日本7-11全新行李寄存服務¥500起+免稅指南　5大隱藏服務遊客必睇

日本7-11隱藏服務｜行李寄存服務｜日本便利商店龍頭 7-11深受香港旅客喜愛，除了有口味多樣的飯糰、超足料三文治等美食外，不少港人更會在7-11選購日本限定的商品回港做手信！除此之外，日本7-11近日更推出了全新行李寄存服務，想知道7-11還有甚麼遊客一定要知道的隱藏服務，就要看內文！



日本7-11隱藏服務【1】行李寄存服務

日本7-11在2025年12月起，推出全新行李寄存服務，於全國多個地區共378家門市導入行李寄存服務「ecbo cloak」，旅客只要事先透過App或官網預約並完成付款，就能在便利商店暫時寄放背包或行李。旅客亦可在App或官網中查看分店剩餘的行李存放額。

7-11全新推出行李寄存服務（官方圖片）

要注意行李寄存僅限即日取回，手提包及行李箱的收費分別為500日圓及800日圓，行李箱尺寸沒有限制，手提包則限最長邊未滿45厘米的大小，長於45厘米需按行李箱價錢收費。

日本7-11隱藏服務【2】免稅服務

如果會在7-11買手信回港，可以直接去印有「TAX FREE」標示的7-11大爆買！免稅服務適用於入境未滿6個月的外國人及居住在海外的日本人，只要在免稅櫃檯前出示護照，並以日幣或信用卡支付不含消費稅的購買金額及簽署購入者誓約書便可。

部分7-11分店提供免稅服務（圖片來源：Google Map）

消耗品如食品類、飲料類、化妝品類及香煙，只要同一天的合計購物金額為5,000日圓以上500,000日圓以下，並在購買後30天以內離境便可申請免稅。至於文具、衣物、書籍及雜貨等一般物品，只要同一天的合計購物金額為5,000日圓以上，並在6個月以內離境亦可申請免稅。

日本7-11隱藏服務【3】包裹寄送服務

在日本難免會買到行李超重，與其支付額外的寄艙行李開支，不如到貼有「宅急便」及「ヤマト運輸 (黑貓)」標誌的7-11分店，直接將包裹寄到香港！只要向店員索取國際快遞單，並填寫收件人資訊後付款便可。

7-11提供包裹寄送服務（資料圖片）

不過要注意，國際包裹大小僅限三邊合計少於160厘米，紙箱亦需要自行準備，收費由1,300日圓起，預計需時4-6日送到。

日本7-11隱藏服務【4】日圓兌換及取錢服務

在日本需要提領日圓時，可以直接到「7i」字樣的7-11分店使用Seven銀行ATM取錢，ATM提供多達12種語言，單次可以提取100,000日圓，對於旅客來說絕對足夠！

「7i」分店設有ATM櫃員機，可以進行海外提款服務。（資料圖片）

不過要留意，在提款後需要選擇用於計算提款金額的貨幣，可以選擇以港幣或日圓作為交易貨幣，即「動態貨幣轉換服務（DCC）」。雖然可以選用港幣付款，但通常匯率會較差，供應商亦會收取額外費用，因此以日圓來結算交易，通常能拿到較好的匯率。

日本7-11隱藏服務【5】打印及掃描服務

不少人都會在旅行時帶備身分證、護照、行程的影印本以備不時之需，不過如果忘記帶了也不要緊！因為日本絕大多數的7-11都設有多功能影印機，提供影印、文件及照片列印、掃描功能等，多功能影印機提供多國語言設定，就算是不懂日文的旅客都可以輕鬆使用！

大部分7-11提供打印及掃描服務（圖片來源：維基百科）

