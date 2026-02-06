日圓兌換｜低見4.9算！唱Yen攻略　1招免排隊＋輕鬆換取更多日圓

日圓兌換方法｜唱YEN攻略｜日圓持續低位，低見4.9算！想好好把握日圓匯率低位時兌換？《香港01》「好食玩飛」團隊就綜合6個「唱Yen」方法供大家參考，其中第一個方法，不但24小時隨時隨地手機網上唱YEN，免排隊同免手續費，還有5折外匯買賣差價折扣，兼賺高達$8,500獎賞，輕鬆加大旅行Budget，即睇下文了解詳情！



日圓兌換方法【1】用恒生Mobile App輕鬆兌換日圓，可享5折外匯買賣差價折扣

去日本旅行前，有些人會選擇犧牲Lunch Time去找換店排隊兌換日圓。很花時間之餘，如果金額不大，可能只會賺到少少差價。開恒生Preferred Banking戶口，用恒生Mobile App兌換日圓CP值更高。

你可以隨時隨地趁心水「靚價」即時兌換日圓，並於恒生銀行全港多達70個外幣提款機據點隨時提取現金，完全配合你的生活模式，真正方便無阻。

如果想出發前再賺多點旅費，恒生銀行逢星期三還有超抵優惠，於個人e-Banking或恒生Mobile App唱Yen可享5折外匯買賣差價折扣。Preferred Banking客戶兌換滿外幣達港幣等值2,000，更可以賺日圓2,000現金獎賞！用同樣的港幣，可以換到更多日圓，賺取更多旅行Budget！

用恒生Mobile App輕鬆趁心水「靚價」即時兌換日圓。恒生銀行在全港有多達70個外幣提款機據點，隨時提取外幣。（資料圖片）

想日本之旅可以玩得更盡情？就要用以下方法輕鬆爆大旅行Budget：

● 由2026年1月1日至2026年3月31日，全新客戶開恒生Preferred Banking戶口享高達$8,500獎賞

● 用手機兌換日圓後同時設定一星期的日圓定期存款，賺高達8%年利率

● 用Preferred多貨幣Mastercard®扣賬卡消費及提款，可以直接扣Preferred Banking戶口入面的日圓之餘仲享$0手續費，所有簽賬都享0.4%無上限現金回贈，邊玩邊賺，一卡輕鬆出發，話走就走！



👉🏻 外幣兌換涉及匯率風險，優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽：https://bit.ly/3ZCidb8

成為恒生銀行Preferred Banking客戶，唱完Yen只需再做一星期的日圓定期存款，便可享高達8%年利率。

日圓兌換方法【2】本地銀行直接兌換日圓現鈔

銀行兌換日圓通常會分為「電匯價」和「現鈔價」，現鈔是指領取日圓時，即時扣除帳戶內的港幣、或以港幣現金支付；而「電匯價」則需預先開設外幣戶口，並於網上銀行兌換日圓至外幣戶口，於銀行提取日圓鈔票時，直接扣除外幣戶口的日圓。由於「電匯價」的匯率一般會比「現鈔價」好，所以建議大家可以先開立一個外幣戶口。提提大家，銀行有機會就大額提存收取額外手續費。

日圓兌換方法【3】日本海外ATM提款機提款

不少港人也會選擇以提款卡或扣賬卡於日本提款機提取日圓現金。憑支援MasterCard Cirrus、Visa PLUS及銀聯網絡的信用卡、提款卡、扣賬卡，均可在日本印有相關標誌的提款機提取現金。

由於銀聯卡不設外幣交易手續費，所以最多人使用銀聯卡提款，只要在印有銀聯標誌的提款機，都可以用銀聯提款卡在當地提款機提款，但留意發卡銀行會在每次提款時收取手續費$15至$60。

提提大家，並非所有日本的提款機都接受海外銀行卡，要留意提款機上有否印上Cirrus、PLUS及銀聯標誌，而眾多提款機當中Seven Bank ATM支援最多國際提款服務。

溫馨提示：

1. 無論使用提款卡、扣賬卡，都記得要預先開通海外提款功能，否則就無法提款。

2. 使用信用卡於海外提款將納入現金透支計算，需支付利息。



在日本多個地方都有外幣兌換機（Tower Records圖片）

日圓兌換方法【4】日本外幣兌換機

在日本機場、部份車站或FamilyMart便利店，都有機會找到外幣兌換機，只要看到寫上「外貨両替」、「Money Exchange」、「Currency Exchange」等字眼，即可以用外幣現金兌換日圓，部份外幣兌換機更稱60秒即可完成操作。不過要留意，在外幣兌換機兌換日圓雖然便利，但手續費是以上眾多兌換日圓方法中最為昂貴。

日圓兌換方法【5】日本機場找換店

如果抵達日本後需要使用日圓應急，又找不到提款機，亦可以即時在日本機場找換店以港幣兌換日圓。不過在日本機場以港幣兌換日圓，其匯率有機會比香港機場兌換貴15%以上。

找換店營業時間長，方便打工仔去兌換日圓。（資料圖片）

日圓兌換方法【6】香港本地找換店兌換日圓

最傳統的找換店換YEN仍然是不少港人的選擇，只需要準備足夠的現金，就可以直接把港幣轉為日圓。不過大部份知名的找換店都集中在九龍區（尤其是油尖旺一帶），假如住在新界、港島地區，無法抽空到市區兌換，亦可以選擇到機場找換店兌換日圓，但機場找換店的匯率相對沒有市區找換店那麼好。

溫馨提示：找換店會有「買入」和「賣出」，假如想把港幣兌換成日圓去旅行，便要留意找換店「賣出」價格。假如旅行結束想把日圓兌回港幣，就要留意找換店「買入」價格。

知名的找換店有：Birdy Exchange、堅成、牛記、多福



兌日圓找換店介紹【1】Birdy Exchange（發達鳥找換店​RICH BIRD）

Birdy Exchange是一間非常受歡迎的外幣找換店，皆因店面地理位置方便易找、營業時間比一般找換店長、更可以WhatsApp或電話等預留外幣、亦接受「神沙」（散硬）等，吸引不少人到此兌換外幣！

Birdy Exchange每日早上都會在官方Facebook專頁張貼出當日所有外幣的買賣匯率，有齊日圓、美元、人民幣、台幣、韓國圜等，更可以WhatsApp即時報價，上班族也可以即時得知匯率後下單！

Birdy Exchange（發達鳥找換店​RICH BIRD）

地址︰深水埗福華街177號地舖（麥當勞旁）

電話︰6999 6148（WhatsApp）

營業時間：星期一至五 12:00-20:00 ／星期六12:00-17:00

＊星期日及公眾假期休息



兌日圓找換店介紹【2】堅成找換有限公司

位於尖沙咀重慶大廈的堅成找換店，是一間開業超過50年的老字號，經常去旅行的港人都一定聽過！由於地點位於重慶大廈，有不少外籍人士會到此找換外幣。

堅成找換店每日早上會在官方Facebook專頁張貼出當日所有外幣的即日買賣匯率，大家也可致電查詢即時匯率，而等值港幣$5,000或以上的外幣買賣更可以電話預留訂購！

堅成找換有限公司

地址︰九龍尖沙咀彌敦道重慶大廈87號舖地下（港鐵尖沙咀站C1出口）

電話︰2368 0084／2368 3712

營業時間︰星期一至五 09:00-18:00／星期六 09:00-14:00

＊逢星期日及公眾假期休息。



兌日圓找換店【3】牛記找換有限公司

牛記找換店由1930年經營至今，已有95年歷史，是找換店界的老字號！牛記找換店會在每日早上8時半於官方更新現鈔匯率，方便即時查看。建議想在牛記找換店兌換外幣事先在網上預訂外幣，就可於門市獨立專櫃報上交易編號，不用排隊就可以輕鬆換外幣。

牛記找換有限公司

地址：香港上環急庇利街1號長達大廈地下

電話：2543 1596

營業時間：星期一至五 09:00-17:30／星期六 09:00-13:00

＊逢星期日及公眾假期休息。



兌日圓找換店【4】多福找換匯款中心

多福找換匯款中心，全港共有2間分店，分別位於尖沙咀及元朗。多福會在每天早上10時半左右更新現鈔匯率和電匯排價，如門市當日有現貨外幣，客人可即時收取，如門市沒有現貨，便須於當天中午12時前付訂金，並於當天下午5時後取貨。兌換任何貨幣均不設手續費，沒有最低的兌換額。多福亦提供24小時到中國各省及東南亞地區銀行的電匯服務，無需手續費。

元朗店

地址：元朗教育路18-24號元朗商業中心3號舖

電話：2152 8002

營業時間︰星期一至星期日 10:00-19:00



尖沙咀店

地址：尖沙咀海港城港威商場4樓4010號

電話：2242 3323

營業時間︰星期一至星期日 10:00-19:00



雖然大部份商店都接受信用卡或電子支付，但有些小商店、自動售票機，只接受現金支付，所以去日本旅行前，還是建議先準備少量日圓現金傍身。

