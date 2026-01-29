酒店退房｜網民怒斥11點退房不人道！4招免費延遲退房1類人有特權

延遲退房專案｜延遲退房酒店｜每次住酒店，最痛苦的莫過於早上11點就要準時 Check Out……不用擔心！《香港01》好食玩飛記者為大家整理出4招由訂房平台提供的免費延後退房的超實用秘訣，不用多花一分錢，也能延長度假時光。即看下文掌握這幾項溝通技巧與隱藏規則啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

酒店Check Out｜旅客吐苦水：11點退房不人道

近日，有網友在Threads發文，好奇是否只有她覺得酒店規定中午11點就得退房，「這件事很不人道嗎？」，畢竟在外旅遊，總是希望能睡飽，不想一大早就匆匆忙忙，起床整理行李，趕著退房。

文章曝光，網友們紛紛表示：

「3點入住，11點退房，超級不懂」

「我是覺得晚上9點入住，隔天下午3點退房比較人道」

「現在酒店16:00才能check in，10點多就在打電話吵，11點就要退房，到底哪裡有住一天，酒店的一天都只有十幾小時嗎，重點還越貴越離譜」

「還不給備品，然後還沒附早餐晚餐，公設都是一些沒啥用的，甚至沒有」



近日，有網友在Threads發文表示，對於酒店規定11點退房一事，感到很不人道。（《小鎮星熱點》劇照）

酒店退房延時指南｜掌握黃金1小時！

酒店一般會在延遲退房1小時後，開始收取額外費用，所以穩陣起見建議1小時內退房！

至於延遲退房的費用因酒店而異，通常根據延遲的時間長短收取相應的費用。例如，延遲退房1小時可能收取房價的10%-15%；延遲退房超過6小時，則可能需要支付額外的費用，甚至相當於再住一晚的費用！

除了加錢，就沒有別的辦法了嗎？《香港01》好食玩飛記者為大家整理4招由訂房平台提供的免費延遲退房隱藏技巧！繼續看下去啦！

延遲退房專案【1】預訂時提出要求

在網上訂房平台訂房的頁面中，一般都有「特別要求」或「備註」一欄，旅客可在這位置提出需要延遲退房的要求，讓酒店可提前規劃排房。

至於該要求是否成功，仍需等待回覆；或到達酒店當日前台職員會跟你確認的。

在網上訂房平台訂房的頁面中，一般都有「特別要求」或「備註」一欄，旅客可在這位置提出需要延遲退房的要求，讓酒店可提前規劃排房。（AI生成圖片）

延遲退房專案【2】提前向櫃台說明溝通

在辦理入住手續時，可以直接向前台提出延遲退房的要求，建議在非旺季或低住房率的日期提出該要求，這能顯著提高成功延後且不被收費的機率！此時，酒店可以根據當日的入住情況告知是否能夠提供延遲退房服務。

延遲退房專案【3】加入酒店會員制度

許多酒店集團對其忠誠計劃的會員，會提供延遲退房的專屬福利或特權。例如，某些酒店集團的高級會員可以在房間可用的情況下，享受延遲退房服務。如果是某酒店集團的忠誠會員，記得在入住時告知前台會員身份。

延遲退房專案【4】選擇特定房型

在訂房時，選擇本身附帶「延遲退房」服務項目的房型，以確保不需額外付費即可延後離開。

如果上述方法皆無法達成延後退房，也可嘗試詢問酒店職員是否提供寄放行李、淋浴空間或暫時休息區，以減少退房後的不便！

在煩惱延遲退房一事之前，當然是揀酒店啦！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間討論度最高的東京新開幕酒店，繼續看下去啦！

東京新酒店【1】東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption By Hyatt Kabutocho Tokyo）

開幕日期：2025年10月7日

東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption By Hyatt Kabutocho Tokyo）於2025年10月全新開幕，是東京第一家凱悅尚選酒店。酒店擁有195間客房，採用超高樓底設計，藝術品及裝潢融入兜町歷史，空間寬敞帶時尚感。酒店採用強調社群連結，除了提供健身室外，亦設立了結合餐廳、咖啡廳、酒吧和接待處的開放式「Talk Shop」空間。

東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption By Hyatt Kabutocho Tokyo）

房價：人均HK$1,030起（1張雙人床房）

地址：東京都中央區日本橋兜町12-1

交通：茅場町站步行5分鐘

東京兜町凱悅嘉薈酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店【2】東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）

開幕日期：2025年10月2日

東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）於2025年10月正式開幕，選在東京JR高輪GATEWAY車站旁、高輪Gateway City的22至30層。酒店擁有200間客房，房間由國際知名設計公司Yabu Pushelberg 操刀，設計典雅奢華。酒店更配備25米室內泳池、健身中心及水療中心等，以及全日餐廳、特色餐廳、牛角包吧等餐飲設施。

東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）

房價：人均HK$2,317起（都市豪華城景特大床房）

地址：東京都港區高輪2-21-2

交通：泉嶽寺站步行9分鐘

東京JW萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京新酒店【3】費爾蒙東京（Fairmont Tokyo）

開業日期：2025年7月

東京新酒店費爾蒙東京（Fairmont Tokyo）宣布將於7月1月開幕，即日起接受預訂。酒店位於BLUE FRONT芝浦，酒店距離羽田機場僅13分鐘，距離東京站和品川站僅6分鐘。客房走雅緻簡約風格，房內可俯瞰東京灣景色。

酒店坐落於「BLUE FRONT SHIBAURA」南塔的35至43樓，擁有絕美景觀，住客能夠俯瞰東京灣與東京都市風光，當然少不了東京鐵塔。面向西方的露台設有泳池和日光甲板，賓客可以盡情放鬆享受，並在日落時分邊享用雞尾酒，邊俯瞰壯觀的東京鐵塔景色。

費爾蒙東京（Fairmont Tokyo）

價格：人均HK$2,434起（費爾蒙灣景雙床房）

地址：東京都芝蒲港區1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

交通：日之出（東京）站步行8分鐘

費爾蒙東京搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略