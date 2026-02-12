深圳新年好去處2026｜5大燈會必去！古鎮打鐵花+非遺花燈｜附交通

深圳新年好去處2026｜深圳新年氣氛濃厚，除了新年市集、花市外，更有不少地方會舉辦大規模的慶節活動，其中最為熱鬧的非大型燈會莫屬。《香港01》頻道「好食玩飛」已為大家整理深圳5大花燈會，當中包括古色古香的甘坑古鎮「繁花盛宴」、地點方便的深圳萬象城「山海經主題瑞獸非遺花燈」等，詳情即睇下文！



深圳新年好去處【1】甘坑古鎮「繁花盛宴」──深圳小麗江／超震撼水上火壺／打鐵花

甘坑古鎮位於深圳福田口岸附近，經福田口岸過關，轉乘地鐵10號甘坑站便可直達，十分方便。古鎮保留了許多古建築，如狀元府、南香樓等，有深圳小麗江之稱。由即日起至3月8日，古鎮更舉行「繁花盛宴」燈會，主打燈光秀及多元演出，包括奇幻農場燈海、水霧門表演、水上火壺、非物質文化遺產打鐵花等等，視覺效果十分震撼！

地點：深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號

活動日期：即日起至3月8日｜表演時間 16:00-20:50

門票：$43起

交通：深圳地鐵10號線甘坑站B出口，步行約10分鐘。



深圳新年好去處【2】萬象城「山海經主題瑞獸非遺花燈」──《山海經》主題花燈

深圳萬象城以中國上古三大奇書之一的《山海經》作為靈感，製作一系列非物質文化遺產花燈，商場各處設置了神馬、飛魚、麒麟、鯉魚及鳳凰五大瑞獸的花燈，寓意對事業、財運、平安、學業、桃花的祝福。燈飾在晚上會亮起金燦燦的燈光，形態栩栩如生，非常打卡able，啱晒吃完飯、逛完街去打卡！

地點：深圳羅湖區深南東路

活動日期：即日起至3月3日

門票：免費

交通：深圳地鐵1號線及2/8號線交匯的大劇院站，從大劇院站C 出口出站，步行約5分鐘即可抵達。



深圳新年好去處【3】歡樂海岸「王者榮耀主題燈會」──《王者榮耀》造型花燈／必打卡14米高「女媧」

喜歡打機的朋友，相信對手機遊戲《王者榮耀》並不陌生！歡樂海岸今年與《王者榮耀》合作，將虛擬遊戲與傳統藝術互相融合，製作一系列遊戲內的人氣角色花燈，例如王昭君、莊周等，而當中最矚目的便是高達14米的「女媧」非物質文化遺產自貢彩燈，以及巨型「鯤」造型燈飾，非常有氣勢！

地點：深圳市南山區沙河街道濱海大道2008號

活動日期：即日起至3月3日

門票：免費

交通：深圳地鐵9號綫深圳灣公園站下車，於E出口步行約4分鐘。



深圳新年好去處【4】錦繡中華民俗村「非遺燈海嘉年華」──2.8個維園大小／巨型花燈／必看《龍鳳舞中華》匯演

錦繡中華民俗村佔地面積達53萬平方米，約2.8個香港維多利亞公園的大小，民俗村今年舉辦大規模的「非遺燈海嘉年華」，各處佈滿巨型彩燈，重現宋代昔日的繁華。遊客在日間可欣賞民俗表演，入夜後便可漫步在壯麗的燈海之中。其中必看潮汕「英歌舞」及醒獅賀歲，晚上則不能錯過非物質文化遺產火壺鋼花及《龍鳳舞中華》匯演，極具民族特色！提提大家，王牌節目《龍鳳舞中華》匯演於每晚19:30開始，最好提前30分鐘「霸位」！

地點：深圳市南山區深南大道9005號

活動日期：即日起至3月3日

門票：$89起

交通：深圳地鐵1號線華僑城站D出口直達



深圳新年好去處【5】深業上城──近百盞燈籠／打卡裝置

今個新春，深業上城以「春啟上城·燈轉運來」為主題推出一系列打卡花燈！位於商場L1層中庭，設置「好運園林」，林立著各式各樣的亭台樓閣、非物質文化遺產元素的花燈；L3的小鎮西廣場，則有多個別具馬年元素的新春打卡點，例如巨型機械駿馬、近百盞燈籠等。在商場消遣後，不妨到處逛逛、打打卡，感受節氣氛！

地點：深圳市福田區華富街道筍崗西路深業上城

活動日期：即日起至2月16日

門票：免費

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站E出口，步行約5-7分鐘。



