長者兩蚊兩折｜羅湖/蓮塘/福田/深圳灣新車費一覽 1路線貴1.5倍
兩蚊兩折優惠｜政府收緊長者$2乘車優惠，由4月3日開始，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（又稱二元優惠計劃）將由$2調整為「兩蚊兩折」，不少交通車費亦會上調。經常北上的長者，以後前往各大口岸的車費又會有什麼變化？《香港01》「好食玩飛」頻道將為大家整理往來各口岸的港鐵、巴士、小巴的車費！
長者兩蚊兩折｜4.3實施 受惠對象及具體使用方法不變
政府公布，長者乘車優惠將由4月3日起改為「兩蚊兩折」，受惠對象及具體使用方法不變。計劃在第一階段，乘搭票價$10或以下的路線維持$2，而$10以上的票價則打兩折，如兩折後出現仙（分）位，則以四捨五入方式調整至最接近的一毫，乘搭次數不限；而第二階段將於2027年4月推行，加入每月240的車程上限安排。
深圳各口岸車費一覽｜4大口岸新車費一覽
「兩蚊兩折」政策推出後，長者北上深圳的車費亦會上調，以下為大家整理羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸及深圳灣口岸，這四個港人前往內地的主要口岸，其港鐵、巴士及小巴新車費變化。
羅湖口岸新車費
地鐵方面，「2元乘車優惠」不包括往返羅湖站，故新舊車費不變。不過，不少長者都會選擇在上水站出閘再入閘，以享有$2優惠。以金鐘往羅湖口岸為例，現時60歲或以上的長者由金鐘到上水為$2，入閘後再由上水前往羅湖，車費為$26.5，全程總共$28.5；如果是65歲以上的長者，由上水前往羅湖則可享有半價優惠，連同由金鐘去上水的車資為$15.3。
在新制下，$10以上的車費會改為2折。由金鐘去上水的車費為$22.2，兩折後即$4.4，不再是$2。
對象
現時票價
兩蚊兩折後
差額
60歲或以上的長者
$28.5
$30.9
$2.4
65歲以上的長者
$15.3
$17.7
$2.4
蓮塘口岸新車費
前往蓮塘口岸的交通方法有巴士和小巴，包括城巴B7、B8；九巴B9、79K；以及專線小巴59S。其中專綫小巴59S及九巴79K車費均不超過$10，故長者仍可以$2優惠價乘搭。
交通路線
成人票價
長者現時票價
兩蚊兩折後
差額
專綫小巴59S
$9.9
$2
$2
$0
九巴79K
$6.9
$2
$2
$0
九巴B9
$21.3
$2
4.3
$2.3
城巴B7
$11.3
$2
$2.3
$0.3
城巴B8
$18.1
$2
$3.6
$1.6
福田口岸／落馬洲新車費
與羅湖口岸一樣，65歲或以上的長者可購買半價車票。同樣以金鐘至上水，再由上水往落馬洲為例，金鐘往上水車費為$2，由上水往落馬洲車費為$13.3，連同金鐘去上水的一程，現時總車費為$15.3；60歲的長者總車費則為$28.5。「兩蚊兩折」的差額與羅湖口岸一樣，同為$2.4。
交通路線
現時票價
兩蚊兩折後
差額
60歲或以上的長者
$28.5
$30.9
$2.4
65歲以上的長者
$15.3
$17.7
$2.4
福田口岸／落馬洲新車費巴士及小巴新車費
前往福田口岸／落馬洲的巴士分為九巴B1及專線小巴75、44B、79S及616S。除專線小巴75外，其他車費均高於$10，因此也會變成兩折。
交通路線
成人票價
長者現時票價
兩蚊兩折後
差額
專線小巴75
$10
$2
$2
$0
專線小巴44B
$15.7
$2
$3.1
$1.1
專線小巴79S
$14.6
$2
$2.9
$0.9
專線小巴616S
$25
$2
$5
$3
九巴B1
$15.3
$2
$3.1
$1.1
深圳灣口岸新車費
深圳灣口岸不設港鐵直達的站點，而巴士主要有B2P、B2X、B3A及B3X，小巴則有專線618。車費均高於$10，因此也會變成兩折。
交通路線
成人票價
長者現時票價
兩蚊兩折後
差額
專線小巴618
$14.4
$2
$2.9
$0.9
嶼巴B2P
$11.3
$2
$2.3
$0.3
嶼巴B2X
$11.3
$2
$2.3
$0.3
嶼巴B3A
$16.5
$2
$3.3
$1.3
嶼巴B3X
$11.3
$2
$2.3
$0.3
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