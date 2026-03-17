香港去深圳口岸巴士5大優惠｜深圳灣/皇崗/$13直達蓮塘+最高減$40

深圳直通巴士優惠｜香港去深圳口岸巴士有什麼優惠？不少港人都會坐直通巴士、城巴或九巴等交通工具，由香港往返深圳各大口岸。《香港01》「好食玩飛」為大家整理香港去深圳各大口岸的交通優惠詳情，包括皇崗口岸、深圳灣、蓮塘口岸等，當中指定路線最高可慳足$40，詳情即睇下文。



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深圳口岸直通巴有什麼優惠？

深圳直通巴士優惠【1】八達通跨境全日通──往來皇崗口岸指定路線減高達$13

即日至2026年4月30日，八達通推出跨境全日通優惠！逢星期一至五，乘客在早上6:01至晚上11:29，乘搭往來香港市區及皇崗口岸的跨境巴士，並使用八達通付款，灣仔線可享$13折扣（標準車費$57）；旺角線南行方向可享$10折扣優惠（標準車費$45）！

八達通跨境全日通──往來皇崗口岸指定路線減高達$13（小紅書@跨境全日通有限公司）

深圳直通巴士優惠【2】永東集團──往來深圳灣口岸指定路線減高達$40

永東巴士推出特惠票價，由東涌東薈城、國泰城、東涌福朋世茂喜來登酒店，往返深圳灣口岸，單程優惠$45（原價$60）；來回優惠$80（原價$120）。巴士由早上8:00在東涌東薈城開出，尾班車為晚上8:00，約每1小時一班。優惠期至另行通知。

永東集團──往來深圳灣口岸指定路線減高達$40（永東旅行社）

深圳直通巴士優惠【3】城巴──由尖沙咀去深圳灣口岸最平$17.7

現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。車費低至$17.7就可由市區轉乘B3X號線前往深圳灣口岸！

由油尖旺、美孚出發：

首程乘坐50號線，可於新墟街市或紅橋免費轉乘B3X，全程只需$17.7。

由銅鑼灣、灣仔、中環、上環出發：

首程乘坐962X，可於屯門官立中學下車，步行往屯門市中心免費轉乘B3X，全程只需$22.7。

＊優惠只適用於使用八達通或電子支付工具之乘客

深圳直通巴士優惠【4】九巴──往返蓮塘口岸／兩程必有一程免費／最高5折

九巴B9專線設有「兩程必有一程免費」的轉乘優惠，乘客以同一八達通或電子支付方式，由市區乘搭指定九巴路線，於屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸（蓮塘口岸），較低車資的車程將可獲減免，總車資優惠最高可達5折！優惠期由即日至另行通知。

兩程必有一程免費」轉乘優惠組合。（九巴截圖）

深圳直通巴士優惠【5】HopeGoo──低至$13直達蓮塘口岸／減$30優惠

即日至3月23日，旅遊平台HopeGoo有巴士優惠。只要在HopeGoo手機應用程式，輸入優惠碼「BUSIFD」，購買巴士車票即可減$30，優惠更可用於由香港往返深圳的指定巴士線（不適用於永東巴士），路線包括深圳灣口岸、蓮塘口岸等。以太子前往蓮塘口岸為例，原價$43的車費，使用優惠後，只需$13就能直達蓮塘口岸！

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