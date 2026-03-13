燃油附加費｜5大航空新收費+日期　國泰快運升1倍／1間不加反減？

撰文：陳映蓉
航空公司燃油附加費｜不少航空公司宣布調整燃油附加費，當中國泰航空及香港快運的燃油附加費升幅接近一倍，1間航空公司反而減價？《香港01》「好食玩飛」整合5大港人常坐的航空公司燃油附加費詳情，即看內文！

航空公司燃油附加費【1】國泰航空

國泰航空（資料圖片）

國泰航空宣布將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：

國泰航空客運燃油附加費

目的地

原收費

新收費

包含地區

中國內地

HKD165

HKD165

短途

HKD142

HKD290

日本、韓國、台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼

中途

HKD264

HKD541

印度、尼泊爾、孟加拉、馬爾代夫

長途

HKD569

HKD1,164

澳洲、新西蘭、美國、加拿大、 英國、法國、德國、瑞士、意大利、西班牙等、杜拜、利雅得、南非

航空公司燃油附加費【2】香港快運

香港快運（官方圖片）

香港快運宣布將於2026年3月18日起調整部分航線的客運燃油附加費，具體費用如下：

香港快運客運燃油附加費

出發地

燃油附加費收費額（每一航段）

原收費

新收費

香港

香港和其他地區之間的航段

香港和中國內地之間的航段

HKD140

HKD165

HKD290

HKD165

日本

日本和香港之間的航段

JPY5,000

JPY5,000

南韓

南韓和香港之間的航段

KRW22,000

KRW22,000

中國內地

中國內地和香港之間的航段

CNY135

CNY135

台灣

台灣和香港之間的航段

TWD570

TWD1,170

泰國

泰國和香港之間的航段

THB570

THB1,170

越南

越南和香港之間的航段

USD18

USD37.1

菲律賓

菲律賓和香港之間的航段

PHP385

PHP385

馬來西亞

馬來西亞和香港之間的航段

MYR80

MYR150

航空公司燃油附加費【3】香港航空

香港航空（資料圖片）

香港航空將調整2026年3月12日起簽發或重新簽發機票的相關收費。燃油附加費將會以每航段計算，詳細收費如下：

香港航空客運燃油附加費

由香港特別行政區始發往以下國家／地區的航班

新收費

中國大陸

HKD190

台灣

HKD182

汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞

HKD212

北馬裡亞納群島

HKD207

馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾

HKD384

西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸

HKD739

香港航空客運燃油附加費

由以下國家／地區前往香港特別行政區的航班

新收費

中國大陸

CNY150

日本

JPY7,000

韓國

KRW17,400

台灣

USD23.3

老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞、泰國

USD27.1

汶萊、印尼、越南

HKD212

北馬裡亞納群島

HKD207

馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾

HKD384

西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸

HKD739

航空公司燃油附加費【4】大灣區航空

大灣區航空（資料圖片）

大灣區航空將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：

香港快運客運燃油附加費

出發地

燃油附加費（每航段）

原收費

新收費

香港

香港和中國內地之間的航段 香港和馬爾代夫之間的航段 香港和其他地區之間的航段

HKD165

HKD284 HKD142

HKD165

HKD541

HKD290

中國內地

中國內地和香港之間的航段

CNY135

CNY135

日本

日本和香港之間的航段

JPY6,500

JPY6,500

馬爾代夫

馬爾代夫和香港之間的航段

USD36

USD69

菲律賓

菲律賓和香港之間的航段

PHP386

PHP386

泰國、印尼、

馬來西亞、越南

泰國、印尼、馬來西亞、越南和香港之間的航段

USD18

USD37

台灣

台灣和香港之間的航段

USD18

USD22

其他

上述未提及的航段

USD18

USD37

航空公司燃油附加費【5】長榮航空

由香港啟程的長榮航空及立榮航空機票客運燃油附加費已在2026年2月1日起作出調整，香港來往台灣的收費由HKD191下調至HKD142。

