札幌景點11大推介｜雪祭+Chiikawa雪雕+冰上樂園+温泉街+市區景點

札幌景點冬天｜札幌市區景點｜2026札幌雪祭已盛大開幕，但札幌好玩的地方豈只雪祭！《香港01》好食玩飛記者為大家精選11大札幌必去景點，包括超級震撼的大型Chiikawa雪雕、滑雪場、溫泉街等，即看下文啦！



札幌景點【1】大通公園——雪祭！溜冰／打雪仗／光雕表演

今年「札幌雪祭」在大通公園舉辦，會場長達1.5公里，分為「大通會場」、「TSUDOME會場」以及「薄野會場」，將展示超過200件雪雕，包括人氣角色Chiikawa！而且更可在公園內的「TSUDOME會場」體驗溜冰、打雪仗，甚至能在「札幌車站前」一帶欣賞光雕投影表演等。

札幌大通公園

地址：北海道札幌市中央區大通西1～12

交通：大通站步行2分鐘



札幌景點【2】白色戀人公園——燈光Show／手繪心型餅乾

白色戀人公園是知名甜點公司「石屋製菓」（ISHIYA）建立的主題公園。白色戀人公園可以體驗手繪心型餅乾、參觀巧克力幻想工廠、品嚐下午茶外，在冬季時更會在庭的英式花園舉行燈光秀及燈樹節，璀燦耀眼的燈飾非常浪漫！

白色戀人公園

地址：北海道札幌市西區宮之澤2-2

交通：宮之澤站步行7分鐘



札幌景點【3】國營瀧野鈴蘭丘陵公園——滑雪

國營瀧野鈴蘭丘陵公園位於札幌市近郊，在夏天會看到一整片花田，而每逢冬季，公園更會改名為「雪之世界」對外開放。「雪之世界」擁有不同滑雪道、兒童遊樂區、雪上甜甜圈等體驗設施，無論是初學者或有經驗的玩家都適合！

國營瀧野鈴蘭丘陵公園雪之世界

地址：北海道札幌市南區瀧野247

交通：福住站車程28分鐘



札幌景點【4】札幌電視塔——90米觀景台

自1956年落成以來，矗立於大通公園起點（西1丁目）的札幌電視塔，就如同這座城市的守護者，默默見證了半個多世紀的繁榮與變遷。它不僅是札幌不可或缺的經典地標，更是當地居民與旅人心中的集體記憶。大家可登上90米高的觀景台，觀賞札幌街景！

札幌電視塔

地址：札幌市中央區大通西1丁目

交通：從JR「札幌站」南口步行約15分鐘



札幌景點【5】札幌市鐘樓（札幌市時計台）——音樂會／地標

札幌地標——札幌市鐘樓，最初是為了培育北海道開拓英才而設立的「札幌農學校演武場」。在開拓長官黑田清隆的督導下，這棟充滿歷史底蘊的建築才得以完工，並演變成如今所見的樣貌。為了妥善保存這份文化記憶，時計台在1995至1998年間，經歷了大規模修繕，轉型為資料館。1樓展示著札幌的文化財產，以及與時計台演進相關的珍貴史料。至於2樓，日間是展示空間供人參觀；夜晚則會化身為音樂會、演講，甚至可以包場舉辦婚禮的場域！

札幌市鐘樓，最初是為了培育北海道開拓英才而設立的「札幌農學校演武場」。（札幌觀光協會官方圖片）

札幌市鐘樓（札幌市時計台）

地址：日本北海道札幌市中央區北1條西2丁目

交通：從札幌車站南出口出站後，步行10分鐘



札幌景點【6】北海道廳舊本廳舍——紅磚屋／賞花

這座充滿歷史底蘊的建築，由約250萬個紅磚砌建而成，展現了獨特的美式新巴洛克風格，透過古老的彎曲玻璃窗，盡顯明治時代的風情。在這裡，能觀賞四季不同的美景，春季有櫻花、紫丁香；夏季有鬱鬱蔥蔥的綠意；而秋季則有紅葉，打卡必來！

這座充滿歷史底蘊的建築，由約250萬個紅磚砌築而成。（札幌觀光協會官方圖片）

北海道廳舊本廳舍

地址：日本北海道札幌市中央區北3條西6丁目1番地

交通：JR札幌站步行約7至10分鐘



札幌景點【7】札幌二條市場——20間海鮮檔／哈密瓜

座落於札幌市中心的二條市場，是一座擁有百年歷史的鮮味寶庫！約有20家鮮魚店林立，攤擋販售每日現捕的螃蟹、鮮魚、帆立貝，以及多樣化的水產加工品與魚乾。除了海鮮，還有香甜的北海道哈密瓜和時令水果。

札幌二條市場

地址：北海道札幌市中央區南3條東1丁目至2丁目

交通：地鐵「大通站」步行約5至10分鐘



札幌景點【8】莫埃來沼公園——玻璃金字塔／雪橇

莫埃來沼公園是由世界級雕塑家「野口勇」親自操刀，將整座公園視為一件獨立的藝術作品，園區的廣大建築整齊有序，大量設置了幾何學造型的山、噴泉、遊樂設施等。冬季可在一整片雪景中享受越野滑雪或雪橇遊戲。公園原為垃圾處理場，把垃圾處理場就地公園化，在室內設施「玻璃金字塔」中，還導入了以「雪」作為這個地區固有自然能源的冷氣系統，在保護自然環境的觀點上也極受矚目。

莫埃來沼公園

地址：北海道札幌市東區莫埃來沼公園1-1

交通：地下鐵東豐線「新道東站」轉乘中央巴士【東76】開往「中沼小學」方向，「莫埃來沼公園西口」下車



札幌景點【9】藻岩山——360度觀景

藻岩山海拔達531米，是當地市民的後花園。無論是想體驗瑞士製造的「森林觀景型迷你纜車」，或是挑戰五條各具特色的登山步道，藻岩山都能滿足你的需求。這個360度的全景展望，能俯瞰札幌市區、石狩平原及石狩灣！

藻岩山

地址：札幌市中央區伏見5丁目3-7

交通：搭乘札幌市電（路面電車）至「ロープウェイ入口站（纜車入口站）」，轉乘免費接駁巴士直達「もいわ山麓駅（山麓纜車站）」



札幌景點【10】定山溪溫泉街——免費足湯、手湯

坐落於札幌市南區的定山溪溫泉，是一處擁有超過150年歷史的温泉勝地。這裡被納入支笏洞爺國立公園的版圖，整座溫泉街順著豐平川與白井川交織出的河岸地形延伸，展現出與自然共生的靜謐美感。全區共有56處泉源，在河岸及河床岩縫中，每分鐘湧出量高達8,600公升60°C至80°C的泉水。此外，溫泉街上還設有免費的足湯和手湯。

定山溪溫泉街

地址：札幌市南區定山溪溫泉東3丁目

交通：JR札幌站轉乘定鐵巴士「河童Liner號」



札幌景點【11】札幌國際滑雪場

札幌國際滑雪場同樣也是極佳的觀光勝地，冬天會變身為規劃完善的滑雪場，而且開放時間較大部分同類場地長。天氣晴朗時，從山頂的纜車站還能看見海，在滑雪季節，每日都有巴士行經札幌中部和定山溪溫泉區。

札幌國際滑雪場同樣也是極佳的觀光勝地，冬天會變身為規劃完善的滑雪場，而且開放時間較大部分同類場地長。（日本國家旅遊局官方圖片）

札幌國際滑雪場

地址：北海道札幌市南區定山溪937番地先

交通：札幌站搭乘直達巴士



札幌溫泉酒店推介【1】格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）於2025年全新開幕，坐落於札幌市中心，鄰近札幌市鐘樓、札幌啤酒博物館及札幌站地下步行空間。酒店擁有605間客房，房間均位於高層，採光十足、景觀開揚、設備齊全。酒店同時配備溫泉、桑拿、健身室、餐廳及酒吧等設施。

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

房價：人均HK$375起（大床房）

地址：北海道札幌市東區北6條東2丁目2番2號

交通：札幌站步行11分鐘

札幌溫泉酒店推介【2】札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘即達，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，可以泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

房價：人均HK$522起（高樓層大床房）

地址：北海道札幌市中央區北1条西7丁目6

交通：中島公園站步行約4分鐘

札幌溫泉酒店推介【3】薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近豐川稻荷札幌別院、狸小路商店街、大通公園等景點。酒店配備300間客房，房間均為雙人房房型，帶有乾濕分離浴室、採光窗、床頭電源插座等設備。酒店亦附設健身室、戶外溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

房價：人均HK$217起（雙床間）

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-2

交通：豐水薄野站步行3分鐘

（全文完）