深圳室內好去處｜15大港人必去！商場/蓮塘咖啡一條街/Outlet購物

撰文：歐詩敏
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深圳室內好去處｜近月時晴時雨，港人北上如果不想受天氣影響，最好還是預早找一些室內好去處。《香港01》好食玩飛頻道記者為你精選15個深圳最值得一去的室內景點，內容涵蓋購物商場、特色美食、休閒放鬆等方面，其中咖啡一條街適合打卡，K11文創IP加美食於一體，讓你過關即玩。

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深圳口岸室内好去處推介

深圳室内好去處【1】羅湖益田假日廣場——12萬平方米多元藝術購物中心

位於羅湖翠竹站旁邊的羅湖益田假日廣場從蓮塘口岸前往，只需約13分鐘車程即可到達，相當方便！而羅湖益田假日廣場為一座佔地約12萬平方米的多元藝術購物中心，當中包括佔地10萬平方米的盒子式購物中心、佔地1.3萬平方米的戶外區域、以及8,000平方米的「益田樂都文化藝術中心」，超過300個品牌進駐。

羅湖益田假日廣場
地址：深圳市羅湖區翠竹街道華麗路2038號
交通：深圳地鐵3號線翠竹地鐵站B1出口步行4分鐘；B2出口步行3分鐘

深圳室内好去處【2】蓮塘景福安薈鄰購物中心——全新開業的深港融合鄰里型購物中心

景福安薈鄰購物中心於去年11月22日開業，從蓮塘口岸打車約10分鐘可達，步行搭配地鐵2號線蓮塘站約15分鐘。商場匯聚 50家品牌，悅得閑廣式茶樓、野人先生等首進蓮塘的店人氣爆棚。

商場設有驛站免費提供飲水機、充電站、閱讀空間，包辦乾洗、修鞋等便民服務。商場空間明亮，兼顧家庭親子與港人消費習慣，過關前後一站式解決吃喝購物需要。

景福安薈鄰購物中心
地址：深圳市羅湖區蓮塘街道安居景福花園配套商業
交通：深圳地鐵 2 號線蓮塘站 D 口步行 800 米

深圳室内好去處【3】KKmall 京基百納空間——超過200間店舖　距離蓮塘口岸僅4個地鐵站

KKmall 京基百納空間位於蓮塘口岸僅4個地鐵站之隔的大劇院站，商場共有超過200間店舖，除了多種類美食，例如牛扒、燒肉、烤鴨等，零售店亦非常符合港人興趣，其中有日系過江龍家具日用百貨品牌「NITORI」、盲盒巨頭「POPMART」、運動及戶外用品「迪卡儂」等，保證可以逛足一天！

KKmall 京基百納空間
地址：深圳市羅湖區深南東路5016號
交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站B出口

深圳室内好去處【4】大梅沙8號倉Outlet——1折起買COACH 半價買Calvin Klein

8號倉Outlet有超過200間國際及本地品牌，例如運動品牌，NIKE、adidas、new balance，戶外用品品牌THE NORTH FACE、Columbia，時裝品牌GAP、MLB、CalvinKlein、COACH等，都可以折扣優惠購入，其中COACH更有低至1折，想去的朋友不妨留意大梅沙8號倉小紅書公佈。

大梅沙8號倉不單可以買平貨，逛到肚餓還有不少人氣食肆，如太二酸菜魚、海底撈火鍋、牛小灶牛雜煲、YOJO啤酒廠、奈雪的茶等。而且整個區域擺放了不少打卡裝置，及湖景可觀賞，絕對是周末半日遊的好去處。

大梅沙8號倉奥特莱斯（Outlet）
地址：廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路1號
交通：蓮塘口岸乘地鐵8號線至「大梅沙站」C出口步行3分鐘即達
營業時間：10:00-22:00（星期日至四） / 10:00-22:30（星期五至六）

深圳室内好去處【5】尤加利咖啡館——田園風裝修／手沖咖啡

「尤加利咖啡館」在蓮塘區內咖啡一條街的老牌咖啡館，以獨特的田園風裝修和美式餐食而聞名，而它的位置在居民住宅樓下，有種隱世的感覺！店內掛滿了藝術畫作，滿滿的文藝氣息！店內除了有咖啡，例如熱門的手沖咖啡（¥38）、Dirty（¥32）、燕麥拿鐵（¥25）之外，還有美式餐食，例如伯爵茶千層蛋糕（¥48）、肉醬意粉（¥52）、牛肝菌西班牙肉腸意粉（¥88）等。

尤加利咖啡館
地址：羅湖區鵬興路鵬基蓮塘工業區701棟1樓
交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C1岀口步行約610米

深圳室内好去處【6】心水咖啡——Combo／氮氣美式

「心水咖啡」以專業咖啡師和提供獨特咖啡體驗而聞名！店家由2名咖啡師Biu和小綠主理，店內除了有常見的咖啡飲品，還有特色飲料「Combo」（¥55），咖啡師將一隻或幾隻咖啡豆配搭，做成美式、奶咖、特調三種不同形式，讓客人一次品嚐到不同風味。此外，還有店內Top3飲料「氮氣美式」（¥24），在美式中注入氮氣，讓咖啡豆的香氣更加突出，減輕酸澀感，非常易入口！

心水咖啡
地址：羅湖區蓮塘街道國威路121-1號1層
交通：深圳地鐵蓮塘口岸站D岀口步行約100米

深圳室内好去處【7】Limtaste綠門頭甜研究所——藍莓撻／開心果蛋糕

「Limtaste綠門頭甜研究所」由一對夫婦主理，他們對甜點製作充滿熱情，在食客面前還會細心講解每款甜點的吃法和特色，讓食客感受到溫馨和專業。店家主打甜品，例如藍莓撻（¥48），藍莓飽滿新鮮，中間搭配果醬和花瓣，餅底牛油味香濃，層次豐富；覆盆子開心果蛋糕（¥38），是店主推薦的甜品之一，建議「垂直下叉」品嘗，可以同時感受到開心果的清香和覆盆子的酸甜；檸檬撻（¥42），層次感豐富，頂部是酸酸的檸檬果凍，底部是檸檬Cream，口感清新，適合喜歡檸檬酸甜的你。

Limtaste綠門頭甜研究所
地址：羅湖區仙湖路108-2號
交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C2岀口步行約230米

深圳室内好去處【8】Moka Expresso——楊千嬅同款cafe

藏在蓮塘蒔光里的寶藏咖啡小店，鬧中取靜，原木風裝修加上極簡留白，還有玻璃房區域，適合打卡，隨手拍照都是韓系鬆馳感。該店主打定制級咖啡體驗，咖啡師會耐心詢問顧客口味偏好。值得一提，大家還可以打卡楊千嬅同款咖啡特調「蒔再」（¥48），該口味前調是清新花果香，中調咖啡香濃，尾調帶著橘子的清涼感，層次超豐富，咖啡新手也會愛喝。焦糖布丁（¥25）每天自制限量款！鹹奶油頂加上綿密布丁，甜而不膩，焦糖香超濃，人均¥39就能Get！

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LMoka Expresso
地址：羅湖區北鬥路18號（黃貝嶺街道行知綜合樓壹層101-104號鋪位）
交通：2/5號線黃貝嶺站C口步行260m

深圳室内好去處【9】海撈鮮生海鮮粥底火鍋

海撈鮮生是不少港人推薦就近蓮塘口岸的火鍋店，主打即撈海鮮，有手掌般大的生蠔、波士頓龍蝦、羅氏蝦等，海鮮類別眾多而且新鮮。牛肉方面，同樣不輸蝕，食客都大讚肉質鮮嫩，海鮮牛肉配上獨特湯底，椰子馬蹄、牛腩鍋、貴州酸湯等，可謂一次滿足3個願望！而人均價錢更是只需約¥96，超抵食！

海撈鮮生海鮮粥底火鍋
地址：深圳羅湖區蓮塘路223號
營業時間：星期一至日 11:00-00:00
交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2出口步行560米

深圳室内好去處【10】西塔老太太泥爐烤肉（喜薈城店）

西塔老太太泥爐烤肉是內地人氣燒肉連鎖品牌，在大型商場都會有它的蹤影，而且時常會有人龍，可見餐廳有穩定的水準！老太太特色肥牛及瘦牛都是招牌菜，網民大讚牛肉調味適中，配上秘制麻醬，味道讓人一試難忘，人均消費約¥100，有專人協助燒肉，環境寬敞舒適，難怪有人稱之為深圳燒肉天花板。建議大家可以在大眾點評線上取號，減少等候時間。

西塔老太太泥爐烤肉（喜薈城店）
地址：太寧路8號喜薈城3樓
營業時間：星期一至日 11:00-22:00
交通：深圳地鐵5/7號線太安站C出口步行910米

深圳室内好去處【11】千芋本鋪——大人氣手工現做甜品店

主打手工現做的千芋本鋪，連芋圓、麻糬也是現場手工製作，口感更Q彈，水果也非常新鮮！在內地社交平台被形容為「芋泥腦袋必食」！推介現榨椰皇冰芋圓燒、鮮榨牛油果芋圓燒、鮮榨芒果芋圓燒、薑撞奶等等。除了一碗碗的甜品，千芋本鋪亦提供各式鮮製飲品，例如超厚老椰芋泥、超濃粒粒牛油果！無論是甜品還是飲品，價錢大多¥2X起，超划算！

千芋本鋪
地址：蓮塘口岸商業城A23-24號舖
營業時間：09:00 - 22:00
交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城

深圳室内好去處【12】泰禾灣泰國料理——地道東南亞風味

泰禾灣泰國料理是蓮塘口岸旁的寶藏泰料店，地理位置優越，從口岸出關步行5分鐘即達，店內裝修滿是東南亞熱帶風情，藤編裝飾與泰式壁畫相得益彰。該店主打正宗泰式風味，香料精心挑選，酸、辣、甜平衡恰到好處，咖喱皇大蝦、冬陰功湯等招牌菜大受歡迎，推介大家一定要試豬頸肉，因為該菜式肉質鮮嫩。店員可根據食客的口味調整菜色辣度，人均¥88性價比超高！

泰禾灣泰國料理
地址：羅湖區羅沙路4099號蘭亭國際MALL（泰禾灣泰國料理）
交通：蓮塘口岸出關步行5分鐘；地鐵2號線蓮塘站D口步行800m
營業時間：11:00—14:00，17:30—22:00

深圳室内好去處【13】K11 ECOAST──樓高10層／匯聚熱門文創＋IP店

深圳太子灣K11 ECOAST已式開業，商場連同地庫樓高10層，佔地達230萬呎，設有不少戶外空間，匯聚了眾多熱門文創、IP商店、餐廳、潮流服飾等商店。熱門品牌包括潮流品牌sànsè、人氣玩偶Jellycat、海邊打卡咖啡店peeeak、英式烘焙小店「麥德蓮」等知名品牌。商場亦會定期舉行戶外市集及大型裝置藝術展，文青必去！

K11 ECOAST
地址：深圳市南山區太子灣路56號
交通：深圳地鐵太子灣站B1出口直達

深圳室内好去處【14】太子灣花園城──約10萬平方米／以高端生活方式中心為定位

太子灣花園城的VILLA街區於2025年5月30日登場，而其主力的「南北區」預計亦會在2026年開業。商場面積約10萬平方米，北區定位為「高端生活方式中心」；南區則是「潮流年輕運動空間」，集結原創品牌、明星娛樂及藝術設計等品牌，例如Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、SCENTEVER、比音勒芬等店。

太子灣花園城
地址：深圳市南山區南海大道88號
交通：深圳地鐵太子灣站B1出口，步行約3分鐘

深圳室内好去處【15】深圳灣文化廣場──共7層／設計藝術展覽空間

深圳灣文化廣場是2025年11月新落成的文化設施，是一個以文化、藝術、展覽和休閒為主的開放式公共空間，有咖啡店、藝術和文創零售商店。深圳灣文化廣場建築面積達到18.8萬平方米，分為北館、南館和主題館，共有地上4層、地下3層。其中「設計藝術展覽」功能空間分為常設展區、主題展區及國際展區，設有9大展廳。

深圳灣文化廣場
地址：深圳市南山區科苑南路2516號
交通：深圳地鐵人才公園站B1出口，步行約1分鐘

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