郵輪旅遊3大親子推介｜香港上船去日本！暑假聖誕　VR彈床＋攀石

郵輪旅遊｜想來一趟無痛親子遊，製造珍貴回憶？就可以考慮乘坐郵輪，全程不用轉酒店，只執一次行李，睡醒就到新地方食玩買！今次《好食玩飛》將會為大家介紹3個親子友善的郵輪假期，部分郵輪還有免費託兒服務，爸媽可以忙裡偷閒去「撐枱腳」，或享受船上設施！想知道有什麼好玩，即睇以下精選推介！



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親子必去郵輪假期2026【1】星旅遠洋郵輪鼓浪嶼號 香港→越南→香港 5日4夜 —— 風景吃喝之旅／輕鬆三代同堂遊

想三代同堂去一次旅行？又怕照顧小朋友及老人家忙到暈？或者第一次體驗郵輪假期怕有甩漏？不妨登上於香港出發的「星旅遠洋郵輪鼓浪嶼號（Piano Land）」！船上全程以中文（普通話）溝通，餐飲提供豐富中菜，極度迎合亞洲人的口味及需要，帶長輩同行絕對零障礙。👉🏻立即預訂

👉🏻即看鼓浪嶼號的郵輪設施：

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行程會到訪被譽為「海上桂林」的越南下龍灣，一家大細可以輕鬆乘坐當地觀光船，參觀千奇百趣的石灰岩柱（例如鬥雞石），又可以去佈滿七彩燈光的鐘乳石洞「探險」，更可品嘗地道美食，全程主打舒舒服服吃喝看風景！

👉🏻即看越南下龍灣的風景：

鼓浪嶼號（Piano Land）船上有專為小朋友而設的「星樂園」兒童中心，不單有哥哥姐姐教小朋友做手作、畫畫，更提供託兒服務，爸媽就可以抽半日時間短暫鬆一鬆。

這個5日4夜的旅程，特別適合年紀較小的孩子，以及有活力的長輩同行，行程輕鬆吃喝玩樂，絕對是三代同堂體驗郵輪之旅的入門首選！

鼓浪嶼號 Piano Land 輕鬆大自然探險之旅

｜郵輪公司：星旅遠洋國際郵輪有限公司

｜航程特色：香港出發→越南（下龍灣／下龍市）→香港下船

｜出發日期：2026年4月20日 (星期一）

｜參考價格：人均 HK$2,590起（視乎房型而定）

｜預訂連結：👉🏻點擊前往 Trip.com 查看詳情

親子必去郵輪假期2026【2】麗星郵輪領航星號 香港→日本→台灣→香港 6日5夜 —— 美食玩樂之旅／暑假親子遊

想帶小朋友去旅行，又怕兼顧不來「倒瀉籮蟹」？不妨跟團登上今年暑期8月於香港出發的「麗星郵輪領航星號（Star Voyager）」！香港上船玩盡船上設施，再去日本沖繩打卡、台灣台北歎美食，全程更設中文領隊隨行，帶大家拜訪沖繩必去的親子水族館「DMM Kariyushi水族館」、行Outlet、買手信，到台灣又可以在十分體驗放天燈，一嘗台灣放天燈，全程吃喝玩樂，無痛去旅行！👉🏻立即預訂

領航星號（Star Voyager）船上亦設有多項適合親子互動的設施及體驗！同行的小朋友年紀較小，可以報名參加船上的手作或烹飪課程，由爸爸媽媽陪同小朋友一起動手做，創造親子回憶。

👉🏻即看領航星號的郵輪設施：

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如果同行的小朋友年紀較大，可以一起去船上的水上樂園，適逢夏季可以在泳池消消暑。膽量大、喜歡刺激活動的小朋友，爸爸媽媽就可以帶他一起玩空中滑索或高空繩索，在大海上空穿梭感受刺激！

而且香港出發、香港下船，全程只要收拾一次行李，最適合要兼顧小朋友的爸媽。

領航星號 Star Voyager 暑假美食玩樂之旅

｜郵輪公司：麗星郵輪

｜航程特色：香港出發→日本（那霸）→台灣（基隆、澎湖）→香港下船

｜出發日期：2026年8月9日 (星期日）

｜參考價格：人均 HK$3,009起（視乎房型而定）

｜預訂連結：👉🏻點擊前往 Trip.com 查看詳情

親子必去郵輪假期2026【3】皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號 香港→日本→香港 10日9夜 —— 美食溫泉之旅／聖誕親子遊

想帶小朋友體驗不一樣的聖誕節？不妨登上今年聖誕12月於香港出發的「皇家加勒比海洋光譜號（Spectrum of the Seas）」！皇家加勒比遊輪上有幾層樓高的聖誕樹、隨處可見閃閃裝飾，更有節日限定大餐，氣氛十足！旅程期間更會停泊在福岡、長崎市、鹿兒島市、八代市，（熊本），一家大細可以盡情在當地吃喝玩樂，感受日本的濃厚冬日氣氛，順道可以浸溫泉！👉🏻立即預訂

海洋光譜號（Spectrum of the Seas）可說是親子郵輪的天花板！船上設有多個極具人氣的兒童放電設施，例如可以在海上最大室內運動館SeaPlex玩碰碰車、於「南極球」體驗VR彈床、挑戰RipCord by iFLY模擬高空跳傘及攀石牆，更可以登上「北極星」觀景艙，於海拔300呎高空360度俯瞰無敵海景。船上更設有兒童俱樂部，提供免費託兒服務，現場有專業哥哥、姐姐帶小朋友玩遊戲、做手工，爸爸媽媽想去餐廳「撐枱腳」食燭光晚餐又得，去歎個SPA放鬆下又得！

👉🏻即看海洋光譜號的郵輪設施：

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冬天去旅行單單身上的大褸就幾乎塞爆行李箱，一手拖著又重又大件的行李，另一手又拖著小朋友，簡直十級痛苦！這個行程住宿全部都在郵輪，全程只要執一次行李，每日睡醒落船玩，對於想帶小朋友去日本的爸媽來說，簡直是無痛去旅行！

海洋光譜號Spectrum of the Seas 聖誕遊日之旅

｜郵輪公司： 皇家加勒比國際遊輪

｜航程特色： 香港出發 → 日本（福岡／長崎市／鹿兒島市／八代市（熊本市））→ 香港

｜出發日期： 2026年12月20日（星期日）

｜參考價格： 人均 HK$12,192起（視乎房型而定）

｜預訂連結： 👉🏻點擊前往 Trip.com 查看詳情

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