行李上鎖=安全？專家實測1支筆3秒爆喼 被盜竊運毒話咁易+自保2招

旅行安全｜行李箱上鎖就等於安全？美國運輸安全管理局工作人員在TikTok示範如何用一支筆輕鬆撬開行李箱，全程不到3秒，而且被爆開的位置完全不留痕跡，隨時被人偷東西或栽贓都懵然不知！不想成為下個受害者，以下2個方法，在出發旅行前不妨了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

行李箱上鎖等於安全嗎？

行李箱可說是一趟旅行的「命根」，幾乎所有重要的東西、財物都放在裡面，因此行李箱的防盜性尤其重要。然而，一名美國運輸安全管理局工作人員在TikTok拍攝影片，示範只要用一支筆便可輕鬆撬開行李箱。

影片中，他利用原子筆筆頭，對準拉鏈位置用力一戳，拉鏈便被輕易劃開，過程不但不用3秒，而且完全看不出任何痕跡。這意味著賊人只需劃開一小道口子，便可伸手進去偷東西，或是把違禁品放進你的行李箱，影片令人看得膽戰心驚！

如何防止行李箱被爆開？

行李箱安全【1】選擇雙層拉鏈設計的行李箱

為什麼行李箱能輕易被原子筆劃開？原來市面上有不少廉價行李箱都是用單層拉鏈設計，這類拉鏈的鏈齒結構較薄，容易被原子筆尖等尖銳物插進兩排鏈齒的縫隙之間，令咬合鬆脫，從而被戳開，故此安全性較低。

而根據旅遊平台Skyscanner的行李箱挑選指南，為了提高安全性，應該優先選擇以雙層防盜拉鍊設計的行李箱，這類行李箱鏈齒結構更厚，防盜性比單層拉鏈更強，可防止行李箱遭人輕易爆開。此外，大家亦可選擇鋁框旅行箱，由於有堅固的邊框支撐，因此它們的保護力與防盜性亦更佳。

單層拉鏈設計的行李箱鏈齒結構較薄，容易被原子筆尖等尖銳物插進兩排鏈齒的縫隙之間。（AI生成圖片）

行李箱安全【2】替行李箱「包膜」

除了在選購行李箱方面著手之外，現時大部份機場都設有「行李箱包膜服務」，大家也可替行李箱「包膜」。不少人以為，「包膜」只是防止行李箱被刮花或爆開，但其實它還可防盜以及減低被賊人栽贓的機會。美國旅遊達人Bailey Berg曾在美國傳媒分享，替行李箱「包膜」可增加打開行李箱的難度，除了可阻止賊人翻找你的物件之外，還可防止走私者偷偷放東西在行李箱內。

不少人以為，「包膜」只是防止行李箱被刮花或爆開，但其實它還可防盜以及減低被賊人栽贓的機會。（AI生成圖片）

因它們需要先把厚厚的膠膜割開，才可接觸你的行李箱，過程中需要利用刀片和花費更多的時間，令他們的犯案成本增加。而一般賊人都會選擇容易下手的目標，因此替行李箱「包膜」能令賊人知難而退。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）