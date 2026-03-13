燃油附加費｜5大航空新收費+日期 國泰快運升1倍／1間不加反減？
航空公司燃油附加費｜不少航空公司宣布調整燃油附加費，當中國泰航空及香港快運的燃油附加費升幅接近一倍，1間航空公司反而減價？《香港01》「好食玩飛」整合5大港人常坐的航空公司燃油附加費詳情，即看內文！
航空公司燃油附加費【1】國泰航空
國泰航空宣布將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：
目的地
原收費
新收費
包含地區
中國內地
HKD165
HKD165
／
短途
HKD142
HKD290
日本、韓國、台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼
中途
HKD264
HKD541
印度、尼泊爾、孟加拉、馬爾代夫
長途
HKD569
HKD1,164
澳洲、新西蘭、美國、加拿大、 英國、法國、德國、瑞士、意大利、西班牙等、杜拜、利雅得、南非
航空公司燃油附加費【2】香港快運
香港快運宣布將於2026年3月18日起調整部分航線的客運燃油附加費，具體費用如下：
出發地
燃油附加費收費額（每一航段）
原收費
新收費
香港
香港和其他地區之間的航段
香港和中國內地之間的航段
HKD140
HKD165
HKD290
HKD165
日本
日本和香港之間的航段
JPY5,000
JPY5,000
南韓
南韓和香港之間的航段
KRW22,000
KRW22,000
中國內地
中國內地和香港之間的航段
CNY135
CNY135
台灣
台灣和香港之間的航段
TWD570
TWD1,170
泰國
泰國和香港之間的航段
THB570
THB1,170
越南
越南和香港之間的航段
USD18
USD37.1
菲律賓
菲律賓和香港之間的航段
PHP385
PHP385
馬來西亞
馬來西亞和香港之間的航段
MYR80
MYR150
航空公司燃油附加費【3】香港航空
香港航空將調整2026年3月12日起簽發或重新簽發機票的相關收費。燃油附加費將會以每航段計算，詳細收費如下：
由香港特別行政區始發往以下國家／地區的航班
新收費
中國大陸
HKD190
台灣
HKD182
汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞
HKD212
北馬裡亞納群島
HKD207
馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾
HKD384
西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸
HKD739
由以下國家／地區前往香港特別行政區的航班
新收費
中國大陸
CNY150
日本
JPY7,000
韓國
KRW17,400
台灣
USD23.3
老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞、泰國
USD27.1
汶萊、印尼、越南
HKD212
北馬裡亞納群島
HKD207
馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾
HKD384
西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸
HKD739
航空公司燃油附加費【4】大灣區航空
大灣區航空將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費，具體費用如下：
出發地
燃油附加費（每航段）
原收費
新收費
香港
香港和中國內地之間的航段 香港和馬爾代夫之間的航段 香港和其他地區之間的航段
HKD165
HKD284 HKD142
HKD165
HKD541
HKD290
中國內地
中國內地和香港之間的航段
CNY135
CNY135
日本
日本和香港之間的航段
JPY6,500
JPY6,500
馬爾代夫
馬爾代夫和香港之間的航段
USD36
USD69
菲律賓
菲律賓和香港之間的航段
PHP386
PHP386
泰國、印尼、
馬來西亞、越南
泰國、印尼、馬來西亞、越南和香港之間的航段
USD18
USD37
台灣
台灣和香港之間的航段
USD18
USD22
其他
上述未提及的航段
USD18
USD37
航空公司燃油附加費【5】長榮航空
由香港啟程的長榮航空及立榮航空機票客運燃油附加費已在2026年2月1日起作出調整，香港來往台灣的收費由HKD191下調至HKD142。
