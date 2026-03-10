首爾特色酒店10間推介｜私人風呂溫泉房／靚景浴缸房／人均$224起

去首爾旅遊，選對住宿不僅能節省交通時間，更能讓旅程體驗翻倍！無論你是想扎進弘大的青春潮流裡，還是在江南享受高端度假感，或是躲進私人風呂放鬆，這篇整理的 10 間首爾特色酒店，從平價高 CP 到高端奢華，從日系溫泉風到英倫古典風，統統满足你的需求，連交通、房價和必打卡賣點都幫你列清楚，2026 去首爾直接照著訂就啱啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

一、弘大商圈：潮玩購物首選，步行到地鐵超方便

弘大向來是首爾年輕人聚集地，街頭表演、潮流小店、特色餐廳遍地都是，住在這裡根本不用擔心無聊，以下 5 間酒店各有特色，從步行 2 分鐘到地鐵站的便捷款，到木系溫暖風的設計款，應有盡有。

1. L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）：樂天旗下！頂樓泳池俯瞰弘大夜景

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）：樂天旗下！頂樓泳池俯瞰弘大夜景（官方圖片）

作為韓國樂天集團旗下的酒店，L7 弘大的質素向來有保證，最適合想「玩轉弘大」的旅人 —— 從弘大站 1 號出口出來，步行 2 分鐘就能到酒店，完全不用拖著行李走遠路，周圍全是賣年輕潮流服飾的小店，中午起床隨便逛都能收穫滿滿。

酒店的賣點絕對是頂層露天泳池！白天可以在泳池邊曬太陽、拍打卡照，晚上燈光亮起後，躺在泳池邊的躺椅上，就能俯瞰弘大熱鬧的夜景，連去夜市的路都省了；房間內設計簡約時尚，空間夠大，雙人房住起來不擁擠，衛生狀況也很不錯，畢竟是連鎖品牌，細節很到位。

房價：人均 HK$485 起（標準雙人間）

地址：首爾麻浦區楊花路 141 號（141 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul）

交通：地鐵 2 號線「弘大站」1 號出口步行 2 分鐘

必打卡賣點：頂樓泳池夜景、樂天品牌質量保證、弘大核心商圈位置



2. 首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）：30 秒到地鐵！包早餐高評分

如果追求「極致便捷」和「高 CP 值」，這間智選假日酒店絕對是首選！它直接與AREX 機場快線、弘大地鐵站相連，從地鐵站出閘後最快 30 秒就能走到酒店，拖著大行李箱也不用怕淋雨或走冤枉路，對第一次去首爾的旅人超友好。

在 Agoda 上它獲得了 8.9 分的超高評價，其中清潔度 9.1 分、位置 9.5 分，幾乎零負評！每間房都免費送早餐，早餐種類不算特別多但夠吃，有韓式粥、西式麵包、炒蛋等，省下一筆早餐錢；17 樓的戶外露台更是隱藏福利，天氣好時能飽覽首爾市景，晚上吹吹風超舒服，家庭出遊還能選家庭房，空間夠一家三口住。

房價：人均 HK$455 起（標準大床間，包早餐）

地址：首爾麻浦區楊花路 188 號愛敬大樓（Aekyung, 188 Yanghwa-ro, Tower, Seoul）

交通：AREX 機場快線 / 地鐵 2 號線「弘大站」出閘步行 30 秒

必打卡賣點：機場快線直連、包免費早餐、高評分清潔度、17 樓戶外露台



EarnMORE銀聯信用卡簽賬賺2%回贈！👉🏻立即申請

3. 弘大 JUNIBINO 酒店（JUNIBINO HOTEL HONGDAE）：木系溫暖風！一樓咖啡廳吃新鮮麵包

弘大 JUNIBINO 酒店（JUNIBINO HOTEL HONGDAE）：木系溫暖風！一樓咖啡廳吃新鮮麵包（官方圖片）

這間 2021 年開幕的酒店，走的是「溫暖居家風」，一進大堂就被木板天花和地板圈粉，搭配綠色植物，完全沒有傳統酒店的冰冷感，像住進朋友家的溫馨公寓。一樓的咖啡廳是最大亮點，每天新鮮烘焙麵包，早上起來點一杯拿鐵配可頌，坐在植物環繞的座位上，開啟悠閒的一天，根本不用特意去找早餐店。

酒店位置也很不錯，從地鐵 2 號線合井站 7 號出口步行 5 分鐘就能到，雖然不在弘大站正上方，但周圍一樣有很多餐廳和小店，晚上想逛弘大夜市，步行 10 分鐘也能到，鬧中取靜；房間內以淺木色為主調，光線充足，衛生間乾濕分離，住起來很舒服，適合喜歡溫馨氛圍的旅人。

房價：人均 HK$400起（每晚總價HK$800，雙人入住）

地址：首爾麻浦區楊花津 2 街 31 號（Yanghwajin-2gil 31 Mapo-gu, Seoul, South Korea）

交通：地鐵 2 號線「合井站」7 號出口步行 5 分鐘

必打卡賣點：木系溫暖設計、一樓新鮮烘焙咖啡廳、鬧中取靜位置



4. Pillowsopher Hongdae：2023 全新翻新！弘大站 3 分鐘，京義線公園旁

想住「新裝修、簡約優雅風」的酒店，選這間就對了！它 2023 年才翻新重開，前身是民宿 ButlerLee JL，翻新後整體風格升級，變得更現代簡約，客房內空間開揚，光線超級好，衛浴間的雲石設計高級感滿滿，拍出來的照片很有質感，完全看不出是平價酒店。

位置更是絕佳 —— 從弘大站 3 號出口步行 3 分鐘就到，旁邊就是由舊鐵道改建的京義線森林公園，早上起來去公園裡散步，看著滿滿的綠色植物，心情超級好；周圍也有很多特色咖啡廳，下午懶洋洋地去喝杯咖啡，感受弘大的慢生活，人均 250 港元的價格，能住到全新裝修、近地鐵的酒店，CP 值真的很高。

房價：人均 HK$250起（每晚總價HK$500，雙人入住）

地址：首爾麻浦區東橋路 217 號（217, Donggyo-ro, Mapo-gu, Seoul, 03993）

交通：地鐵 2 號線「弘大站」3 號出口步行 3 分鐘

必打卡賣點：2023 全新翻新、京義線森林公園旁、雲石衛浴高級感



5. 奈比酒店（Nine Brick Hotel）：弘大少見！英倫古典風，三合一充電器超貼心

在到處都是韓式簡約風的弘大，這間英倫古典風的酒店可謂是「一股清流」！從建築外牆到室內裝修，都充滿了英式氛圍，深色木質傢俱、華麗的吊燈、格紋元素，讓人感覺一秒穿越到英國的小酒店，拍照超級出片，喜歡獨特風格的旅人千萬別錯過。

奈比酒店（Nine Brick Hotel）：弘大少見！英倫古典風，三合一充電器超貼心（官方圖片）

酒店距離弘大站步行 6 分鐘，位置不算最近但也很方便，周圍一樣有很多餐廳和小店；房間內細節超級貼心，床頭不僅有閱讀燈和燈光控制板，還設了三合一充電器（支援安卓、蘋果），根本不用帶充電頭，對於忘性大的旅人來說太友好了；不同客房有不同色調，有的是溫暖的米色，有的是低調的灰色，但都保持著奢華有格調的感覺，人均不到 300 港元，性價比超高。

房價：人均 HK$297 起（高級雙人床房）

地址：首爾特別市麻浦區弘益路 5 街 32 號

交通：地鐵 2 號線「弘大站」步行 6 分鐘

必打卡賣點：弘大少見英倫古典風、床頭三合一充電器、高性價比



SIM Credit Card海外簽賬高達8%回贈！👉🏻立即申請

二、私人風呂 / 溫泉房：不用去日本！首爾也能泡個爽

提到溫泉、風呂，大家總是先想到日本，但其實首爾也有不少帶私人風呂的酒店，不用擠公共溫泉，在房間裡就能放鬆泡湯，以下 3 間各有特色，從山景露台風呂到日式檜木風呂，統統都有。

1. 首爾帕拉斯帕拉酒店（Paraspara Seoul）：山景露台 + 私人風呂！清幽自然風

首爾帕拉斯帕拉酒店（Paraspara Seoul）：山景露台 + 私人風呂！清幽自然風（官方圖片）

如果想遠離市區的喧囂，享受「山林度假感」，這間 2022 年開業的酒店絕對是首選！它位於首爾江北區，周圍環境清幽，到處都是綠色植物，空氣超級好，完全不像在繁華的首爾；酒店共有 130 間客房，以木系元素為主調，融入自然風格，走進房間就感覺很放鬆，壓力瞬間消失。

最吸引人的是部分房間設有山景露台和私人風呂！泡在風呂裡，看著窗外的青山綠樹，聽著鳥叫聲，簡直是神仙體驗，晚上還能一邊泡湯一邊看星星，比去日本溫泉酒店還舒服；酒店設施也很齊全，有室內外游泳池、健身室、桑拿房，還有 2 間餐廳，想吃韓式料理或西式餐點都能满足，適合想放鬆度假的旅人。

房價：人均 HK$703 起（木材房，部分房型含私人風呂，需提前預訂）

地址：首爾江北區三養路 689 號

交通：地鐵京義中央線「北漢山牛耳站」步行 5 分鐘

必打卡賣點：山景露台私人風呂、清幽自然環境、室內外雙泳池



2. 首爾江南沃科酒店（Voco Seoul Gangnam）：江南核心！浴缸對景觀窗，部分有檜木風呂

想在繁華的江南區享受「高端泡湯體驗」，這間 2022 年開幕的沃科酒店（IHG 集團旗下）一定要試！它位於江南區新沙洞，從地鐵新沙站步行 5 分鐘就到，旁邊就是知名的新沙洞林蔭大道，逛街購物超方便，周圍全是高端餐廳和精品店，適合喜歡奢華體驗的旅人。

酒店提供 12 種房型，全部客房都有浴缸，最讚的是部分客房的浴缸正對景觀窗，一邊泡浴一邊欣賞江南的高樓大廈，晚上燈光亮起後超級浪漫；更高端的房型還配備檜木風呂，檜木的香氣能放鬆身心，泡完湯皮膚都變得滑溜溜的，完全不用去日本就能享受檜木風呂；房間內設施齊全，連小廚房都有，長住也很方便，人均 510 港元能住到江南核心區的高端酒店，性價比很不錯。

房價：人均 HK$510 起（豪華大床間，含浴缸；檜木風呂房型需加價預訂）

地址：首爾市江南區島山大路 144 號

交通：地鐵 3 號線「新沙站」步行 5 分鐘

必打卡賣點：浴缸對景觀窗、部分房型有檜木風呂、新沙洞林蔭大道旁



3. PATIO7 酒店（PATIO7 Hotel）：日式清新風！Hinokki Studio 房型必搶，打卡一流

如果喜歡「日系小清新風」，這間位於江南區的 PATIO7 酒店一定要訂！它的Hinokki Studio 房型是招牌，室內設計簡約清新，配備日式風呂，白色的浴缸搭配淺木色的牆壁，加上充足的自然光，拍出來的照片超級好看，隨便擺個姿勢都是日系雜誌風，女生們絕對會愛上。

酒店位置也很方便，從地鐵 7 號線鶴洞站 8 號出口步行 5 分鐘就到，附近有往返機場的大巴，去機場不用轉地鐵；周圍有很多餐廳和咖啡廳，想吃韓式部隊鍋或西式早午餐都能找到，步行 15 分鐘就能到熱鬧的商圈，鬧中取靜；房價人均 259 港元起，能住到日系風呂房，CP 值真的很高，不過 Hinokki Studio 房型很搶手，一定要提前預訂！

房價：人均 HK$259 起（市中心特大床房；Hinokki Studio 風呂房型需加價預訂）

地址：首爾市江南區論峴路 736 號（Nonhyeon-dong, 74）

交通：地鐵 7 號線「鶴洞站」8 號出口步行 5 分鐘

必打卡賣點：Hinokki Studio 日式風呂、日系清新打卡風、近機場大巴站



三、核心商圈 + 高端體驗：明洞、東大門、江南，購物度假兩不誤

如果想住在首爾最核心的商圈，方便購物和逛景點，以下 2 間酒店分別位於東大門和明洞，不僅位置好，還能满足家庭出遊或高端度假的需求，設施齊全，體驗感拉滿。

1. 首爾九樹酒店東大門（Nine Tree Hotel Dongdaemun）：東大門旁！家庭房碌架床，近廣藏市場

東大門向來是首爾購物聖地，尤其是夜間購物中心，逛到凌晨都不夠，住在這間九樹酒店，就能實現「購物自由」—— 從酒店步行 6 分鐘就能到東大門，旁邊就是廣藏市場，早上起來去吃韓式辣炒年糕、紫菜包飯，下午逛東大門，晚上去夜市，簡直太爽了。

酒店 2020 年開幕，設施很新，共有 219 間客房，除了雙人房，還有三人房、家庭房和四人房，家庭房和四人房採用碌架床，空間寬敞，完全不擁擠，適合家庭出遊或朋友結伴；房間內設備齊全，有雪櫃、電視和各規格電源插座，充電不用帶轉接頭；酒店還設有餐廳、咖啡室和洗衣間，長住也很方便，人均 264 港元起，性價比超高。

房價：人均 HK$264 起（標準雙人床房）

地址：首爾中區乙支路 224 號（224, Eulji-ro, 04561, 中區，Seoul）

交通：地鐵 2 號線「東大門歷史文化公園站」步行 6 分鐘

必打卡賣點：東大門購物區旁、家庭房碌架床、近廣藏市場



2. 九樹精品酒店明洞 2（Nine Tree Premier Hotel Myeong dong 2）：明洞核心！近南山谷韓屋村，設健身室

明洞是首爾最熱門的商圈之一，樂天百貨、新世界百貨都在這裡，住在這間九樹精品酒店，就能「逛吃逛吃」一整天 —— 從酒店步行 4 分鐘到地鐵乙支路 3 街站，步行 10 分鐘就能到明洞步行街，旁邊還有南山谷韓屋村，白天逛韓屋村體驗傳統文化，晚上逛明洞購物，行程超充實。

酒店 2017 年開業，設施維護得很好，共有 408 間客房，最多可供 3 人入住，房間內均設有私人浴室及浴缸，晚上逛完街回來泡個澡，超級放鬆；房間內還有景觀窗，部分房型能看到明洞的街景，早上起來打開窗就能感受到明洞的熱鬧；酒店還設有健身室、餐廳和洗衣間，設施齊全，

根據需求選對酒店，讓旅程更加分

從帶私人風呂的奢華體驗，到弘大商圈步行即達的便利選擇，這10間酒店各具特色，滿足不同旅客的需求：

情侶浪漫之旅：首選voco Seoul Gangnam的檜木風呂或PATIO7的日式風呂

購物血拼之旅：L7 Hongdae、弘大智選假日酒店地理位置最佳

文青打卡之旅：JUNIBINO、Pillowsopher Hongdae設計感十足

預算有限之旅：PATIO7、奈比酒店性價比最高

家庭親子之旅：Paraspara Seoul、美居大使酒店空間寬敞設施完善



下次規劃首爾之旅時，不妨根據自己的需求和預算，選擇一間特色酒店，讓住宿不再只是睡覺的地方，而是旅程中難忘的體驗！記得提前預訂，熱門酒店經常爆滿哦～

記得去韓國要用 AlipayHK！除咗畀錢免手續費、匯率超靚之外，出發前記得入 App 搜尋「韓國優惠專區」拎晒一系列韓國旅遊消費優惠！

WeWa Visa Signature旅行簽賬賺高達4%現金回贈👉🏻立即申請

忠告：借錢梗要還、咪畀錢中介

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略