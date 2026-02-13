最新詐騙2陷阱｜Whatapp貼圖／租借充電器　專家:1畫面使帳密全失

香港最新詐騙手法｜Whatapp貼圖陷阱｜充電器租借｜近日香港出現最新詐騙手法，除了常見的釣魚短訊，更演變成透過WhatsApp新年貼圖（Sticker）植入木馬程式。一旦點擊下載不明檔案或連結，銀行帳戶隨時被清空！此外，出外充電也隱藏危機！資安專家警告，商場或公共場所的免費充電器可能被改裝，讓你的手機帳密全失！想知詳情即看下文啦！



香港最新詐騙手法【1】租借充電器——手機被監控個人資料外洩

大家北上玩到手機沒電，第一時間就會想去商場或便利店租個充電寶，但據台灣東森新聞所指，原來現在有些租借站會被不法分子在充電寶設備中植入惡意晶片，趁你充電時竊取個人資料。報導引述資安專家Max指，黑客（Hacker）利用木馬病毒遠端監控手機，提醒用戶提高警覺，避免資料被竊！

報導引述資安專家Max指，黑客利用木馬病毒遠端監控手機，提醒用戶提高警覺，避免資料被竊！（微博＠八借充電）

充電器租借｜黑客用什麼手段入侵？

租借充電器雖然便利，卻可能成為黑客入侵手機的跳板！常見的攻擊手段如下：

改裝硬體：黑客可能在充電寶內部加設惡意晶片，使其外表與一般裝置無異，降低使用者戒心

數據同步漏洞：透過USB連線，手機在充電時可能被強制啟動「資料傳輸」模式，自動植入木馬程式

持續性監控：一旦感染，木馬病毒將取得手機控制權。即便拔除充電線，黑客仍能遠端竊取個人隱私與帳密

惡意讀寫：具備讀寫功能的非法充電寶能輕易繞過防禦，直接將惡意代碼注入手機系統



充電器租借｜被黑客入侵會怎樣？

使用被黑客植入木馬的充電寶，會面臨嚴重的資安威脅。（IG@chargespothk）

使用被黑客植入木馬的充電寶，會面臨嚴重的資安威脅。以下是個人資料外洩的主要風險：

財務資產受損：銀行帳號密碼與信用卡資訊可能被截獲，面臨資金遭非法轉移或盜刷的危機

電子支付安全漏洞：綁定的行動支付資訊一旦流出，極易引發連環盜刷

私隱全面曝光：手機內的通訊錄、私人訊息及照片等敏感檔案可能被遠端竊取

身份冒用危機：身分證件數位檔或各類App的登入憑證若遭掌控，恐導致個人身分被不法份子冒用



充電器租借｜手機被入侵的徵兆？如何防止手機被入侵？

使用街頭租借式充電寶時，請務必提高警覺！（IG@chargespothk）

使用街頭租借式充電寶時，請務必提高警覺！正常的充電過程僅涉及電力傳輸，絕不會要求讀取手機數據。若連接電源後，手機螢幕彈出「要求存取權」或詢問是否「信任此裝置」，這通常代表該充電設備已被植入惡意程式。此時，黑客正嘗試繞過安全防禦以竊取你的個人資料！一旦看見此類提示，應立即拔除充電線，切斷連接！

使用共享充電服務時，應遵循以下建議：

優先選擇信譽品牌：僅使用如ChargeSPOT等知名且有監管的租借站，避開來源不明或維護不良的設施

果斷拒絕異常授權：若手機跳出任何權限請求，千萬不要點擊「允許」或「信任」，並果斷拔掉電源

自備數據線更安全：盡量使用自己的充電線連接，這能有效減少透過公共接口進行非法數據讀寫的風險

強化手機安全防護：定期更新系統，並安裝可靠的保安軟件，以便及時偵測並攔截潛在的木馬病毒

異常後的應變處理：若充電後發現手機運作異常，如發熱過度、耗電過快或App自動開啟，請儘速諮詢專家或進行系統重置



香港最新詐騙手法【2】Whatsapp新年貼圖

踏入馬年，當大家忙著在WhatsApp群組轉發賀年貼圖時，黑客正看準節日氣氛發動新型詐騙攻擊！網絡安全機構警告，騙徒將惡意代碼隱藏在看似溫馨的祝福圖片或貼圖中，並附帶連結聲稱可查看「專屬賀卡」或「領取節日驚喜」。點擊連結後，系統會引導用戶下載「.apk」的惡意程式檔。一旦安裝，手機控制權與銀行存款恐瞬間清零！

Whatsapp貼圖藏陷阱｜用什麼手段入侵？

網絡安全專家指出，手機黑客攻擊的威脅不容忽視。惡意程序不僅能存取用戶的私人相冊與聯絡資料，更能透過監聽短訊攔截一次性密碼（OTP）。此外，該病毒具備高度擴散性，會操控受害者的WhatsApp帳號向聯繫人發送釣魚連結。一旦網上銀行權限被奪，黑客便能輕易進行非法轉帳，令受害者面臨重大金錢損失。

Whatsapp貼圖藏陷阱｜專家：6大保命建議

網絡安全專家指出，正統的電子賀卡與貼圖，會以常見的圖檔（JPG、PNG）或影音格式（MP4、GIF）呈現，絕不會要求用戶安裝任何程式！專家建議採取以下６大關鍵防範：

1 拒絕不明APK：絕對不要點開或安裝來源不明的「.apk」格式檔案

2 不亂點擊連結：即使是熟人轉發，只要附帶要求下載檔案的連結，請先保持懷疑

3 官方渠道優先：下載貼圖或應用程式請務必透過官方商店（如Google Play）



若懷疑手機已遭入侵，也有緊急補救措施：

4 即時斷網：切斷Wi-Fi與流動數據連接

5 移除程式：徹底移除可疑應用程式

6 聯絡銀行：第一時間通知銀行凍結相關戶口，將財政損失降至最低



