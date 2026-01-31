深圳5大水族館｜超靚海底隧道打卡　近距離探鯊魚+海獅　親子必去

週末想逃離香港的喧囂，來一場說走就走的短途旅行？深圳絕對是你的不二之選！除了逛街購物和品嚐美食，深圳還隱藏著許多令人驚嘆的海洋世界，非常適合親子同遊、情侶約會，或是單純想探索海底奧秘的你。無論是想穿越夢幻的海底隧道、觀賞精彩的海豚表演，還是近距離接觸可愛的企鵝與白鯨，深圳的水族館都能滿足你的所有幻想。

這次精選了深圳5大最具特色的水族館，並附上詳細的交通攻略與必看亮點，讓你輕鬆規劃一日遊，潛入蔚藍的深海世界，感受海洋生物的迷人魅力！



1. 小梅沙海洋世界 —— 深圳最大！科技與自然碰撞的海洋王國

說到深圳水族館的「頂流」，小梅沙海洋世界絕對當之無愧！這座 2024 年 10 月試營運的超大型海洋主題公園，佔地達 6 萬平方米，水體總量高達 4 萬立方米，是目前深圳規模最大、設施最頂尖的海洋樂園。场馆以「鸚鵡螺」為設計靈感，不僅外觀吸睛，內部更是集生物展示、科技互動、科普教育於一體，簡直是「海洋愛好者的天堂」！

核心亮點：科技感拉滿的科普體驗

小梅沙海洋世界最驚喜的地方，在於「傳統生物展示 + 現代科技」的完美融合。這裡擁有全國最大的圓柱形展缸，位於青藍洞大廳，數十萬條沙甸魚在缸內組成壯觀的「沙甸魚風暴」，360 度環繞視角讓人彷彿置身深海中央。更震撼的是國內首創的「360° 青藍洞投影秀」，通過多媒體技術演繹《敖寶敖仔化龍記》的海洋故事，虛實交錯間，讓你直觀感受海洋的深邃與神秘。

科技互動方面，園區引入了 AI 交互、VR/AR、裸眼 3D 等 17 項尖端技術。必看的「機甲鯨鯊」是園區的「明星項目」—— 這條仿真度極高的機甲鯨鯊在水中靈活游動，還會與真人扮演的美人魚上演「水中共舞」，栩栩如生的姿態讓人很難分辨真假，同時工作人員會現場講解鯨鯊的生態習性，科普於無形。此外，極地主題飛行影院也不容錯過，搭乘飛行座椅，伴隨上升、俯衝、震動等特效，穿梭在北極熊、企鵝等極地動物之間，沉浸式學習極地生態知識。

必玩項目：生物與表演雙豐收

作為「深圳最大海洋主題公園」，小梅沙的生物種類高達 200 多種，涵蓋熱帶、極地等多種生態環境。五大展區各有看點：

・極地館：可以近距離觀賞北極熊懶洋洋地曬太陽、北極狐靈活跑動，還有可愛的企鵝搖摇摆摆走路，簡直萌化人心；

・熱帶館：五彩斑斕的珊瑚礁、靈動的鯊魚、優雅的水母，構成了熱帶海洋的繽紛世界；

・鯨豚館：每日定時上演「海豚音四重奏」和白鯨華爾茲舞蹈，聰明的海洋動物們會帶來跳躍、頂球等精彩表演，結束後還有飼養員科普海洋動物的訓練知識；

・海獅混養館：海獅們不僅會在水中靈活穿梭，還會與遊客進行幽默互動，現場笑聲不斷；

・青藍洞大廳：除了震撼的圓柱展缸，還有全息投影技術還原深海生態，讓人全方位了解海洋環境。

此外，園區的科普配套也相當完善。一、二樓設有海洋動物研究服務中心，包含暫養池、實驗室、孵化室等設施，不僅用於海洋研究團隊交流，還會定期開放科普研学活動，讓遊客近距離了解海洋動物的飼養和保護知識。

門票與交通

門票：成人票 240 人民幣，兒童票 150 人民幣（試業期間有近 85 折優惠，可通過微信「小梅沙官方」小程序預購）；

交通：深圳地鐵 2/8 號線「小梅沙站」A 出口直達；從香港出發可經蓮塘口岸過關，轉乘地鐵 8 號線，約 30 分鐘車程即可到達（小梅沙站以「梅沙探海」為主題，月台有鯨魚座椅，可順便打卡）；

營業時間：9:00-18:00（具體以官網為準）。



2. 觀瀾海洋世界 ——60 米海底隧道 + 親子互動天堂

位於龍華區觀瀾湖度假區的觀瀾海洋世界，是國家 5A 級旅遊景區的重要組成部分，佔地 1 萬平方米，分為兩層 10 大主題展區，主打「科普 + 互動 + 表演」的親子遊模式。這裡不僅有超過 1 萬種海洋生物，還有 60 米長的海底隧道和精彩紛呈的劇場表演，是帶小朋友了解海洋知識的絕佳選擇！

核心亮點：沉浸式海底探索體驗

觀瀾海洋世界的「王牌項目」無疑是60 米海底隧道！走進隧道，透明的亞克力玻璃環繞四周，魔鬼魚、食人魚、各種熱帶魚從頭頂和身邊游過，仿佛真正置身於深海之中。隧道內還設有解說牌，詳細介紹每種魚類的名稱、習性和棲息環境，小朋友可以一邊欣賞一邊學習，輕鬆掌握海洋生物知識。

除了海底隧道，「水母迷宮」也相當值得一看。數萬隻海月水母在透明玻璃缸內飄浮，搭配柔和的燈光，呈現出夢幻的視覺效果。迷宮內的解說板詳細介紹了水母的生命周期和生態作用，讓遊客了解這種「海洋精靈」的獨特之處。此外，園區還有「熱帶雨林」展區，模擬熱帶雨林的生態環境，不僅有各種淡水魚類，還有蜥蜴、青蛙等兩棲動物，讓小朋友認識到不同生態系統的多樣性。

必玩項目：互動與表演齊上陣

觀瀾海洋世界的互動體驗可謂豐富多彩，非常適合親子參與：

・三大劇場表演：美人魚劇場的水底芭蕾表演唯美動人，演員們化身美人魚，在水中展現優美的肢體動作，同時講述海洋保護的故事；海獅演藝劇場裡，聰明的海獅會帶來頂球、接飛盤等精彩表演，結束後還可以與海獅近距離互動拍照；歡樂劇場的小丑表演則充滿歡樂，小丑們通過幽默的肢體語言和互動遊戲，向小朋友傳達海洋保護的重要性；

・互動體驗區：戶外萌寵區可以餵食水豚、狐獴等可愛動物，近距離感受小動物的溫柔；二樓的室內蒙沖樂園和互動餵食區，讓小朋友可以盡情放電，同時學習動物餵養的正確方法；

・科普實踐：園區會定期舉辦科普講座，邀請海洋生物專家為遊客講解海洋知識，還有手工 DIY 活動，讓小朋友通過製作海洋主題手工，加深對海洋生物的認識。

門票與交通

門票：成人 135 人民幣，小童 100 人民幣（可通過微信小程序預購，有優惠）；

交通：深圳地鐵 4 號線「觀瀾湖站」A 出口，步行即可到達；

營業時間：9:00-18:00。



3. 歡樂海岸海洋奇夢館 —— 小而精的夢幻科普寶地

位於南山區歡樂海岸購物中心內的海洋奇夢館，不同於傳統的大型水族館，以「小而精」著稱。佔地僅 3300 平方米的场馆，運用光影特效和數字互動裝置，打造出一個夢幻的海底世界，同時兼具科普教育和打卡屬性，門票價格親民，適合預算有限或喜歡溫馨體驗的遊客。

核心亮點：光影與科普的完美融合

海洋奇夢館的最大特色是「夢幻感」，走進館內，仿佛踏入了一個藍色童話世界。這裡有 20 多種水母，包括澳洲斑點水母、南美海刺等，在燈光的映照下，呈現出粉紅、藍色、紫色等多種顏色，飄浮起來猶如宮殿裡的精靈。館內還設有「探秘深圳灣」常設展區，通過 3 大主題場景和 12 米潮汐生態缸，還原深圳灣的潮漲潮落，讓遊客了解本土海洋生態環境。

科技賦能科普是這裡的另一大亮點。館內有 3D 打印的「水下未來城市」模型，直觀展示人類與海洋和諧共生的構想；還有 VR 海洋探險項目，戴上 VR 眼鏡，即可體驗虛擬潛水，近距離「接觸」深海生物，同時學習潛水安全和海洋保護知識。此外，館內會不定期舉行海洋知識講座和親子科普體驗課程，邀請專家為遊客講解水母、熱帶魚等生物的知識，小朋友還可以參與海洋生物手工製作，在玩樂中學到知識。

必玩項目：近距離接觸海洋生物

雖然场馆不大，但海洋奇夢館的生物種類並不少，除了各種水母，還有 30 多種罕見深海熱帶魚，包括銀鼓魚、椒鹽泥猛、海馬、章魚等。館內的「海獅劇場」是小朋友最喜歡的項目之一，可另外付費欣賞海獅表演，聰明的海獅會帶來頂球、拍手、鑽圈等精彩動作，飼養員還會在表演中穿插海獅的生活習性和保護知識，科普性十足。

此外，館內的打卡點也非常多，夢幻水母區、珊瑚礁區、紅樹林生態探索區等，都適合拍照留念。逛完水族館，還可以在歡樂海岸購物中心吃飯、購物，或者欣賞附近的國際水秀大馬戲，安排一整天的行程相當充實。

門票與交通

門票：日間成人票 70 人民幣，日間兒童票 40 人民幣；成人夜場票 50 人民幣，兒童夜場票 27 人民幣（部分平台有優惠，成人最低 61 人民幣起）；

交通：深圳地鐵 9 號線「深圳灣公園站」E 出口，步行至歡樂海岸購物中心二樓西側即可；

營業時間：10:00-21:00（夜場時間以官網為準）。



4. 深圳恒遠海立方環游城 ——2025 新開！萬呎海洋體驗樂園

如果你喜歡新鮮事物，那麼 2025 年 7 月 15 日才開幕的深圳恒遠海立方環游城絕對不能錯過！這座位於龍華區后浪新天地的海洋體驗樂園，佔地近 10 萬呎，以「真實海洋生態、光影科技、沉浸式體驗」為核心，集觀賞、互動、演藝、科普、遊樂於一身，是深圳最新的「親子科普打卡地」。

核心亮點：超豐富的科普實踐課程

恒遠海立方環游城的科普屬性極強，園區內規劃了 80 多場科普實踐課程，涵蓋航空航天、科技、國學、海洋生物等多個主題，小朋友可以免費體驗。課程形式多樣，既有專家講座，也有互動實驗和手工製作，比如「海洋生物標本製作」「水母養殖體驗」「深海生態探索」等，讓小朋友在實踐中學習海洋知識，培養科學探索精神。

園區的 9 大主題展區也各有科普亮點：「黑潮之旅」模擬船艙空間，帶領遊客探索洋流的奥秘；「雨林藏珍」可以看到巨骨舌魚等珍稀淡水魚類，了解熱帶雨林的生態系統；「邂逅南極精靈」展區有溫帶企鵝，遊客可以近距離觀察企鵝的生活習性，飼養員會現場講解企鵝的保護狀況；「萌寵總動員」不僅有海獅、水豚等動物，還有狐獴、小浣熊等陸生萌寵，讓小朋友了解不同物種的生活習性。

必玩項目：沉浸式互動體驗

這裡的互動體驗項目可謂「應有盡有」：

・180度環景海底隧道：每天定時上演美人魚表演，遊客可以站在隧道中，欣賞美人魚與魚群共舞的唯美場景，同時了解美人魚表演背後的海洋保護故事；

・海獸劇場：海獅、海豚等動物帶來精彩表演，結束後可以與動物近距離互動餵食，體驗飼養員的日常；

・奇趣趕海：把沙灘搬進室內，小朋友可以在指定區域體驗趕海的樂趣，撿貝殼、抓小螃蟹，同時學習海洋潮間帶的生態知識；

・兒童遊樂中心「淘氣堡」：超過 6000 呎的室內遊樂場，有滑梯、海洋球池等設施，讓小朋友在玩樂中放電；

・海底餐廳：在欣賞海洋生物的同時品嘗美食，體驗獨特的用餐環境。

門票與交通

門票：成人 194.2 人民幣起，小童及長者 107 人民幣起（可通過各大旅遊平台預購）；

交通：深圳地鐵 6 號線「陽台山東站」下車，轉乘的士約 10 分鐘即可到達；

營業時間：10:00-19:00。



5. 蛇口海洋科普館 —— 免費入場！低成本科普入門首選

如果你的預算有限，又想帶小朋友了解海洋知識，那麼蛇口海洋科普館絕對是首選！這座前稱為「蛇口海洋博物館」的科普基地，雖然佔地僅 800 平方米，但內容豐富，免費向公眾開放，是兼具地域特色和海洋科普屬性的綜合教育基地。

核心亮點：本土特色與科普知識並重

蛇口海洋科普館的最大特色是「本土性」，館內不僅展示了各種海洋生物標本，還結合蛇口的漁業歷史，展示了傳統漁業工具和漁民生活場景，讓遊客了解蛇口從漁村到現代化港口的發展歷程，以及海洋對當地居民生活的影響。

館內的標本藏品相當豐富，收錄了約 270 種標本、2000 件以貝類和魚類為主的藏品，包括四大名螺（鸚鵡螺、鳳尾螺、唐冠螺、萬寶螺）和千年貝類化石「貝殼之王硨磲」，這些珍貴的標本讓遊客不用潛入深海，就能了解各種海洋生物的形態特徵。此外，館內還有中華白海豚展區，通過圖片、視頻和模型，詳細介紹中華白海豚的生活習性和保護狀況，呼籲遊客關注海洋保護。

必玩項目：互動式科普體驗

雖然是免費館藏，但這裡的互動體驗一點也不含糊：

・觸摸式互動展牌：遊客可以通過觸摸屏幕，查詢各種海洋生物的知識，包括分類、習性、分布區域等；

・動態巨型魚缸：缸內飼養了多種常見的海洋魚類，遊客可以近距離觀察它們的生活狀態，缸旁的解說牌詳細介紹了每種魚類的知識；

・VR 演示體驗：戴上 VR 眼鏡，即可「潛入」蛇口海域，了解當地的海洋生態環境和生物多樣性；

・科普講座：館內會不定期邀請海洋生物專家和環保人士，舉辦免費的科普講座，向遊客傳達海洋保護理念。

門票與交通

門票：免費入場（部分臨時展覽可能收費）；

交通：深圳地鐵 2 號線「東角頭站」下車，步行約 6 分鐘即可到達；

營業時間：9:30-17:00（周一閉館，法定節假日除外）。



深圳水族館總結攻略：按需求選對目的地

不同需求推薦

・親子科普首選：小梅沙海洋世界（規模大、科技感強、科普課程豐富）、深圳恒遠海立方環游城（新開設施全、互動項目多）；

・預算有限首選：蛇口海洋科普館（免費）、歡樂海岸海洋奇夢館（門票便宜、小而精）；

・打卡拍照首選：歡樂海岸海洋奇夢館（光影特效夢幻）、觀瀾海洋世界（60 米海底隧道出片）；

・科技愛好者首選：小梅沙海洋世界（机甲鯨鲨、360° 投影秀）。

交通總覽

・從香港出發：經蓮塘口岸過關，轉乘地鐵 8 號線可達小梅沙海洋世界；經羅湖口岸 / 福田口岸過關，轉乘地鐵 4 號線可達觀瀾海洋世界，轉乘地鐵 9 號線可達歡樂海岸海洋奇夢館；

・深圳本地出行：所有水族館均鄰近地鐵站，部分需要轉乘的士，交通便利；建議使用地圖 APP 查詢實時路線。

溫馨提示

・提前購票：小梅沙海洋世界、觀瀾海洋世界等熱門景點建議提前 1-3 天通過官網或微信小程序預購門票，避免現場排隊；

・注意表演時間：各館的劇場表演（美人魚、海獅、海豚等）均有固定時間，建議入園後先查看表演時刻表，合理規劃行程；

・科普體驗預約：部分科普課程和互動體驗需要提前預約，尤其是親子遊客，建議提前聯繫景區確認；

・攜帶必備物品：帶小朋友的遊客可攜帶嬰兒車、零食和水；拍照愛好者建議攜帶相機，捕捉海底美景。

深圳的水族館不僅是休閒娛樂的場所，更是科普教育的重要基地。不論你是想帶小朋友探索海洋奥秘，還是想自己放鬆身心、增長見識，這 5 大水族館都能帶給你獨特的體驗。趁著假期，約上家人朋友，一起走進藍色世界，感受海洋的魅力吧！

