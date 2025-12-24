成田機場｜衣物壓縮機港人免費用　行李體積減85%｜附使用位置

日本旅遊／成田機場｜冬天去日本旅行明明箱重量未爆，但容量被羽絨、大褸塞爆！相信大家都遇過以上的情況！最近成田國際機場推出了一項全新的服務，引入全自動衣物專用壓縮機，可以在1分鐘內把衣服壓縮到手掌大細！幫旅客解決行李的問題，想知道哪裡搵到呢部機？即刻往下看！



厚褸1分鐘變手掌大。（成田國際機場官方圖片）

冬天厚衫塞爆行李，未買夠就已經無位？成田國際機場日前在官網宣布，將會與日本企業SJOY合作，在2026年1月13日至1月15日期間，於2號客運大樓及3號客運大樓指定位置，擺放一款名為「Pocket Tips」的全自動衣物專用壓縮機，供旅客免費使用。

操作介面有多國語言。（成田國際機場官方圖片）

這部「Pocket Tips」是一部的全自動衣物專用壓縮機，無需使用壓縮袋，只需要把衣物放入Pocket Tips內1分鐘，即可將其體積壓縮成手掌大小。衣物經過壓縮後可節省多85%體積，大幅增加行李箱的空間，在機場買多幾盒手信都無問題！

節省85%空間（成田國際機場官方圖片）

這項服務曾經在2024年於羽田機場進行實驗，當時有超過100人參與，並有89%的旅客表示有興趣使用，大讚能有效節省空間、非常方便。及後SJOY對Pocket Tips進行改進，這次擺放於成田國際機場的升級版Pocket Tips不旦加入多國語言的操作功能頁面，更縮短壓縮的時間！

2024年曾經在羽田機場實測。（成田國際機場官方圖片）

假如Pocket Tips的反應熱烈，未來將會把它推廣到機場附近的酒店、地方公共設施等等，方便旅客使用。

Pocket Tips的詳情。（AI生成圖片）

日期：2026年1月13日至1月15日

地點：成田國際機場

時間及位置：

1月13日9:30-15:30／2號客運大樓（T2）

1月14日9:30-15:30／2號客運大樓（T2）

1月15日9:30-15:30／3號客運大樓（T3）

費用：免費

參加方法：無需預約



Pocket Tips屬實驗性質，暫時還沒推廣至各個機場使用，如果想避免「爆喼」，加拿大旅遊達人Megan早前在YouTube大教旅行收納，當中可以把衣物整齊地捲起，增加行李箱的容量，同時又可以避免衣物在寄艙過程中被整皺。

