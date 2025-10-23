大阪難波美食9大推薦｜高空靚景2人餐／厚切牛舌／$59人氣咖喱飯

難波必吃美食｜難波美食街｜去難波不僅要去難波八阪神社，更要品嚐這裡的美食！《香港01》好食玩飛記者為大家推介9間必吃餐廳！包括從高空俯瞰迷人夜景，品嚐精緻的12道菜饗宴、厚實彈牙的極受歡迎厚切牛舌、更有不能錯過CP值爆表的$59日式歐風咖喱飯！即看下文啦！



大阪難波美食推薦｜【1】新宿焼肉 牛たんの檸檬——厚切爽口牛舌！

「新宿焼肉 牛たんの檸檬」以厚切牛舌定食聞名，牛舌主打由職人代烤，客人無需自己動手燒烤，在大阪深受遊客歡迎！店內主打的牛舌是採用厚切那款，比一般牛舌的口感會更豐富爽口、充滿汁水！單點牛舌的價錢為2,300日圓（約$118）起，而牛舌的套餐價為3,390日圓（約$174）起。小編在平日星期一Walk-in，也等了1小時多！所以強烈建議大家務必預先預約呀！

新宿焼肉 牛たんの檸檬

地址：大阪府大阪市中央区千日前2-5-2 日本一歯科センタービル 1F

交通：從Osaka Metro難波站步行6分鐘／從黑門市場、日本橋站步行2分鐘



大阪難波美食推薦｜【2】寿し炉端 喜多郎寿し——爐端燒／啖啖肉手掌大蝦

+ 1

「寿し炉端 喜多郎寿し」是一間主打新鮮壽司和爐端燒（日式炭火烤物）的餐廳，在大阪地區擁有多間分店。小編在店點選了刺身拼盤（1,800日圓一人前）、鯛生拌（1,200日圓）、特大蝦自家製塔塔醬（1,650日圓）、大腹鰯烤（880日圓）、鰻魚飯捲等，而小編最推介的菜式是特大蝦！有手掌般的長度，蝦肉結實鮮甜，啖啖肉！

寿し炉端 喜多郎寿し

地址：大阪府大阪市中央区難波千日前14-18 道具屋筋横丁

交通：難波站步行約5分鐘



大阪難波美食推薦｜【3】炭と海鮮と串焼きと肴 とっとっと難波千日前店——居酒屋

+ 1

大阪難波的「炭と海鮮と串焼きと肴 とっとっと難波千日前店」是一間結合了傳統爐端燒與新潮復古風格的居酒屋，以多樣化的菜色、熱鬧氛圍和特色裝潢而受到歡迎！串燒包括燒鳥、刺身等。除了爐端燒和海鮮，還提供博多風味的菜色，例如博多醋內臟和內臟鍋，以及受到女性歡迎的野菜卷串。燒烤加2小時無限暢飲的價錢為4,500日圓（約$230）。

炭と海鮮と串焼きと肴 とっとっと難波千日前店

地址：大阪府大阪市中央区難波3-4-14 岸田ビル 3F

交通：大阪地鐵御堂筋線・千日前線「難波站」19號出口步行約2分鐘



大阪難波美食推薦｜【4】うなぎの中庄——鰻魚飯

「うなぎの中庄」是一間專門提供鰻魚料理的食店，主打關西風鰻魚飯，特點是不經過蒸煮，直接以炭火烤製，令鰻魚外皮更酥脆！套餐價錢由3,500日圓（約$179）至5,500日圓（約$282）。

うなぎの中庄

地址：大阪府大阪市中央区難波1-4-10 戎橋h+ビル 4F

交通：難波車站步行約3分鐘



大阪難波美食推薦｜【5】和牛すき焼き おくを——Google五星評分壽喜燒

這間位於大阪的「和牛すき焼き おくを」，是一間主打和牛壽喜燒的食店。最大特色是提供一人一鍋的用餐方式，可按照自己的節奏和喜好享用壽喜燒，既衛生又自在！店內的和牛大部分是山形牛，入囗即化！在Google上更達5星評分，絕對值得一試！9道菜套餐包括A5和牛、霜降牛舌刺身、季節茶碗蒸、厚切牛舌串燒、牛舌德米格拉斯燉菜、極上牛舌、山形牛等，套價價錢為12,100日圓（約$620）。

和牛すき焼き おくを

地址：大阪府大阪市中央区千日前1-7-11 上方ビル 1F

交通：大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」步行約3分鐘



大阪難波美食推薦｜【6】Kusaka Curry——$59日式歐風咖喱飯

Kusaka Curry是大阪一家受歡迎的日式歐風咖哩店，店內提供的咖哩醬汁是經過職人悉心熬煮，口感濃稠、風味醇厚！配料方面，還提供多款選擇，例如炸豬排、漢堡排、茄子等，一份價錢為1,150日圓（約$59）起。

Kusaka Curry

地址：大阪府大阪市中央区難波5-1-18 高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン 8F

交通：難波站步行約60米



大阪難波美食推薦｜【7】オリジナルパンケーキハウス——焦糖香蕉班戟

オリジナルパンケーキハウス（The Original PANCAKE HOUSE）難波店，是美國著名的老字號鬆餅（班戟）專門店，於1953年在美國俄勒岡州波特蘭創立，而日本的分店則重現了本店的味道！店內班戟是採用天然酵母製成，使班戟口感更鬆化。口味方面，有草莓、焦糖香蕉、朱古力香蕉、雜果等，原味的價錢更只是1,210日圓（約$62）。

オリジナルパンケーキハウス

地址：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 6F

交通：難波站步行約300米



大阪難波美食推薦｜【8】焼肉侘び寂び——黑毛和牛燒肉

店舖位於充滿著古色古香的大阪法善寺橫丁，店面不像一般的燒肉店，反而像料亭或割烹料理店，充滿特色！該店標榜提供嚴選的神戶牛和黑毛和牛，並強調對肉品的採購和處理技術非常講究，有網民品嚐後更大讚該店是「人生燒肉」！燒肉套餐價錢以13,000日圓（約$666）起。

焼肉侘び寂び

地址：大阪府大阪市中央区難波1-1-5

交通：難波站步行約7分鐘



大阪難波美食推薦｜【9】難波 ちょうつがひ——高空靚景歎12道菜／約會餐廳

難波 ちょうつがひ是一間以夜景和式約會為主題的日本料理餐廳，提供精緻的日式美食體驗。主打「夜空に浮かぶ2名専用空間」，即是漂浮在夜空中的兩人專用空間，強調浪漫和私密感，非常適合約會或慶祝紀念日！所有座位都是兩人橫向並排，面向窗外，讓所有顧客都能欣賞到難波的全景夜景！12道菜套餐都只是4,900日圓（約$251），包括鮪魚刺身、手工撈生豆腐、紅葉鯛天婦羅等。

難波 ちょうつがひ

地址：大阪府大阪市浪速区難波中1-6-8 Osaka Metroなんばビル 9F

交通：從御堂筋難波站6號出口直達



