉乘的方法，即共節省$83.2。

回程時，從深圳福田口岸搭乘深圳4號線回港，出閘前拍特惠站，可享轉乘減$3優惠。（港鐵）

上水出閘轉乘方法：

在落馬洲站經「港鐵特惠站」扣減$3，乘車到達上水站$23.5（普通車廂）→上水再到金鐘$44.4（頭等車廂）＝$67.9，來回即$138.8。



來回車費共節省：$222-$138.8=$83.2



港鐵特惠站位置圖（港鐵）

