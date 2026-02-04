新年北上｜深圳8大口岸開放時間最新安排＋2 App睇關口實況避人潮

農曆新年北上深圳｜踏入新年假期，又是港人北上深圳或回鄉探親的高峰期，加上內地長達9天的「春節黃金周」，這段時間各大口岸定必人潮湧湧。不過，今年農曆新年期間各口岸將不會延長通關時間，而兩個口岸會繼續維持24小時通關，因此，準備在新年期間返深圳的朋友就要留意了！另外，如果想避開人潮，節省時間，有兩個App可看到各口岸的實時情況，最好預先下載！



農曆新年北上深圳｜各口岸會延長服務時間嗎？

2026年的農歷新年假期由2月17日（年初一）至2月20日（年初四），不少人會趁著這段時間北上深圳或回鄉探親慶祝新年；而內地亦有9天的「春節黃金周」，估計跨境人數將迎來高峰期。不過，保安局局長鄧炳強早前（2月1日）在電台節目表示，因應往年的過關人流考量，農曆新年期間不會延長通關時間，並相信現有通關服務已足以應付。

鄧炳強表示，特區政府於2024年農曆新年期間曾協調內地有關部門作出特別通關安排，包括羅湖口岸於年三十及初二晚延長兩小時至凌晨2:00，以及深圳灣口岸於年三十至初四實行24小時通關，惟使用人數不多，加上今年農曆新年沒有直至半夜的大型活動，相信各口岸常規的通關時間足以應付出入境人流。

農曆新年北上｜各口岸在新年期間開放時間有何安排？

羅湖口岸：早上6:30至晚上12:00

深圳灣口岸：早上6:30至晚上12:00

福田口岸（落馬洲支線）：早上6:30至晚上10:30

高鐵西九龍口岸：早上6:30至晚上11:30

港珠澳大橋口岸：24小時通關

皇崗口岸（落馬洲）：24小時通關

文錦渡口岸：早上7:00至晚上10:00

蓮塘口岸（香園圍）：早上7:00至晚上10:00



港珠澳大橋口岸及皇崗口岸（落馬洲）在新年期間，將維持24小時通關。（資料圖片）

農曆新年北上｜如何避開人潮？

如果想盡量在少人一點的時段出入境，其實可預先下載香港入境事務處App，即時瀏覽各口岸的人流情況。只要在App內點選「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港8大出入境陸路口岸實況，包括羅湖口岸、福田口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋、文錦渡、沙頭角以及蓮塘口岸。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

農曆新年北上｜入境處App每15分鐘更新

各口岸的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家可點選「出境」或「入境」，在版面右邊的狀況欄查看口岸情況。若顯示綠色，表示人流正常（一般少於15分鐘）；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙（一般少於30分鐘）；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態（一般30分鐘或以上）。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。

農曆新年北上｜WeChat小程序看陸路口岸實時情況

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，再選擇「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，然後關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。畫面約10-15分鐘左右會更新一次。

▼WeChat看港珠澳大橋珠海口岸車量情況步驟

