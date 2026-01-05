港人北上｜中國尿袋新規定3C認證外　欠1要求隨時沒收！認清4情況

中國旅遊尿袋新規定｜中國國家市場監督管理總局宣布，由2026年3月1日起，將針對行動電源（俗稱「尿袋」或「充電寶」）、燃氣燃燒器具、電動單車等高風險產品的CCC認證標誌新增追溯二維碼。港人北上過關時需要注意攜帶的尿袋是否符合資格，否則會被沒收！《香港01》「好食玩飛」整合新規定詳情，即看內文！



中國行動電源新規定 3.1起需新增追溯二維碼

中國國家認證認可監督管理委員會於2025年12月17日發布關於充電寶等產品強制性產品認證標誌試點改革事項的公告，針對中國製造的行動電源、電動自行車及安全配件、燃氣燃燒器具及安全配件的強制性產品認證分階段進行試點改革。

中國將針對行動電源進行試點改革

自2026年3月1日起，試點產品範圍內新獲得CCC認證證書的產品型號，應在標註CCC追溯二維碼後，方可出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。在一年過渡期後，試點產品範圍對應的全部新出廠的獲證產品型號，應滿足試點改革要求。

在新規定下，中國製造的行動電源除了3C標誌外，亦需新增追溯二維碼。

在新規定下，上述高風險產品的CCC認證標誌新增追溯二維碼，需包含認證證書編號、生產者名稱、產品規格型號、證書狀態、發證機構等，讓社會大眾、監管部門等相關方可透過掃描追溯二維碼取得相應獲證產品信息。經一年過渡期後，所有試點產品的新出廠型號均須符合要求。

港人北上有無影響？帶舊尿袋會被沒收？認清4種情況

【1】搭乘高鐵／火車入境中國

中國高鐵目前對於尿袋的規定僅限於標識清晰，且單塊額定能量不超過100Wh（約 27000mAh），暫時不強制要求有強制性產品認證（CCC）規定。

【2】口岸入境中國

從香港、澳門或其他陸路口岸，海關僅針對攜帶數量，只要屬於「合理數量的個人自用範圍」，則不適用強制性產品認證（CCC）規定。

【3】搭飛機入境中國

目前香港飛往中國屬於國際航班，只要尿袋上有清晰的容量標識（Wh或mAh+電壓），且在合規容量內，暫時不需要強制性產品認證（CCC）規定即可通過安檢帶上飛機。

【4】在中國轉機／中國搭乘飛機回港／搭乘中國國內航班

若港人會在中國境內轉機、搭乘飛機回港或搭乘中國國內航班前往其他地區，根據中國民航局規定，旅客禁止攜帶中國製造且沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的尿袋。所有中國機場出發的內地航班，充電寶需符合3C加二維碼要求，否則會被沒收。

