台北周邊｜新店景點不止碧潭風景區　網紅瀑布打卡　亞洲最大誠品

台灣新北市新店除了有碧潭風景區可以踩天鵝船遊湖之外，周邊也有許多新手易攻略的登山步道，可以沿途漫步、吸收芬多精，更可以登高望遠，欣賞碧潭與後方山巒的景色！



台灣新北新店8大景點

1. 碧潭吊橋

過去為「台灣八景十二勝」之一的碧潭風景區是新店地區最受到歡迎的人氣景點，騎乘天鵝船遊湖非常愜意。風景區內的碧潭吊橋更是著名地標，入夜之後點燈的色彩與白天有著截然不同的景色，倒映在湖面上更是絢麗。

碧潭風景區每年夏季都會舉辦特殊活動。水舞表演搭上悠揚的樂聲，更為碧潭吊橋添上一分華麗及典雅。推薦大家可以把握活動期間前往，感受夜裡的獨特氛圍。

碧潭吊橋

Google評分：4.4

店家地址：231台灣新北市新店區碧潭吊橋

營業時間：24小時營業



2. 和美山步道

位於碧潭風景區附近的和美山步道，屬於新手友善、易攻略的步道，非常適合親子朋友們一起挑戰。步道單程約需30分鐘，若慢步行走約1小時內可以完成，全程多為平路，只有步道口稍微有點坡度，但越過之後就可以抱著輕鬆的心情欣賞沿途的風景啦～

和美山步道沿途有充足的遮蔭，走起來不會過於悶熱。沿途更能欣賞碧潭風景區，還可以連同灣潭兒童遊戲場、碧潭吊橋等景點一起順遊，來一趟大自然之旅吧～

和美山步道

Google評分：4.4

店家地址：231台灣新北市新店區碧潭路11號

營業時間：24小時營業



3. 銀河洞瀑布

仙氣飄飄的IG熱門打卡景點！銀河洞自日治時代被發現以來已經有著悠久的歷史，但卻沒有被大力破壞。從新店出發，沿著石階步道徒步約40～60分鐘便可以享受這滿滿的芬多精，來場深入大自然的森林浴。

銀河洞瀑布因溪河從山腰斷崖直下，如同銀河般的水流形狀讓這裡飄飄然如人間仙境。置身在水濂洞內，更能感受到水氣與快意。推薦大家一定要在突出的小陽台這邊打卡拍照，前方的水泥窗牆加上後方的植物及瀑布相襯，創造的景深與效果怎麼拍都很美！

銀河洞

Google評分：4.4

聯絡電話：02-2911-2281

店家地址：231台灣新北市新店區銀河越嶺步道



4. 貓谷

奴才們集合啦！一開幕就爆紅的貓谷採全預約制，一週只營業四天。最大的特色就是店內有多達50隻的貓貓，包含短耳貓、藍貓、線性貓、黑面貓等多種不同的品種貓，最特別的是，在用餐的最後時段還會上演貓咪餵食秀，讓大家可以捕捉到貓咪們又貪吃又可愛的模樣，最後還會詢問有沒有人想要和貓咪合照，享受被貓咪們簇擁的時光！

貓谷的貓咪活動區與用餐區是分開的，把關衛生問題。不過因為貓谷內的貓咪數量較多，所以室內區域難免會有些異味，有容易有掉落的貓毛，建議呼吸道敏感者入內時可以戴著口罩，避免身體不適喔！

貓谷

Google評分：4.9

店家地址：231台灣新北市新店區雙城路175號之三

營業時間：星期一：14:30–17:00，18:00–20:30

星期二至星期四：休息

星期五至星期日：11:00–13:30，14:30–17:00，18:00–20:30



5. 誠品生活新店

亞洲最大「誠品生活新店」在新店裕隆城開幕之後便成為新北人的假日好去處啦～七層樓的空間共佔地1萬9千坪，不僅有30米高的天井書店和綠意盎然的花園露台，還有威秀影城讓大家看電影不用再跑台北市區！

誠品生活新店匯集了休閒運動、視聽娛樂、美妝香氛、流行飾品及各國料理，每一層樓都有專屬於自己的主題，像是尋找童話角色的「顛倒迷宮」、親近台灣原生植物的「野花園」等等，每一處的空間都是靈感的源泉，處處都充滿著驚喜！

誠品生活新店

Google評分：4.2

聯絡電話：02-2918-9888

店家地址：231台灣新北市新店區中興路三段70號B110

營業時間：星期日至星期四：11:00–21:30

星期五至星期六：11:00–22:00



6. 二叭子植物園

新店的綠色秘境！二叭子植物園位在台北市近郊，園區內有著豐富的原始森林資源，解說立牌也有詳盡的植物、動物解說。

步道全程都很好走，非常適合在放鬆的假日來園區內走走散步～幸運的話還可以遇到幾隻親人的小貓咪喔！

二叭子植物園

Google評分：4.1

聯絡電話：02-2210-4750

店家地址：231台灣新北市新店區雙城路279號

營業時間：24小時營業



7. 獅頭山步道

因山形似小獅仔而得名的獅頭山坐落於捷運新店站附近，雖然步道口離捷運站不遠但人潮並沒有想像中的多，屬於在地人私藏的健行秘境。獅頭山步道主要為易行的木棧道，適合各類健行者，登頂大約只需30~45分鐘的時間。

登上獅頭山步道觀景台，可以瞰碧潭與新店溪的美景，甚至能夠遠眺台北101。也能從這裡看到新店交流道往來的車潮，夕陽西下的景色更是迷人。從中興路的三個登山口甚至還可以延伸走至銀河洞越嶺步道，有經驗的人可以挑戰看看～

獅頭山登山步道

Google評分：4.2

聯絡電話：02-2960-3456

店家地址：231台灣新北市新店區

營業時間：24小時營業



8. 國家人權博物館（白色恐怖景美紀念園區）

國家人權博物館（白色恐怖景美紀念園區）保存了許多在白色恐怖時期的文史資料，讓我們可以在自由的年代去了解那段不自由的過去，更深刻的認識每個人所擁有的基本人權。

園區內包含審查法庭、政治監獄等空間都原汁原味呈現。建議大家來訪時可以聽定點的導覽老師解說或是租借導覽機，更能夠認識白色恐怖那段過去。

國家人權博物館

Google評分：4.5

聯絡電話：02-2218-2438

店家地址：231台灣新北市新店區復興路131號

營業時間：星期一：休息

星期二至星期日：09:00–17:00



新店有哪些適合新手的登山步道？ 新店有和美山步道和獅頭山步道，這些步道適合新手，路程不長且風景優美。 銀河洞瀑布有什麼特點？ 銀河洞瀑布以其如銀河般的水流形狀著稱，是一個仙氣飄飄的IG熱門打卡景點，步道沿途充滿自然芬多精。 貓谷的特色是什麼？ 貓谷採全預約制，店內有多達50隻貓咪，並提供貓咪餵食秀和合照機會，是貓奴的天堂。 誠品生活新店有什麼特別之處？ 誠品生活新店是亞洲最大的誠品，擁有七層樓的空間，包括30米高的天井書店和綠意盎然的花園露台，是新北人的假日好去處。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】