鼻病毒北上注意！傳染勁過流感 抗生素無效！症狀+預防5招+高危族

北上注意啦！近期內地多處出現鼻塞、流鼻水等類似感冒症狀的患者，經檢測後發現，部分病例是由鼻病毒（Rhinovirus／HRV）引起。此病毒來勢洶洶，究竟鼻病毒比流感強嗎？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了鼻病毒的常見症狀、傳染力，並附上5大北上自保預防關鍵！想分辨自己是普通感冒還是病毒纏身？請務必看完這篇懶人包！



內地鼻病毒確診率明顯上升

內地多個地方近日出現鼻塞、流鼻水等類似感冒症狀的患者，但經檢測後發現，部分病例並非感染流感病毒或呼吸道融合病毒，而是由「鼻病毒」引起。中國疾控中心1月7日表示，近期門急診流感樣病例中，鼻病毒檢測陽性確診率明顯上升，南方部分省份（包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州和雲南）檢出的比例甚至僅次於流感病毒，已成為當前重要的呼吸道病原之一。

鼻病毒是什麼？會傳染嗎？

中國疾控中心指出，鼻病毒又稱「人鼻病毒」，是引發普通感冒的主要病原之一，在成人與兒童族群中相當常見，尤其是兒童急性上呼吸道感染最常見的致病原，佔比約三至五成。鼻病毒可經由飛沫傳播，也可透過接觸傳染，在室溫下可存活數小時，門把、玩具及餐具等日用品，都可能成為傳播媒介。

鼻病毒有什麼症狀？跟流感有什麼分別？

針對不同病毒感染的症狀差異，北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花指出，鼻病毒感染主要以上呼吸道症狀為主，常見表現為鼻塞、流清鼻水及打噴嚏，全身不適相對輕微。

流感則以發燒、倦怠、肌肉痠痛等全身症狀為主，病程較重；呼吸道融合病毒則多見於2歲以下幼兒，除流鼻水、低燒及咳嗽外，嚴重時可能出現喘鳴與呼吸困難。

鼻病毒恐誘發氣喘 3大高危族群

專家提醒，多數健康族群感染鼻病毒後，可在7至10天內自行痊癒，但嬰幼兒、長者及免疫力低下者，仍有可能引發下呼吸道感染，或誘發氣喘與慢性肺病急性惡化。若出現發燒超過3天、精神不佳、胸悶氣促，或嬰幼兒出現脫水情形，應儘速就醫評估。

鼻病毒抗生素無效！5大自保預防方法

中國疾控中心並指出，目前鼻病毒尚無特效藥物與疫苗，防治以非藥物措施為主，包括：

【1】勤洗手

【2】保持室內通風

【3】避免與患者密切接觸

【4】不共用個人物品

【5】加強居家清潔與提升免疫力

感染者應配戴口罩，咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻，以降低交叉感染風險。疾控部門同時提醒，鼻病毒屬病毒感染，抗生素及抗流感藥物均無療效，民眾切勿自行濫用藥物。

