福岡櫻花2026｜賞櫻景點10推介！2公里櫻花大道／夜櫻／遊船+酒店

福岡櫻花2026｜賞櫻景點｜轉眼又到日本賞櫻季節，除了東京及大阪，近年也有不少人選擇到福岡賞櫻。日本氣象廳近日公布了新一輪櫻花預測，《香港01》「好食玩飛」為大家推介10大福岡賞櫻景點，並會持續更新最新福岡櫻花預測資訊，謹記密切留意！



櫻花2026花期預測

2026年最新日本櫻花預測出爐！日本氣象株式會社於2026年1月22日發表了第3回的櫻花開花及盛開預測，估計日本各地櫻花觀賞點開花和盛開日期。福岡櫻花將於3月22日開始開花（往年為3月26日），預計在4月6日盛放，不過實際花況仍以氣象廳最新的公布資訊為準。

櫻花開花・盛開預測（第3回）（圖片來源：日本氣象株式會社）

福岡賞櫻景點10大推介

福岡櫻花2026【1】舞鶴公園——1,000株櫻花樹環繞福岡城

舞鶴公園坐落於福岡市中心，園內面積達到39.3公頃保有福岡城遺址。園內種有約1,000株、多達19個品種的櫻花環繞著福岡城遺跡，粉白花枝與斑駁石牆、靜謐護城河相映成趣。公園更會舉行「福岡城櫻花祭」，有夜間點燈、美食區、緣日攤位等熱鬧活動！

地址：福岡縣福岡市中央區城内1-4

交通：赤坂站下車步行8分鐘



福岡櫻花2026【2】海之中道海濱公園——超過150萬株花卉！

海之中道海濱公園在每年春季都會化身成「花花世界」，園內種有超過1,600株櫻花及150萬株粉蝶花，均會在春季盛開，還有鬱金香、玫瑰等花朵陸續盛放，在這個時候前往可以欣賞到一片花海！此外，單車徑上還有櫻花隧道，能享受一趟神清氣爽的單車之旅。

地址：福岡縣福岡市東區西戶崎18-25

交通：海之中道站下車步行1分鐘



福岡櫻花2026【3】草場川——2.2公里櫻花大道

草場川位於福岡縣朝倉郡筑前町，擁有長達2.2公里的櫻花林蔭大道！在櫻花盛開的季節，河堤兩旁會同時開滿鮮黃色的油菜花，黃粉交織的花田十分壯觀！此外，草場川更會在日落後進行夜櫻點燈，帶來另一番景致。

地址：福岡縣朝倉郡筑前町久光875 綠與體育的接觸廣場

交通：西鐵巴士久光站下車步行10分鐘



福岡櫻花2026【4】竈門神社——200棵櫻花樹／夢幻粉紅隧道

竈門神社位於太宰府天滿宮附近，是知名的結緣神社與賞櫻名所，也是與動漫《鬼滅之刃》的主角姓氏相同的神社。前往竈門神社的步道兩旁種有約200棵櫻花樹，形成夢幻的粉紅隧道！此外，神社內亦有一處「時尚授與所」，其建築及販售的御守設計相當現代且精緻，深受遊客歡迎。

地址：福岡縣太宰府市內山883

交通：太宰府站步行10分鐘



福岡櫻花2026【5】太宰府天滿宮——櫻花樹配古蹟建築

太宰府天滿宮雖然以觀賞梅花聞名，但神社和山徑亦種有少量櫻花樹點綴，還有杜鵑花和紫藤等樹木同期盛放，搭配古蹟建築分外壯觀。賞櫻期間可以沿著參道品嚐著名的「梅枝餅」，並參拜學問之神菅原道真！

太宰府天滿宮——櫻花樹配古蹟建築（圖片來源：太宰府天滿宮）

地址：福岡縣太宰府市宰府4丁目7-1號

交通：太宰府站步行5分鐘



福岡櫻花2026【6】櫛田神社——2月開始有河津櫻！

櫛田神社櫻花樹的數量雖然不算龐大，但勝在種類繁多，包括染井吉野櫻、垂枝櫻、河津櫻等品種，其中河津櫻花期較早、染井吉野櫻的花期較晚，因此在2月下旬至4月上旬都可以看到朱紅色的鳥居與不同品種的粉嫩櫻花相互輝映的景色！

地址：福岡縣福岡市博多區上川端町1-41

交通：祗園站或中洲川端站步行5分鐘



福岡櫻花2026【7】小倉城——櫻花名所100選！夜間點燈活動

入圍「日本櫻花名所100選」的小倉城位於北九州市，除了是歷史名城，更是賞櫻勝地！小倉城內、護城河的周邊種植了300株櫻花，以染井吉野櫻與垂枝櫻為主。此外，小倉城更會在櫻花季舉行夜間點燈與特別活動，天守閣前廣場會有表演活動及各式小吃攤位，周末更有武士表演，可以感受日本春季祭典氣氛！

地址：福岡縣北九州市小倉北區城內2-1

交通：西小倉站步行10分鐘



福岡櫻花2026【8】宮地嶽神社——花期超長！2,000棵櫻花樹相繼盛放

宮地嶽神社內種植了約2,000棵不同品種的櫻花樹，包括開運櫻、河津櫻、染井吉野櫻、八重櫻等，由於擁有早開及晚開的櫻花品種，因此神社亦以超長櫻花季聞名，有時早在一月就開始綻放！除了櫻花，神社內還有帚桃、杜鵑花、鳶尾花等品種與櫻花同期盛開！

地址：福岡縣福津市宮司元町7-1

交通：巴士宮地岳宮前站下車步行5分鐘



福岡櫻花2026【9】靜豐園——隱世賞櫻勝地！僅在櫻花季對外開放

靜豐園原為私人經營的橘子園，僅在櫻花季節期間特別對外開放，是一處隱世的賞櫻勝地！靜豐園種有約300株河津櫻花，花期較一般的染井吉野櫻早約一個月，在靜豐園賞櫻亦可以同時欣賞到周邊的山海景色。

地址：福岡縣豐前市大字松江990-1

交通：豐前松江站車程4分鐘



福岡櫻花2026【10】柳川護城河——遊船賞櫻聽船夫吟唱

柳川市有「水鄉」之稱，其中柳川護城河也是其中一個賞櫻勝地。在春季，護城河兩岸的櫻花及桃花盛開，遊客可以搭乘遊船，在1小時的航程中以水路遊覽沿途風景，一邊聽著船夫吟唱傳統歌謠一邊欣賞兩旁的櫻花！

地址：福岡縣柳川市衝端町35 柳川市觀光協會

交通：柳川站步行12分鐘



