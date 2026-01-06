深圳新商場2026｜14大必去推介　小梅沙濱海商業+DM港隆城+大可山

深圳新商場2026｜深圳於2025年底先後有懷德萬象匯、萬象城二期、深圳大悅城等商場落成，而2026年亦將迎來多個大型商場開幕，包括DM港隆城、紅嶺萬象匯、小梅沙濱海商業等。《香港01》「好食玩飛」整合15大於2025下半年至將於2026年開幕的新商場，即看內文！



深圳新商場推介【1】前海華發冰雪世界

擁有全球最大室內滑雪場的前海華發冰雪世界，滑雪場佔地約86萬平方呎，設有專業賽事級別滑雪道、地形公園及娛雪區，其中最長的雪道達463米、垂直落差83米！此外，場地還設有約107萬平方呎的冰雪中心，提供14項冰雪遊樂設施，以及集合沖浪、深潛、攀岩、騎行等多元化運動的「超感公園」。商場方面則以雪具店、運動按摩、餐廳等為主。

深圳前海·華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道

交通：深圳地鐵會展城站D出口，步行約6分鐘



深圳新商場推介【2】深圳懷德萬象匯

深圳懷德萬象匯於2025年11月開幕，是深圳最大規模的萬象匯，有超過400個品牌進駐，涵蓋餐飲、零售、親子、家居及運動等，更擁有超大屋頂花園和雙館設計！懷德萬象匯主打年輕一族，擁有韓系自拍館photo178house、人氣「小怪獸」品牌AIMEEWQ、Y2K服飾品牌D%pa、法式Brunch餐廳O'eat、治癒系日式料理bakubaku等潮流品牌！

深圳懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道與懷德南路交匯處

交通：深圳地鐵懷德站C出口，步行約2分鐘



深圳新商場推介【3】深圳灣萬象城二期

深圳灣萬象城二期於2025年9月開業，一開幕就成為港人北上必打卡地標！商場佔地面積達8.7萬平方米，接近1.5個香港大球場的大小，擁有超過500個品牌進駐，除了有mont-bell、MUJI、niko and…、repetto、fakeme等知名國際品牌商店，還有成都TOP1酸奶碗COWCOW、日式炭火燒肉店大無燒肉、人氣漢堡扒專門店挽肉と米等美食！

深圳灣萬象城二期

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：深圳地鐵人才公園站B1出口，



深圳新商場推介【4】光明星河COCO City

光明星河COCO City於2025年12月19日正式試業，是深圳區內新一代的網紅打卡地！商場總面積有63萬呎，分為A、B兩館，覆蓋零售、娛樂、親子、餐飲等多元場景，擁有超過20間食店、10間茶飲店、10個大型娛樂設施，還有光明首店盒馬鮮生進駐！此外，商場亦設有3大星空主題打卡位，包括星空下沉廣場、星空連廊及星空屋頂花園。

光明星河COCO City

地址：深圳市光明區光明街道光明大道511號

交通：深圳地鐵光明大街站D出口，步行3分鐘



深圳新商場推介【5】深圳大悅城

深圳大悅城於2025年7月開幕，以年輕、時尚、潮流為特徵，以購物中心為主體。商場總面積為730萬呎，由地下4層及地上7層組成，由跨街建築將四個部分串聯，形成自由感十足的漫遊公共空間。必逛品牌包括：木卡木卡、OHTODOG、OCE、Hamleys玩具王國等，還有山禾田·日料小屋、久藏·横膈膜燒肉、波拿巴等美食！

深圳大悅城

地址：深圳市寶安區前進一路與創業二路交界處

交通：深圳地鐵靈芝站E出口，步行約5分鐘



深圳新商場推介【6】K11 ECOAST

深圳太子灣K11 ECOAST於2025年4月正式開業，商場連同地庫樓高10層，佔地達230萬呎，設有不少戶外空間，匯聚了眾多熱門文創、IP商店、餐廳、潮流服飾等商店。熱門品牌包括潮流品牌sànsè、人氣玩偶Jellycat、海邊打卡咖啡店peeeak、英式烘焙小店「麥德蓮」等知名品牌。商場亦會定期舉行戶外市集及大型裝置藝術展，文青必去！

K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號

交通：深圳地鐵太子灣站B1出口直達



深圳新商場推介【7】太子灣花園城

太子灣花園城的VILLA街區於2025年5月30日登場，而其主力的「南北區」預計亦會在2026年開業。商場面積約10萬平方米，北區定位為「高端生活方式中心」；南區則是「潮流年輕運動空間」，集結原創品牌、明星娛樂及藝術設計等品牌，例如Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、SCENTEVER、比音勒芬等店。

太子灣花園城

地址：深圳市南山區南海大道88號

交通：深圳地鐵太子灣站B1出口，步行約3分鐘



深圳新商場推介【8】深圳灣文化廣場

深圳灣文化廣場是2025年11月新落成的文化設施，是一個以文化、藝術、展覽和休閒為主的開放式公共空間，有咖啡店、藝術和文創零售商店。深圳灣文化廣場建築面積達到18.8萬平方米，分為北館、南館和主題館，共有地上4層、地下3層。其中「設計藝術展覽」功能空間分為常設展區、主題展區及國際展區，設有9大展廳。

深圳灣文化廣場

地址：深圳市南山區科苑南路2516號

交通：深圳地鐵人才公園站B1出口，步行約1分鐘



深圳新商場推介【9】大可山

大型新商場大可山原本預計可於2025年開幕，惟日期延後，現在最新預計將於今年開幕，商場由舊有的新安香繽廣場升級改造而成，並由深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」的團隊主理。新商場大可山以營造「城市微度假」的生活方式為理念，其一大特色是商場的三樓，有全層且24小時營業的深圳人氣No.1 溫泉品牌「湯崎」的全新分店。

大可山

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路80號

交通：深圳地鐵新安公園站，步行約6分鐘



深圳新商場推介【10】DM港隆城

DM港隆城位於寶安西鄉區，由擁有17年歷史的百貨港隆城重建而成，總面積約7萬平方米，重建後將以「友好社區鄰居商業中心」作為定位，提供一個集特色美食、時尚購物、休閒娛樂及親子互動於一身的多元化區域。商場預料將於2026年年初開幕！

DM港隆城

預料開幕時間：2026年1月初

地址：深圳寶安西鄉區

交通：



深圳新商場推介【11】國貿．SPRING

國貿．SPRING預料將於2026年開幕。商場坐落於羅湖區，由昔日的羅湖國貿大廈商場翻新而成，樓高五層，集購物、餐飲、娛樂及休閒於一身。商場計劃引進電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂品牌等範疇的品牌，塑造華南區首個專業電競主題賽事生活館。

國貿．SPRING預想圖（官方圖片）

國貿．SPRING

預料開幕時間：2026年

地址：深圳羅湖南湖街道人民南路3002號國際貿易中心大廈1至5樓

交通：深圳地鐵國貿站A出口，步行約5分鐘



深圳新商場推介【12】小梅沙濱海商業

小梅沙自2019年起開始翻新，美高梅酒店及小梅沙海濱公園已相繼落成。而小梅沙濱海商業亦預計在2026年登場。商場面積約8.8萬平方米，主打「遊、購、吃、娛」4大主題體驗，以及濱海特色活動，例如高檔海鮮餐廳、廣深主題酒樓等。商場亦會有多元化的時尚品牌進駐，建立一個潮流與自然生態融合的購物區域。

小梅沙濱海商業預想圖。（官方圖片）

小梅沙濱海商業

預料開幕時間：2026年

地址：深圳鹽田區小梅沙

交通：深圳地鐵小梅沙站A出口



深圳新商場推介【13】寶安京東MALL

繼深圳首間京東實體店「京東MALL」2025年於南山區開業後，京東決定再開設實體店，並選址在寶安區。第二間實體店面積約3.62萬平方米，預料將於2026年10月1日國慶日試業，繼續提供家電、手機、潮流數碼及家居產品等商品及服務。

寶安京東MALL

預料開幕時間：2026年10月1日

地址：深圳寶安區福海街道



深圳新商場推介【14】紅嶺萬象匯

紅嶺萬象匯是位於羅湖筍崗區的華潤商業項目，預計將於2026年開幕。紅嶺萬象匯以區域型大型購物中心為定位，將引入過百間時尚潮流品牌、餐飲及生活配套，眾多餐飲更將以首店型式進駐！商場建築將結合現代設計、屋頂花園與空中連廊，打造多元化的全客層購物體驗。

紅嶺萬象匯

預料開幕時間：2026年

地址：深圳羅湖筍崗區

交通：深圳地鐵筍崗站A出口，步行約2分鐘



