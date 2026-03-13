燃油附加費｜5大航空新收費+日期　國泰快運升1倍／1間不加反減？

航空公司燃油附加費｜不少航空公司宣布調整燃油附加費，當中國泰航空及香港快運的燃油附加費升幅接近一倍，1間航空公司反而減價？《香港01》「好食玩飛」整合5大港人常坐的航空公司燃油附加費詳情，即看內文！



航空公司燃油附加費【1】國泰航空

國泰航空（資料圖片）

國泰航空宣布將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：

國泰航空客運燃油附加費 目的地 原收費 新收費 包含地區 中國內地 HKD165 HKD165 ／ 短途 HKD142 HKD290 日本、韓國、台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼 中途 HKD264 HKD541 印度、尼泊爾、孟加拉、馬爾代夫 長途 HKD569 HKD1,164 澳洲、新西蘭、美國、加拿大、 英國、法國、德國、瑞士、意大利、西班牙等、杜拜、利雅得、南非

航空公司燃油附加費【2】香港快運

香港快運（官方圖片）

香港快運宣布將於2026年3月18日起調整部分航線的客運燃油附加費，具體費用如下：

香港快運客運燃油附加費 出發地 燃油附加費收費額（每一航段） 原收費 新收費 香港 香港和其他地區之間的航段 香港和中國內地之間的航段 HKD140 HKD165 HKD290 HKD165 日本 日本和香港之間的航段 JPY5,000 JPY5,000 南韓 南韓和香港之間的航段 KRW22,000 KRW22,000 中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY135 CNY135 台灣 台灣和香港之間的航段 TWD570 TWD1,170 泰國 泰國和香港之間的航段 THB570 THB1,170 越南 越南和香港之間的航段 USD18 USD37.1 菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP385 PHP385 馬來西亞 馬來西亞和香港之間的航段 MYR80 MYR150

航空公司燃油附加費【3】香港航空

香港航空（資料圖片）

香港航空將調整2026年3月12日起簽發或重新簽發機票的相關收費。燃油附加費將會以每航段計算，詳細收費如下：

香港航空客運燃油附加費 由香港特別行政區始發往以下國家／地區的航班 新收費 中國大陸 HKD190 台灣 HKD182 汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞 HKD212 北馬裡亞納群島 HKD207 馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾 HKD384 西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 HKD739

香港航空客運燃油附加費 由以下國家／地區前往香港特別行政區的航班 新收費 中國大陸 CNY150 日本 JPY7,000 韓國 KRW17,400 台灣 USD23.3 老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞、泰國 USD27.1 汶萊、印尼、越南 HKD212 北馬裡亞納群島 HKD207 馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾 HKD384 西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 HKD739

航空公司燃油附加費【4】大灣區航空

大灣區航空（資料圖片）

大灣區航空將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：

香港快運客運燃油附加費 出發地 燃油附加費（每航段） 原收費 新收費 香港 香港和中國內地之間的航段 香港和馬爾代夫之間的航段 香港和其他地區之間的航段 HKD165 HKD284 HKD142 HKD165 HKD541 HKD290 中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY135 CNY135 日本 日本和香港之間的航段 JPY6,500 JPY6,500 馬爾代夫 馬爾代夫和香港之間的航段 USD36 USD69 菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP386 PHP386 泰國、印尼、 馬來西亞、越南 泰國、印尼、馬來西亞、越南和香港之間的航段 USD18 USD37 台灣 台灣和香港之間的航段 USD18 USD22 其他 上述未提及的航段 USD18 USD37

航空公司燃油附加費【5】長榮航空

由香港啟程的長榮航空及立榮航空機票客運燃油附加費已在2026年2月1日起作出調整，香港來往台灣的收費由HKD191下調至HKD142。

