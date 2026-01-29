日本藥妝手信攻略2026｜33+必買清單+購買地點+退稅技巧+注意事項

說到日本自由行，除了賞櫻、泡溫泉、品嘗美食，最讓人瘋狂的環節絕對是「藥妝掃貨」！日本藥妝店裡琳琅滿目的商品，從家用常備藥、肌膚護理到營養補充品，不僅品質有嚴格把關，效果實用又安心，無論是自用還是當手信送親朋好友，都是萬無一失的選擇。這篇整理了 2026 年最新日本藥妝必買清單，包含每款產品的詳細介紹、真實使用體驗與日元價格，再加上購物地點推薦和完整退稅攻略，不管是第一次赴日的新手，還是想補貨的資深旅人，都能輕鬆買對不踩雷，滿載而歸！



家用常備藥品：全家人的健康後盾

日本藥品向來以配方溫和、副作用小聞名，很多產品更是台灣家庭從小吃到大的「安心好物」，趁著旅行多囤幾盒，應對日常不適超實用。

感冒頭痛必備6大

1. 大正製藥綜合感冒微粒（パブロンゴールド A）：日本感冒藥中的「人氣王」，每次赴日必買補貨的經典款。藥效溫和不刺激，只要稍微感覺有感冒跡象，沖一杯溫水服用，睡一覺起來不適感就會減輕很多。小包裝設計便於攜帶，出國旅遊時放幾包在行李箱，再也不用擔心國外看病貴的問題。價格：約 JPY1,800-2,200（44 包入）。

2. 新ルル - A 錠 DX：台灣家庭熟悉的常備藥，最新升級版配方針對感冒初期症狀更有效。小小一顆易於吞服，建議在感冒症狀剛出現時服用，能快速紓解發燒、咳嗽、鼻塞等不適，避免症狀加重。價格：約 JPY1,500-1,800（120 錠入）。

3. Muhi cold syrup（ANPANMAN 麵包超人兒童感冒糖漿）：池田模範堂出品的兒童專用感冒糖漿，可愛的麵包超人包裝讓小朋友不抗拒吃藥。有草莓和桃子兩種香甜口味，溫和緩解兒童感冒引起的咳嗽、流鼻涕，家有小小孩的朋友千萬別錯過。價格：約 JPY1,200-1,500（120ml）。

4. 小林製藥喉嚨噴劑：感冒喉嚨痛的「救星」！噴上去有清涼或酷涼感，能快速舒緩喉嚨腫痛，效果堪比醫生開的噴劑。共有四種口味，推薦藍色包裝的清涼款和酷涼款，大人使用完全沒問題，小朋友則建議先就醫諮詢。價格：約 JPY800-1,000（15ml）。

5. 龍角散（經典粉末版）：日本藥妝店的「常青樹」，中藥粉末質地，針對咽喉乾癢、咳嗽有奇效。雖然現在推出了芒果、水蜜桃口味的錠劑，但很多人還是偏愛原始藍白色包裝的粉末款，效果更直接。服用時無需用水送服，直接倒入口中含服即可，方便又快速。價格：約 JPY600-800（7g×10 包）。

6. EVE 止痛藥：赴日必買的止痛神器，針對頭痛、經痛、牙痛等各種疼痛都有緩解效果。根據不同需求推出多種包裝，有常規版、加強版和快速起效版，可依據自身情況選擇。提醒如果經常疼痛，還是要就醫找出根本原因，不要過度依賴止痛藥。價格：約 JPY1,000-1,300（40 錠入）。

腸胃不適對策5大

1. 太田胃散：有 130 多年歷史的老牌腸胃藥，是許多人家中的「傳家藥」。由中藥材製作而成，聞起來有淡淡的香氣，服用後能快速舒緩胃部脹氣、消化不良、胃酸過多等不適。小包裝便於攜帶，出國旅行尤其是去衛生條件較差的國家，一定要帶幾包在身上；鐵罐包裝則適合放在家裡長期使用。價格：約 JPY1,200-1,500（100 包入）、JPY800-1,000（鐵罐 50g）。

2. WAKAMOTO 若元胃腸錠：集消化、整腸、營養補充於一身的綜合型產品，主要成分為乳酸菌、消化酵素等天然成分，更偏向營養補充劑，適合日常保養。很多人會買來送給長輩，幫助改善消化功能、調理腸胃。價格：約 JPY3,000（480 粒裝）。

3. 興和克潰精錠：歷史悠久的腸胃成藥，雖然氣味較特別，但緩解胃部不適的效果很不錯。對於胃炎、胃潰瘍引起的疼痛有明顯紓解作用，家中有長輩偏愛這款的可以多囤幾盒。價格：約 JPY1,600-1,900（100 錠入）。

4. 武田表飛鳴：指定醫藥部外品，性質類似台灣的健康食品，主打益生菌調理腸胃。含有比菲德氏菌、糞鏈球菌、嗜酸乳桿菌等多種益生菌，能有效緩解輕度腹瀉、便秘，調整腸道菌群平衡，適合日常腸胃保養。價格：約 JPY1,200-1,500（100 錠入）。

5. 第一三共痱滋貼：口腔潰瘍的「救星」，做手信超合適！不是傳統膠布，貼上後 30-60 分鐘會自然溶解，無味無臭不刺激患處。使用時先用唾液濕潤潰瘍部位，將橙色面緊貼患處，隔天就能明顯感覺不適減輕，癒合速度也更快。價格：JPY1,320（12 片裝）、JPY1,980（24 片裝）。

肌膚護理好物：解決各種肌膚小麻煩

從外傷護理到痘痘、濕疹調理，日本藥妝的肌膚護理產品設計貼心、效果顯著，不管是大人還是小孩都能找到合適的產品。

外傷止癢 & 護理6大

1. 小林製藥液體防水 OK 蹦：受傷破皮時的必備好物！塗上去會快速形成一層透明保護膜，防水防汙，能有效隔離細菌，促進傷口癒合。剛塗上去時會有輕微刺痛感，用量不用太多，一條可以用很久，家庭常備超實用。價格：約 JPY800-1,000（18ml）。

2. 曼秀雷敦口角炎軟膏：針對口角炎（台灣俗稱「臭嘴邊」）設計，質地清爽不黏膩，沒有刺激性。塗在口角發炎部位，能快速舒緩紅腫疼痛，堅持使用幾天就能癒合，出差旅行帶一支超方便。價格：約 JPY700-900（8g）。

3. 大正口內炎治療藥：嘴巴或舌頭破洞時的「救星」，有軟膏狀和貼片狀兩種選擇。軟膏款可以直接塗抹在潰瘍處，形成保護膜減輕疼痛；貼片款則能牢牢貼在患處，不影響吃東西說話。搭配新鮮番茄汁服用，癒合速度會更快。價格：約 JPY900-1,200（軟膏 5g / 貼片 10 片）。

4. 池田模範堂蚊蟲藥膏：標榜嬰幼兒也能使用的外用藥膏，溫和無刺激，沒有涼感成分。具有消炎止癢功效，蚊蟲叮咬、尿布疹、輕度皮膚發炎都能使用，很多媽咪都會批量購買，自用送禮兩相宜。價格：約 JPY1,000-1,200（30g）。

5. sato 佐藤嬰兒濕疹軟膏：佐藤製藥出品的嬰兒專用護膚品，寶寶出生一個月以上就能使用。能有效緩解尿布疹、蚊蟲叮咬、痱子、皮膚發炎等問題，質地溫和滋潤，不刺激寶寶嬌嫩肌膚，是新手爸媽的必買款。價格：約 JPY1,100-1,400（30g）。

6. MUHI 小企鵝無比止癢液：日本藥妝店的熱銷爆款，蚊蟲叮咬後的止癢神器。海綿頭設計便於塗抹，直接擦在紅腫癢部位，能快速止癢消炎，避免小朋友抓破皮。雖然台灣有代理，但很多人還是習慣在日本買，性價比更高。價格：約 JPY900-1,100（40ml）。

痘痘 & 肌膚保養9大

1. 日本獅王 LION PAIR ACNE 痘痘藥膏：無數人推薦的痘痘救星，白色乳液狀質地，清爽不黏稠，塗上後不會悶痘。對於紅腫大痘、暗瘡有明顯的鎮靜消炎效果，不管是臉上還是背部的痘痘，擦上幾天就能看到好轉，油性肌膚的朋友一定要囤貨。價格：約 JPY1,200-1,500（14g）。

2. 小林製藥 軟化毛囊軟膏：針對毛孔角化症設計，含有 20% 尿素成分，能高效軟化角質。對於手臂、大腿上的「雞皮膚」有明顯改善效果，使用時直接塗抹在在意的部位，堅持一段時間就能感覺肌膚變光滑。比曼秀雷敦的同類產品效果更突出，缺點是無法完全根治角化症。價格：約 JPY1,000-1,300（30g）。

3. 樂敦眼藥水：乾眼症、眼睛疲勞的「救星」，有多種配方可選擇，500-600 日圓左右的基礎款就很好用。長時間看電腦、手機導致眼睛乾澀時，滴幾滴能快速滋潤眼球，緩解疲勞。喜歡清涼感的可以選擇 Super Cool 款，點下去瞬間提神，超舒服。價格：約 JPY500-800（13ml）。

4. KANEBO SUISAI 酵素洗顏粉 升級版：佳麗寶的經典潔面產品，無香料添加，真空小包裝便於攜帶，一次一包剛好是一次的洗臉用量，不浪費。顆粒細緻，加水後能搓出豐富綿密的泡沫，有效清潔老廢皮脂和黑頭，洗完臉清爽不緊繃，乾性和油性肌膚都適用。價格：約 JPY1,500-1,800（32 包入）。

5. Utena Premium Puresa 黃金凝膠面膜：預算充足的朋友一定要試試這款「黃金面膜」！打開包裝滿滿都是果凍狀精華液，不僅能敷臉，剩下的精華還能塗抹頸部和手臂。面膜材質舒適服帖，敷 30 分鐘依然濕潤，敷完後肌膚彈潤發亮，水潤感能維持很久。價格：約 JPY2,500-3,000（5 片裝）。

6. CLUB 素顏美肌蜜粉：偽素顏神器，日本人氣購物排行榜名列前茅的產品。粉質超細緻，含有透明質酸和膠原蛋白等保濕成分，睡前保養後塗抹，能消除保養品的油膩感，撫平毛孔和細紋，還能阻擋灰塵。擦上後完全無粉感，肌膚看起來就像剛洗完澡一樣透亮，自帶淡雅香味。價格：約 JPY1,800-2,200（26g）。

7. HAKU 美白化妝水：資生堂旗下專攻美白的品牌，含有獨家專利成分「4MSK」（4 - 甲氧基水楊酸鉀鹽），能抑制黑色素生成，促進已有黑色素排出，有效預防曬斑和色斑。質地清爽易吸收，保濕的同時兼具美白功效，送給愛美的朋友做手信超合適。價格：JPY3,500（170ml）。

8. LuLuLun 地區限定面膜：在日本購買比香港便宜很多，還推出各地限定款。北海道薰衣草補濕面膜，萃取當地薰衣草精華，舒緩鎮靜，改善肌膚不適；沖繩香檬面膜主打保濕修復，日曬後使用效果超棒；西印度櫻桃面膜富含維他命 C，美白提亮，夏天暴曬後也能維持透亮肌膚。價格：約 JPY1,200-1,500（15 片裝）。

9. 資生堂 IHADA 養膚防曬粉餅：近期網絡紅款，資生堂為敏感肌研發的專屬品牌，僅在日本當地販售。結合防曬與養膚雙重功效，防曬的同時滋養肌膚，輕盈自然的遮瑕效果，能隔離紫外線傷害，敏感肌也能安心使用。價格：約 JPY3,800-4,200（含粉盒）。

舒緩不適必備：放鬆身心的小物

不管是旅行走路走太多，還是日常工作導致的肩頸酸痛，這些產品都能快速舒緩不適，提升幸福感。

痠痛貼布 & 穴道貼片3大

1. 久光製藥撒隆巴斯貼布：日本藥妝店的「斷貨王」，幾乎每間藥妝店都擺在最顯眼的位置。140 枚入的大包裝性價比超高，平均一塊才 10 日圓，隨便貼都不心疼。貼上後有溫和的清涼感，能有效舒緩肩頸酸痛、肌肉疲勞，睡前貼上，效果能持續到隔天。有多種尺寸可選擇，買的時候要注意看清楚規格。價格：約 JPY1,400-1,600（140 枚入）。

2. 獅王 Lion 休足時間：旅行必備的「鐵腿救星」！走路走太多或運動後，睡前貼在腳底，涼涼的很舒服，能快速舒緩腿部肌肉疲勞，促進血液循環。小巧便於攜帶，出國旅遊時每天晚上貼一片，隔天又能精力充沛地玩樂。價格：約 JPY1,000-1,200（18 片裝）。

3. ROIHI-TSUBOKO 穴道貼片：肩痛、腰痛、肌肉酸痛都能貼，有大（78 片）和小（156 片）兩種規格，推薦買大判（約 50 元硬幣大小），更好貼合穴位。溫感設計能促進血液循環，減輕痛感，夏天貼上還有涼快感，是香港人赴日必買的手信之一。價格：JPY1,036（156 枚裝）。

足部護理

小林製藥腳跟軟化膏 / 貼布：解決腳跟厚繭、粗糙的神器！軟膏款睡前塗在腳跟和腳皮厚重的部位，薄薄一層即可，擦完記得穿襪子，避免弄髒床鋪；貼布款直接貼在腳跟，隔天取下後，用磨砂膏就能輕鬆去除軟化的老廢角質，雙腳立刻變光滑。價格：軟膏約 JPY900-1,100（30g）、貼布約 JPY1,200-1,400（18 片裝）。

營養補充 & 手信推薦：送禮自用兩相宜

這些營養補充品和人氣手信，不僅實用性高，包裝也得體，送給親朋好友超有面子。

綜合維他命 & 營養補充品3大

1. 武田合利他命強效錠（Alinamin EX PLUS）：國人赴日必買 No.1 的藥妝商品，疫情後甚至被台灣人買到大缺貨。松本清、大國等藥妝店常會把它當作特價搶客商品，價格相對划算。含有維生素 B1、B6、B12、泛酸及維生素 E 等成分，能有效緩解眼睛疲勞、肩頸僵硬、腰痠背痛，長輩服用後都說效果不錯。價格：約 JPY2,500-3,000（120 錠入）。

2. Chocola BB Royal T B 群：針對長時間勞累、疲倦的人群設計的維生素 B 群，能快速補充身體能量，吃完後能維持長時間精神飽滿。營養師建議，B 群屬於「能量強化劑」，適合救急使用，日常還是要靠正常作息和均衡飲食補充營養。價格：約 JPY1,800-2,200（180 粒入）。

3. Chocola BB Plus 加強版 B 群：劑量比 Royal T 款更高，250 粒裝能吃更久，適合經常熬夜、工作壓力大的上班族。同樣能快速緩解疲勞，提升身體代謝，是日常保養的好選擇。價格：約 JPY2,000-2,400（250 粒入）。

日本藥妝購物地點推薦

東京：新宿、澀谷、池袋的藥妝店密集，松本清、大國藥妝、唐吉訶德都有分店，貨品齊全，經常有優惠活動；成田機場、羽田機場的免稅藥妝店適合最後補貨，但價格相對市區略高。

大阪：心齋橋、道頓堀沿線藥妝店林立，不僅貨品齊全，很多店支持中文服務，退稅方便；梅田的藥妝店相對人少，購物體驗更好。

北海道：札幌狸小路商店街的藥妝店能買到北海道限定商品，如 LuLuLun 薰衣草面膜，部分店鋪還能談價或贈送sample。

沖繩：那霸國際通的藥妝店有沖繩限定款面膜和化妝品，退稅後性價比超高。

購物小技巧：同一品牌在不同藥妝店價格可能有差異，建議先在一間店看好價格，再到其他店對比；大部分藥妝店滿額會有額外折扣或贈品，可多留意AlipayHK 折扣專頁提前下載優惠碼。

日本藥妝退稅全攻略：慳錢必看

日本消費稅高達 10%，做好退稅能省下不少預算，以下是詳細退稅規則和注意事項：

退稅資格與門檻

持有短期簽證（觀光簽證等）的外國旅客，可享受退稅優惠。

退稅商品分為「一般物品」和「消耗品」：一般物品包括電器、手袋、鐘錶、服裝等，同日同店消費滿 JPY5,000 以上可退稅；消耗品包括食品、藥品、化妝品等，同日同店消費滿 JPY5,000 以上也可退稅。

一般物品和消耗品需分開結算，無法合併計算達到退稅門檻，需分別滿 JPY5,000 以上。

退稅流程

辨認退稅商鋪：店鋪門口或收銀台會張貼「免稅」標記，這類商鋪才可辦理退稅。

辦理退稅手續：結賬時向店員出示護照和購物單據，無需填寫「購買誓約書」，店員會製作「購物紀錄資訊」並上傳至日本國稅廳。

領取退稅款：退稅方式分為現金退稅和信用卡退稅，現金退稅當場就能拿到錢，信用卡退稅則會退回原支付卡中，建議選擇現金退稅更直觀。

出境確認：離境時，海關人員的屏幕會顯示購買資訊，只需出示護照確認即可，無需額外提交單據。

注意事項

消耗品退稅後，店員會提供專用密封膠袋或紙箱，需將商品放入其中，離境前不可拆開使用，否則可能被海關要求歸還退稅款。

退稅手續必須由購買者本人辦理，不可委託他人代辦，退稅商品需由本人親自攜帶出境。

部分藥妝店可能會收取少量退稅手續費（約 1%-2%），結賬前可先詢問店員。

日本藥妝之所以讓人瘋狂，不僅因為品質可靠、效果實用，更因為每款產品都能解決生活中的小麻煩，帶來滿滿的幸福感。這份 2026 必買清單涵蓋了常備藥、肌膚護理、舒緩放鬆、營養補充等多個類別，不管是自用還是做手信都超合適。記得把握退稅機會，慳錢又開心！

