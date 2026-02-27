深圳Outlet推介5大｜港人掃貨必訪8號倉、壹方天地　名牌低至2折

對不少港人來說，週末北上深圳逛街已經變成生活日常。相比香港，深圳商場選擇多、空間大，重點是折扣夠狠，特別是幾個人氣Outlet，更是「用正價買不到的快樂」。以下嚴選5個最適合港人一日遊掃貨的深圳Outlet，逐一拆解交通方法、場內特色和必逛重點，讓你輕鬆安排下一次「瘋狂Shopping日」。



深圳Outlet推介【1】龍華8號倉：港人最熟悉的「平掃聖地」

龍華8號倉可以說是港人心目中的「深圳經典Outlet」，多年來熱度不減，甚至不少人會專程搭車來這裡過一個下午，只為掃運動鞋和名牌手袋。

龍華8號倉（小紅書＠炸酱弟弟）

Outlet特色與購物亮點

・佔地約86萬呎，進駐超過200間商戶，品牌密度極高。

・國際與本土品牌並存，包括 Nike、Adidas、New Balance、Crocs、Michael Kors、Coach、李寧、安踏等，運動服、波鞋、名牌袋一站式搞掂。

・部分品牌常見低至2至3折，官方推廣期甚至會見到「低至1折」字眼，適合「以量取勝」的大開殺戒之旅。

・餐飲選擇極多，由海底撈、太二酸菜魚，到喜茶、奈雪的茶一應俱全，掃到攰即刻入座醫肚。

行走在龍華8號倉，會發現它不是那種冰冷的「工業式折扣城」，而是有點似大型生活商場加Outlet的混合體：樓底高、走道闊，燈光明亮，配上連串連鎖餐廳，氣氛算輕鬆舒服，十分適合朋友或家人慢慢逛。

交通方式（港人友善路線）

地址：

深圳龍華區民康路1號。

地鐵：

乘深圳地鐵10號線到「光雅園站」C出口，步行約數分鐘即可到達，沿途指示清晰。

過關建議：

羅湖／福田口岸 → 轉乘深圳地鐵，依路線接駁10號線即可。

若人多或戰利品預計頗多，可考慮回程改用網約車直達口岸，免拖戰利品轉車。

適合哪一類人？

・第一次北上想試玩Outlet

・目標鎖定運動牌子＋中價名牌

・想「掃＋食」一次過完成，又不想走太多路

深圳Outlet推介【2】大梅沙8號倉：邊睇海邊掃貨的度假式Outlet

如果說龍華8號倉是城市型掃貨基地，大梅沙8號倉就是「度假版Outlet」。這個位於鹽田區的大型奧特萊斯，最大賣點是可以連同大梅沙一帶海濱景點一併遊覽，行程感覺比普通商場更有度假味。

大梅沙8號倉（小紅書＠Lele-bright）

Outlet特色與購物亮點

・主打運動與戶外品牌，Nike、Adidas、Puma 等運動品牌陣容完整，適合喜歡戶外活動、跑步、行山的客群入手裝備。​

・商品種類相當多，從潮流服飾、運動鞋，到家居用品、生活小物都有，屬於「全家總動員」式Outlet。

・露天設計加上海邊景致，戶外步道、裝置打卡位林立，不少旅遊平台都形容這裡「隨手一拍好似畫」，氣氛比一般商場輕鬆得多。

・部分假日會加插小火車、兒童玩樂設施，是帶小朋友出遊的加分位。

逛累了，走出商場行一圈海邊，或者在戶外咖啡位坐下，看海吹風，會突然忘記自己原來是來掃貨而不是度假。對於平日困在寫字樓的打工仔，這種「半日海風＋半日購物」的組合，實在頗有吸引力。

營業時間與交通

地址：

深圳市鹽田區大梅沙環海路／環梅路一帶，導航「大梅沙8號倉奧特萊斯」即可。

營業時間：

一般為10:00–22:00，平日及假日時間略有差異，建議出發前再確認最新營業時間。

地鐵＋巴士路線：

可先到深圳市區（如福田或羅湖），再乘地鐵2號線或8號線前往大梅沙方向，於鄰近車站出站後再轉區內巴士或網約車，車程約十多分鐘。

自駕：

由市中心出發約40至50分鐘，Outlet設有停車場，部分時段消費可換領免費泊車時數。

適合哪一類人？

・想將「行商場」升級成「偽海邊度假」的一日遊

・喜歡運動、戶外、潮流休閒品牌

・帶小朋友或情侶拍照打卡兼購物

深圳Outlet推介【3】深圳華盛奧特萊斯（華南城）：大規模品牌村級別

提到深圳大型Outlet，不少旅遊及消費資訊網站都會提到位於龍崗區的「深圳華盛奧特萊斯」，有人甚至形容它是「深圳版東薈城＋品牌村混合體」。

深圳華盛奧特萊斯（華南城）（小紅書＠小桂子）

Outlet特色與購物亮點

・佔地約10萬平方米，超過300間品牌商舖進駐，屬深圳規模較大的Outlet之一。

・運動品牌陣容非常強，包括 Nike、Adidas、New Balance 等，部分貨品低至3折，亦常見折上折優惠，適合專攻波鞋及運動裝的客人。

・以折扣為主調，強調全年優惠，對追求CP值的港人來說相當合胃口。

・作為華南城區的一部分，周邊還有其他專業市場和零售區，時間充裕的情況下可順道延伸行程。

場內風格偏向實用型，沒有過多華麗裝飾，但店舖密集、選擇多，適合「目標清晰型」購物人士：例如想集中買運動鞋、運動服、戶外裝備，一圈行完，相信很難空手而回。

交通方式

地址：

深圳市龍崗區平湖華南城1號交易廣場（深圳華盛奧特萊斯）。

地鐵：

乘坐深圳地鐵10號線至「華南城站」，由C出口出站即達，屬幾乎「一出閘就到商場」的方便程度。

自駕：

由福田／羅湖出發，車程普遍約40分鐘左右，視乎交通情況。

適合哪一類人？

・愛行運動品牌、波鞋折扣店

・接受「以實用為先」多於打卡美感的Outlet

・有時間慢慢走、多比較價格的掃貨型旅人

深圳Outlet推介【4】壹方天地周邊Outlet氣氛：年輕潮人聚腳地

說到龍華區，除了8號倉，其實壹方天地一帶近年也成為港人熟悉的名字。壹方天地原本已是集購物、餐飲、娛樂於一身的大型綜合商圈，加上周邊陸續引入折扣及Outlet性質品牌，整體氣氛偏向年輕、生活化路線。

壹方天地（小紅書＠CCCCCO）

商圈特色與購物亮點

・龍華壹方城及壹方天地一帶擁有數百間商店，由時裝、潮玩、電器、家品到大型超市齊備，是近年深圳北部最受歡迎的商圈之一。

・主打年輕新潮定位，不少港人喜愛的連鎖茶飲、人氣餐廳以及設計感強的文青店舖都集中在此區，週末人流旺盛。

・區內陸續出現折扣店及Outlet形態的品牌門店，例如運動潮牌、過季精品等，適合想邊逛大商場、邊順道「執平貨」的旅客。雖然壹方天地本身並非傳統意義上「獨立Outlet村」，但對於喜歡行規模大型、店舖多元、又想順便撿到折扣貨的港人來說，這裡實際體驗不輸一般Outlet，甚至在餐飲與娛樂方面更加全面。

交通方式

地址：

深圳市龍華區一帶，以「壹方城」「壹方天地」作導航關鍵字即可。

交通：

可從香港經福田口岸過關後，乘地鐵4號線往北，在深圳北站一帶轉車，按最新線路前往龍華區站點，再步行或短程車到壹方天地商圈。

亦可乘跨境直通巴士直達龍華區部分大型商場，節省轉車時間。

適合哪一類人？

・以「食＋買＋打卡」為主的年輕人

・想行高質大型商場，同時不介意多花點時間尋寶折扣貨

・想感受深圳新商圈氣氛，而不只集中在傳統口岸商場

深圳Outlet推介【5】龍崗／東部一帶Outlet組合：輕鬆郊區掃貨感

除了著名的華盛奧特萊斯，龍崗及深圳東部一帶還有多個偏Outlet或折扣性質的商場與購物區，常被港人當作「遠離市區、慢慢行街」的選擇。

龍崗／東部一帶Outlet（小紅書@小夕想不怕困难）

區域特色與購物亮點

・整體節奏較市區商場慢，環境普遍較開揚，適合不喜歡人多擠逼的旅客。

・個別Outlet及商場會採「歐式街區＋折扣店」模式，配合戶外廣場、親子設施、餐飲街，頗有「一日郊區小鎮遊」的感覺。

・折扣集中在運動及休閒品牌，售價具競爭力，加上周邊地價相對較低，商場空間往往較闊落。

對於已經去過龍華8號倉、大梅沙多次的老手來說，安排一天到龍崗一帶Outlets「轉場」，可以為北上行程加入新鮮感，同時避開部分主流景點的人潮。

交通與行程建議

・大多數龍崗Outlet可經地鐵3號線或10號線接駁，再轉的士或網約車短程到達，視乎個別商場位置而定。

・建議預留一整天，由早到晚慢慢逛，當作「深圳郊區小旅行＋掃貨日」，行程更輕鬆寫意。

適合哪一類人？

・深圳老手，想試新區域Outlet

・不介意車程稍長，但希望換取更寬敞、悠閒的購物環境

・家庭客或情侶檔，喜歡慢活感的一日遊

港人北上Outlet掃貨小貼士

為了令整個行程順暢又「着數」，出發前不妨留意以下幾點小貼士，尤其是第一次北上的朋友。

1. 支付工具與網絡

深圳大部分Outlet均支援微信支付、支付寶等電子支付工具，部分亦接受國際信用卡。建議出發前先在香港綁定好內地支付方式，或準備少量人民幣現金以備不時之需。

2. 折扣期與貨量

大型節日檔期如「雙十一」、「618」、「國慶」等，折扣力度會明顯加強，但同時人潮也會爆滿。如想慢慢揀貨，平日或非高峰假期的早段時間會較舒服，亦較有機會找到心儀尺碼。

3. 行程規劃

一般建議「一日一Outlet」，不要貪心排兩三個，否則時間太趕，只會逛得辛苦。可搭配附近景點，例如大梅沙8號倉配海灘散步、龍華8號倉配壹方天地晚餐，令行程更豐富。

4. 鞋碼與試身

Outlet多為過季貨或尾碼，碼數有機會不齊，所以見到心水款要果斷。建議現場試穿、試身再入手，避免因剪牌後退換不便而懊惱。

「北上掃貨」已成新常態

從龍華8號倉到大梅沙，再到華南城一帶，深圳的Outlet版圖愈來愈完整，選擇愈來愈多。對港人而言，過關時間縮短、交通選擇增加，加上人民幣匯率及折扣優勢，「北上買平貨」幾乎已成新常態。

無論你是第一次試玩深圳Outlet、還是已經熟門熟路的深圳達人，以上5大重點區域都值得列入你的年度購物清單。選一個週末，揀一個最合心水的Outlet，裝備好電子支付和摺疊購物袋，準備「滿載而歸」吧。

（全文完）