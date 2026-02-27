郵輪旅遊｜3大長者推介　啟德上船去日本、英國!300呎房+私人露台

郵輪旅遊優惠｜長者去旅行最緊要舒適，所有目的地都點到點、食物選擇多樣化，如果到目的地已經坐飛機坐到腰酸背痛、行樓梯行到腳都軟，如何享受旅行的風光呢？想舒舒服服去旅行，不妨選擇郵輛假期！不用執行李，每日睡醒就到景點，24小時有廚師烹調美食，最啱老友記歎世界，就算去英國探親，都不需要奔波勞碌！今次將會為老友記介紹3個郵輪假期，當中包括豪華日本賞花之旅、東南亞美食之旅、英國探親之旅！想知道哪個適合家中長者？馬上看介紹！



長者郵輪假期推介2026【1】LUMINARA 香港→台灣→東京 12日11夜 —— 五星級移動酒店／1:1貼身管家

春天最適合去賞櫻！香港去日本最快都坐3至5小時飛機，老友記一定會坐到腰酸背痛！想舒舒服服歎住去日本？就要留意今個春天在香港出發的五星級郵輪「LUMINARA」，帶大家以舒適的方式玩盡台灣、日本！

LUMINARA是麗思卡爾頓郵輪旗下的郵輪。（旅發局圖片）

這艘在2025年全新下水的麗思卡爾頓郵輪，打破了傳統郵輪人多嘈雜的印象，主打私人會所級的享受，船上只設226間客房，招待400多位客人，服務員與客人的比例幾乎是1:1，有專屬管家貼心照顧客人！最驚喜是房間起步面積就接近300呎，帶私人露台或落地玻璃窗，看風景不用走出甲板吹風，拉開窗簾就可以跟富士山合照！加上24小時Room Service，玩到攰不想出門，都可以房內品嚐到頂級美食，享受私人時光！

👉🏻即看LUMINARA的郵輪設施：

這次12日的郵輪假期大家不單可以到台北享受台式美食、拜訪沖繩美麗海水族館，更會有機會在櫻島尋找被火山灰掩沒的黑神鳥居，甚至在清水町眺望海與富士山！全程不需要執行李，不用搬搬抬抬趕新幹線，早上睡醒吃飽就落船觀光！歎著去旅行！

LUMINARA 春日賞櫻・奢華之旅

│郵輪公司： 麗思卡爾頓郵輪 (The Ritz-Carlton Yacht Collection)

│航程特色： 香港出發 → 台灣(台北) → 日本(沖繩/鹿兒島/清水) → 東京

│出發日期： 2026年4月11日 (星期六)

│離船地點： 東京 (建議預訂單程機票回港)

│參考價格： 人均 HK$171,309 起 (視乎房型而定)

【同場加映】類似的香港→台灣→東京郵輪假期

挪威郵輪挪威翡翠號 Norwegian Jade｜2027年2月22日｜12日：香港→台灣→日本東京｜人均$12,744起

名人遊輪極致號 Celebrity Solstice｜2028年2月19日｜14日：香港→台灣→韓國→日本橫濱｜人均$10,021起

長者郵輪假期推介2026【2】名人遊輪極致號 香港→越南→泰國→新加坡 12日11夜 —— 靚景美食之旅／1月避寒暖冬遊

老友記想體驗郵輪假期，但又怕去太遠？不妨登上明年1月在香港出發的「名人遊輪極致號(Celebrity Solstice)」，東南亞過一個暖笠笠的冬天兼歎世界！去越南食碗牛肉河粉、泰國飲杯泰式奶茶、食芒果糯米飯，最後一站去新加坡食正宗海南雞飯！

Celebrity Solstice極致號屬名人遊輪旗下郵輪。（官方圖片）

第一站就去越南的下龍灣，親眼見證被列為聯合國世界遺產的「海上桂林」，隨手都可以影到明信片般的靚風景！看完靚風景，再去順化看越南阮朝的皇宮的古蹟，最後就去胡志明市漫步。隨後就出發去泰國，先去曼谷嘆地道美食、做泰式按摩，再去椰林樹影的蘇梅島享受陽光與海灘！最後一站出發去新加坡！

行程夠Chill夠輕鬆之餘，船上的設施更加是亮點！極致號的頂層甲板擁有全球獨有的天然真實草地，面積超過2萬呎！無論想在草地野餐、體驗草地滾球，還是散步，都非常寫意。船上的餐飲質素極佳，主餐廳設計有如「鐵達尼號」般有氣派，提供即點即製的高級牛扒、海鮮，絕非大鑊飯！

鍾意養生的老友記，更可以升級AquaClass房型，享用專屬餐廳烹調的健康餐之餘，更可以無限次享用熱石床及桑拿房，有助舒緩風濕關節痛！

👉🏻即看極致號的郵輪設施：

新加坡距離香港只需要3.5小時，不想太辛苦可以直接訂商務客位回程，就已經可以完美結束旅程！新加坡樟宜機場更是「全球最佳機場」，本身就是一個景點！集購物、美食、娛樂於一身，臨走前記得去世界最高的室內瀑布「雨漩渦」打卡，再買兩包金鴨的鹹蛋黃魚皮做手信！

極致號 Celebrity Solstice

｜郵輪公司：名人遊輪

｜航程特色：香港出發→越南(下龍灣/順化/胡志明市）→泰國（曼谷/蘇梅島）→新加坡

｜出發日期：2027年1月2日 (星期六)

｜離船地點：新加坡(建議預訂單程機票回港)

｜參考價格：人均 HK$58,023起(視乎房型而定)

【同場加映】類似的香港→東南亞國家→新加坡郵輪假期

挪威郵輪挪威翡翠號 Norwegian Jade｜2027年1月28日｜13日：香港→菲律賓→馬來西亞→文萊達魯薩蘭國→越南→泰國→新加坡｜人均$13,525起

大洋郵輪 Nautica｜2026年12月21日｜16日 香港→越南→中國→菲律賓→馬來西亞→文萊達魯薩蘭國→新加坡｜人均$28,748

長者郵輪假期推介2026【3】維多利亞女王號 香港→非洲→英國 47日46夜 —— 一生人一次壯遊／免飛行直達英國

近年有不少港人移民到英國，老友記想去英國見仔女、探孫仔孫女，但飛一趟英國直航都最少14、15個小時，坐到腰酸骨痛都未到！在香港啟德郵輪碼頭上船，暢遊亞洲、非洲、歐洲多個地點，最終到達英國修咸頓。

維多利亞女王號屬冠達郵輪旗下郵輪。（Trip.com）

船程一路往西方開去，先經越南、新加坡及斯里蘭卡品嚐香料與紅茶，再橫越印度洋抵達度假天堂毛里裘斯。更會帶大家去非洲探索，駛到南非開普敦及納米比亞，白天下船看企鵝、在大西洋海岸看沙漠，晚上回船享受五星級服務。

跟其他娛樂、消遣為主的郵輪不同，維多利亞女王號沒有水上樂園、沒有刺激運動設施，它主打一個高格調，船上最標誌性的地方，就是兩層高的古典圖書館，它位於甲板第2及第3層，由一道豪華的旋轉樓梯連接，提供超過6,000本書籍，充滿文藝氣息。

旅客還可以餐廳享受正宗的英式下午茶，感受皇室貴族的閒暇生活，最適合喜歡慢活的老友記！而喜歡熱鬧的老友記，就可以去Queens Room舞廳，穿上晚禮服，在現場管弦樂隊伴奏下跳一支華爾茲。

👉🏻即看維多利亞女王號的郵輪設施：

+ 11

行程的終點是英國南部的修咸頓，下船後只需1.5小時車程就可以抵達倫敦，可以直接望親人、孫仔孫女！郵輪假期前往歐洲不單可以享受舒適的住宿，而且不需要短時間適應時差，由亞洲一路玩到歐洲之餘，沿路更可以買當地土產、特色手信，最啱喜歡享受的老友記！

維多利亞女王號 Queen Victoria・世紀探險之旅

｜郵輪公司： 冠達郵輪 (Cunard)

｜航程特色： 香港出發 → 新加坡/斯里蘭卡 → 非洲(南非/納米比亞) → 歐洲(西班牙/葡萄牙) → 英國(修咸頓)

｜出發日期： 2027年3月15日 (星期一)

｜離船地點： 英國修咸頓 (建議預訂單程機票回港)

｜參考價格： 人均 HK$73,084起 (視乎房型而定)

（全完文）