搭飛機護膚6大迷思｜千萬別化妝？敷面膜最傷？專家教正確保濕

搭飛機皮膚｜短程飛機化妝｜不少愛美人士為了對抗機艙內的極度乾燥，都會準備一套「搭飛機護膚」儀式，像是在機上敷面膜、狂噴保濕噴霧，甚至直接在機艙廁所洗臉卸妝。然而，這些看似精緻的保養舉動，在專家眼中可能全是毀膚地雷！帶妝上機又會造成什麼後果？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了6大搭飛機護膚迷思，並附上皮膚科專家的實用保濕貼士，教你如何正確保養，即看下文啦！



美國皮膚科醫師Dr. Ife Rodney back曾在節目《Good Day DC》分享，6大搭飛機護膚迷思，即看下文啦！

搭飛機護膚迷思【1】短途機沒有護膚的必要？

在幾千米的高空中進行護膚，有必要嗎？醫師直指清潔臉部、敷面膜一套繁複的護膚流程是沒必要的。如果是短程飛行，例如少於8小時，其實岀發前在家完成護膚已經有充分的皮膚鎖水時間，不必再在機上進行任何護膚程序。

搭飛機護膚迷思【2】用面膜反而刺激皮膚？

醫師指搭飛機護膚的關鍵是不要過度護膚，尤其是使用面膜！因為飛機上的空氣很乾燥，令面膜很容易乾掉，變乾後成分濃度升高、酒精或防腐劑揮發，導致敏弱肌或屏障受損肌膚出現刺痛、紅癢，而不是起到舒緩或保濕的作用，建議在飛機上不要用這些產品。

醫師指搭飛機護膚的關鍵是不要過度護膚，尤其是使用面膜！（AI生成圖片）

搭飛機護膚迷思【3】搭飛機千萬不可化妝？

如果是短途飛行，化妝不算大問題；但如果是長途機6個小時後，妝容便會變異，所以建議下飛機後再化妝，然後再前往目的地。

如果是乘坐長途機，例如6個小時以上，妝容容易變異，所以建議下飛機後再化妝！（AI生成圖片）

搭飛機護膚迷思【4】哪些保濕霜才能真正保濕？

如果真的要堅持在機上保濕的話，醫師建議使用成分溫和的保濕霜，最好是含有神經酰胺和勝肽的，可以鎖住皮膚水分。當然除了臉部，身體也需要保濕，例如手臂、雙手，所有暴露在外的部位都需要保濕。

搭飛機護膚迷思【5】在機上應用哪些潔膚產品？

醫師建議在飛機上清潔皮膚時，只用溫和的潔面濕巾就足夠。輕輕地向上擦拭臉部即可，因為在家裡已經完成護膚步驟，如果在機上感覺臉上有污垢或油脂堆積時，進行簡單的清潔即可。而且，千萬不要用力搓揉或做任何其他動作，以免擦傷皮膚。

同時，應選用溫和的潔顏產品，不含任何活性成分，醫師不建議使用過氧化苯甲醯、水楊酸之類成分的潔面濕巾。

搭飛機護膚迷思【6】什麼時候塗眼霜最好？

如果想看起來精神煥發，又不想顯得疲憊？眼部護理當然可以！不過醫師建議，在下飛機前10至15分鐘前，塗抹眼部精華，這樣能起到很好的滋潤效果。切忌過早或一上機就塗上眼部精華，因為機艙內的濕度通常低於20%，比沙漠還乾。許多眼部精華含有玻尿酸等吸水成分。如果在極乾環境下單獨使用這類精華，並不會立刻鎖水，反而會從皮膚的深層「抓取」水分散發到空氣中，導致越塗越乾！

醫師建議，在下飛機前10至15分鐘前，塗抹眼部精華，這樣能起到很好的滋潤效果。（AI生成圖片）

