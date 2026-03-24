長者兩蚊兩折｜羅湖/蓮塘/福田/深圳灣新車費一覽　1路線貴1.5倍

兩蚊兩折優惠｜政府收緊長者$2乘車優惠，由4月3日開始，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（又稱二元優惠計劃）將由$2調整為「兩蚊兩折」，不少交通車費亦會上調。經常北上的長者，以後前往各大口岸的車費又會有什麼變化？《香港01》「好食玩飛」頻道將為大家整理往來各口岸的港鐵、巴士、小巴的車費！



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長者兩蚊兩折｜4.3實施 受惠對象及具體使用方法不變

政府公布，長者乘車優惠將由4月3日起改為「兩蚊兩折」，受惠對象及具體使用方法不變。計劃在第一階段，乘搭票價$10或以下的路線維持$2，而$10以上的票價則打兩折，如兩折後出現仙（分）位，則以四捨五入方式調整至最接近的一毫，乘搭次數不限；而第二階段將於2027年4月推行，加入每月240的車程上限安排。

長者乘車優惠將由4月3日起改為「兩蚊兩折」，受惠對象及具體使用方法不變。（資料圖片）

深圳各口岸車費一覽｜4大口岸新車費一覽

「兩蚊兩折」政策推出後，長者北上深圳的車費亦會上調，以下為大家整理羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸及深圳灣口岸，這四個港人前往內地的主要口岸，其港鐵、巴士及小巴新車費變化。

羅湖口岸新車費

地鐵方面，「2元乘車優惠」不包括往返羅湖站，故新舊車費不變。不過，不少長者都會選擇在上水站出閘再入閘，以享有$2優惠。以金鐘往羅湖口岸為例，現時60歲或以上的長者由金鐘到上水為$2，入閘後再由上水前往羅湖，車費為$26.5，全程總共$28.5；如果是65歲以上的長者，由上水前往羅湖則可享有半價優惠，連同由金鐘去上水的車資為$15.3。

在新制下，$10以上的車費會改為2折。由金鐘去上水的車費為$22.2，兩折後即$4.4，不再是$2。

羅湖口岸地鐵車費 對象 現時票價 兩蚊兩折後 差額 60歲或以上的長者 $28.5 $30.9 $2.4 65歲以上的長者 $15.3 $17.7 $2.4

不少長者都會選擇在上水站出閘再入閘，以享有$2優惠。（資料圖片）

蓮塘口岸新車費

前往蓮塘口岸的交通方法有巴士和小巴，包括城巴B7、B8；九巴B9、79K；以及專線小巴59S。其中專綫小巴59S及九巴79K車費均不超過$10，故長者仍可以$2優惠價乘搭。

蓮塘口岸新車費 交通路線 成人票價 長者現時票價 兩蚊兩折後 差額 專綫小巴59S $9.9 $2 $2 $0 九巴79K $6.9 $2 $2 $0 九巴B9 $21.3 $2 4.3 $2.3 城巴B7 $11.3 $2 $2.3 $0.3 城巴B8 $18.1 $2 $3.6 $1.6

前往蓮塘口岸的交通方法有巴士和小巴。（資料圖片）

福田口岸／落馬洲新車費

與羅湖口岸一樣，65歲或以上的長者可購買半價車票。同樣以金鐘至上水，再由上水往落馬洲為例，金鐘往上水車費為$2，由上水往落馬洲車費為$13.3，連同金鐘去上水的一程，現時總車費為$15.3；60歲的長者總車費則為$28.5。「兩蚊兩折」的差額與羅湖口岸一樣，同為$2.4。

福田口岸／落馬洲新車費（地鐵） 交通路線 現時票價 兩蚊兩折後 差額 60歲或以上的長者 $28.5 $30.9 $2.4 65歲以上的長者 $15.3 $17.7 $2.4

福田口岸／落馬洲新車費巴士及小巴新車費

前往福田口岸／落馬洲的巴士分為九巴B1及專線小巴75、44B、79S及616S。除專線小巴75外，其他車費均高於$10，因此也會變成兩折。

福田口岸／落馬洲新車費（巴士及小巴） 交通路線 成人票價 長者現時票價 兩蚊兩折後 差額 專線小巴75 $10 $2 $2 $0 專線小巴44B $15.7 $2 $3.1 $1.1 專線小巴79S $14.6 $2 $2.9 $0.9 專線小巴616S $25 $2 $5 $3 九巴B1 $15.3 $2 $3.1 $1.1

與羅湖口岸一樣，65歲或以上的長者可購買半價車票。（資料圖片）

深圳灣口岸新車費

深圳灣口岸不設港鐵直達的站點，而巴士主要有B2P、B2X、B3A及B3X，小巴則有專線618。車費均高於$10，因此也會變成兩折。

深圳灣口岸新車費（巴士及小巴） 交通路線 成人票價 長者現時票價 兩蚊兩折後 差額 專線小巴618 $14.4 $2 $2.9 $0.9 嶼巴B2P $11.3 $2 $2.3 $0.3 嶼巴B2X $11.3 $2 $2.3 $0.3 嶼巴B3A $16.5 $2 $3.3 $1.3 嶼巴B3X $11.3 $2 $2.3 $0.3

深圳灣口岸不設港鐵直達的站點。（資料圖片）

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