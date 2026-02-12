深圳花市年宵巴士2026｜10條專線免費+直達花市！羅湖/蓮塘/福田

深圳花市年宵免費巴士2026｜深圳花市、年宵有免費巴士嗎？不少港人會專程北上到深圳行花市和年宵去辦年貨，為了方便市民前往，深圳巴士集團推出10大直達花市的巴士專線，當中地點涵蓋福田、羅湖、蓮塘、南山，不少專線更是由口岸出發，而且可以免費乘搭，想知詳情就要留意下文！



羅湖愛國路花市

羅湖愛國路花市由即日至2月16日舉行。花市設有6大展區，涵蓋花卉、餐飲、年貨、過年用品、文創及寵物，合共超過300個攤位。花市傳統與現代兼融，近年更增加了不少科技體驗，如無人機表演、人型智能機器人、AR元宇宙新春打卡等。

深圳花市年宵免費巴士2026【1】羅湖愛國路花市｜T525專線

深圳巴士集團特設T525專線，由即日至2月16日期間，每日早上10時至晚上9時運行。首末站設於竹園賓館，票價為¥2，專為羅湖愛國路花市而設。

首末站︰竹園賓館 → 竹園賓館

停靠站點︰竹園賓館（花市北門）→ 荷花市場（地鐵5號線怡景站A口）→ 花市南門（臨時站）→ 翠竹地鐵站B2口（臨時站）→ 竹園賓館（花市北門）

服務時間︰即日至2月16日 早上10時至晚上9時

票價︰¥2



深圳花市年宵免費巴士2026【2】羅湖愛國路花市｜羅湖口岸花市線

深圳巴士集團另有由羅湖口岸出發，直達羅湖花市的巴士專線「羅湖口岸花市線」。服務時間為早上10時至晚上9時；票價為¥2。

首末站︰羅湖口岸 → 羅湖花市

停靠站點︰羅湖口岸（火車站）→ 人民南地鐵站 → 深圳發展中心大廈 → 陽光酒店 → 麗都酒店 → 羅湖醫院春風院區 → 翠園文錦中學 → 文錦地鐵站 → 羅湖區委 → 愛國大廈 → 翠竹外國語實驗學校

服務時間︰即日至2月16日 早上10時至晚上9時

票價︰¥2



深圳花市年宵免費巴士2026【3】羅湖愛國路花市｜蓮塘口岸花市線

如果想由蓮塘口岸出發到羅湖愛國路花市，亦可選擇蓮塘口岸花市線。蓮塘口岸花市線首站設於長嶺東公車場站；尾站為羅湖花市。專線於早上9時由長嶺東公車場站開出，費用為¥2。

首末站︰長嶺東公車場站 → 羅湖花市

停靠站點︰長嶺東公車場站 → 羅湖公安分局 → 蓮塘地鐵站 → 蓮塘街道辦 → 仙湖實驗學校 → 羅湖外語學校 → 蓮塘消防中隊 → 蓮塘口岸 → 羅湖體育館 → 怡景地鐵站 → 荷花市場 → 華麗環島 → 花市正門

服務時間︰長嶺東公車場站 → 羅湖花市 早上9時至晚上6時／羅湖花市 → 長嶺東公車場站 早上10時至晚上7時

票價︰¥2



蓮塘街市

蓮塘口岸街市是港人熱門的年貨採購點，以價廉物美著稱，當中燒肉、海味乾貨、蔬果等較受歡迎。

蓮塘街市在新年期間設有專線直達街市！（小紅書@深圳巴士集團）

深圳花市年宵免費巴士2026【4】蓮塘街市｜蓮塘年貨專線F535

深圳巴士集團設有蓮塘年貨專線F535可直達街市，服務時間為早上10時至下午5時45分，收費為¥3。

首末站︰蓮塘口岸公交首末站 → 蓮塘街市

停靠站點︰蓮塘口岸公交首末站 → 蓮塘口岸 → 蓮塘街市

服務時間︰蓮塘口岸公交首末站 → 蓮塘街市 早上10時至下午5時45分／蓮塘街市 → 蓮塘口岸公交首末站 早上10時30分至晚上6時30分

票價︰¥3



福田節日廣場花市

福田節日廣場花市佔地面積2.4萬平方米，擁有超過200個特色攤位，不但有傳統的花卉和年貨，還有國際文創、潮流玩物、特色美食等年輕化的攤位，適合不同年齡層的人前往。

深圳花市年宵免費巴士2026【5】福田節日廣場花市｜福田．節日廣場花市免費專線

福田節日廣場花市設有免費專線直達。專線於花市舉辦期間（即日至2月16日）運行，首末站設於福田口岸公交總站，服費時間為早上10時、11時30分、下午1時、下午2時30分、下午4時及下午5時30分，票用全免。

首末站︰福田口岸公交總站 → 福田口岸公交總站

停靠站點︰福田口岸公交總站 → 福田節日廣場花市（花市南入口）、蓮花村地鐵站（地鐵3、10號線）、彩田村 → 蓮花北村 → 福田節日廣場花市（花市南入口對面）

服務時間︰即日至2月16日 早上10時、11時30分、下午1時、下午2時30分、下午4時及下午5時30分

票價︰免費



深圳花市年宵免費巴士2026【6】福田節日廣場花市｜福田花市專線

另外，福田節日廣場花市另有專線途經花市南門。專線首站設於福田口岸公交總站，尾站為購物公園地鐵站，由早上10時至晚上9時服務，票價為¥3。

首末站︰福田口岸公交總站 → 購物公園地鐵站

停靠站點︰福田口岸公交總站 → 崗廈地鐵站（花市南門） → 會展中心地鐵站 → 購物公園地鐵站 → 中海華庭 → 時代財富大廈 → 福田口岸公交總站

服務時間︰即日至16日 早上10時至晚上9時

票價︰¥3



南山「城南花開」迎春花市

「城南花開」迎春花市今年以「南山馬年 萬億花FUN」為主題，主要會場為荷蘭花卉小鎮、中山公園及南頭古城3大區域，規模龐大。花市除花卉外，亦涵蓋表演、美食、文創等不同範疇。

深圳花市年宵免費巴士2026【7】南山「城南花開」迎春花市｜H543線

南山「城南花開」迎春花市備有免費花市專線H543。專線由即日至2月14日期間服務，時間為早上9時30分至晚上8時，首末站為南頭總站。

首末站︰南頭總站 → 南頭總站

停靠站點︰南頭總站 （荷蘭花卉小鎮東門）→ 南山汽車站 → 前海花園 → 大新地鐵站 （地鐵1號線）→ 南山文體中心 → 南頭古城 → 南頭總站 （荷蘭花卉小鎮東門）

服務時間︰即日至14日 早上9時30分至晚上8時

票價︰免費



南山深港花卉中心

深港花卉中心位於南山西麗街道，擁有逾300間花店，品種繁多，加上商品以批發價發售，故吸引不少人前往「掃平貨」。

深圳花市年宵免費巴士2026【8】南山深港花卉中心｜南山深港花卉中心花市線

南山深港花卉中心設有深港花卉中心花市線，即日至2月16日期間營運，票價為¥3，首末站為報恩福地（深港花卉中心）。

首末站︰報恩福地 → 報恩福地

停靠站點︰報恩福地（深港花卉中心）→ 九祥嶺 → 西麗法庭 → 西麗社區 → 珠光地鐵站（地鐵7號線）→ 龍井地鐵站（地鐵7號線）→ 桃源村地鐵站（地鐵7號線）→ 龍苑西路 → 龍珠門 → 龍井地鐵站（地鐵7號線）→ 新屋村 → 珠光地鐵站（地鐵7號線）→ 西麗社區 → 西麗法庭 → 九祥嶺 → 報恩福地（深港花卉中心）

服務時間︰即日至2月16日 早上10時至晚上6時

票價︰¥3



龍崗南灣百合花溪谷花市

龍崗南灣百合花溪谷花市是華南地區深圳最大的花卉集散中心之一，佔地10萬平方米，集結超過300家商戶，是深圳人的買花首選地。

深圳花市年宵免費巴士2026【9】龍崗南灣百合花溪谷花市｜T223專線

龍崗南灣百合花溪谷花市備有免費巴士T223專線，即日至2月14日期間服務，由蓮塘口岸直達花市，視乎人流情況開車且不設中途站。

首末站︰蓮塘口岸 → 百合花卉小鎮

服務時間︰即日至2月14日

票價︰免費



光明御景花卉中心

光明御景花卉中心佔地2萬平方米，主打年桔、蝴蝶蘭、紅掌等傳統年花，並有專業園藝師提供保養意見，適合養花新手前往！

深圳花市年宵免費巴士2026【10】光明御景花卉中心｜光明御景花卉中心市線

前往光明御景花卉中心，可搭乘光明御景花卉中心市線。專線首站設於鳳凰英薈城；尾站則在御景花卉中心；服務日期為即日至2月16日；時間為早上10時、中午12時、下午2時、4時及6時，收費為¥3。

首末站︰鳳凰英薈城 → 御景花卉中心

停靠站點︰鳳凰英薈城 → 長圳地鐵站（地鐵6號線） → 光僑雅苑 → 長圳人行天橋 → 御景花卉中心

服務時間︰即日至2月16日早上10時、中午12時、下午2時、4時、6時

票價︰¥3



